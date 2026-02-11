Gáborík: Myslíte si, že Juro má rád olympiády? Také árie nespievali ani v La Scale

Slovenský hokej čakal na výhru nad Fínskom na veľkom turnaji takmer 22 rokov.
V stredu Slováci zvíťazili po výbornom výkone nad Fínskom 4:1 a olympijský turnaj otvorili najlepším možným spôsobom.
Spolukomentátor živého prenosu Slovenskej televízie Marián Gáborík mal pred zápasom zimomriavky. "Máme na to, aby sme ich minimálne potrápili. S trochou šťastia na to môžeme pomýšľať," povedal pred úvodným buly.
Podarilo sa to. Slováci ukázali výbornú disciplínu a tímový výkon.
"Úžasné víťazstvo, atmosféra bola elektrická," radoval sa Gáborík. "Klobúk dole pred výkonom našich. Mali sme iba štyri trestné minúty a to bol základ úspechu."
"Fíni si vedia počkať na chyby. My sme ich porazili v ich vlastnej hre. To je pozitívna správa do ďalších zápasov. Nezlomili sme sa," hovoril spolukomentátor Boris Valábik.
Gáborík: Štyri roky dozadu by strieľal hneď
Slováci na Fínov vyleteli veľmi dobre. Od začiatku boli aktívni, rýchli a tvrdí.
"Fantastické striedanie. Na chalanoch ako Slafkovský a Ružička je vidieť, že sú silní na puku," hodnotil prvé minúty Gáborík.
Veľkú eufóriu Slovákov vyvolal vo ôsmej minúte Juraj Slafkovský, ktorý po krásnej individuálnej akcii skóroval. Zachytil chybnú prihrávku jediného Fína mimo NHL, Mikka Lehtonena, počkal si na pohyb brankára, obišiel ho a zakončil.
"Nádherne si ho vychutnal. Skvelá trpezlivosť," hovoril Gáborík. "Možno štyri roky dozadu by to strieľal hneď, ale teraz si ho naozaj vychutnal. Krásne si podržal puk, naznačil strelu a dal gól do prázdnej brány. Úžasné, úžasné!"
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského proti Fínsku
Slováci mali vedenie, ale Fíni si začali vytvárať stále väčší tlak a väčšie množstvo šancí, počas ktorých mohli trestať. Zverenci trénera Országha mali problém vyhodiť puk a dostať sa z obranného pásma. Viackrát musel mužstvo zachraňovať brankár Samuel Hlavaj.
"Otočenie puku je niečo, na čo si musíme dať pozor," komentoval situáciu Boris Valábik.
"Ten puk musíme doslova zožrať na tom mantineli," doplnil ho Gáborík.
Hlavaj na masážnom stole zaberie veľa miesta
V druhej tretine prišlo fínske vyrovnanie. V presilovke sa presadil Eeli Tolvanen, ktorý po skvelej prihrávke Armiu zakončoval do prázdnej brány.
"Príliš veľa hráčov si odstúpilo. Dostal veľmi veľa priestoru od Lišku aj od Cingela. Tolvanen potom dostal prihrávku na bezproblémové zakončenie," komentoval presný zásah Valábik.
Zápas bol pre Slovákov náročný, Fíni dobre držali stredné pásmo a veľmi rýchlo prechádzali do toho slovenského.
"Fíni majú oveľa viac áčkových kvalitných šancí, z našej strany tam toho veľa nebolo. Mali sme tam sekvencie, keď si to dali beci medzi sebou, ale musíme to Sarosovi znepríjemniť. Máme na to telá, máme na to hráčov," hovoril pred treťou tretinou Gáborík, ktorému sa veľmi páčili výkony hviezdneho Mikka Rantanena. Počas duelu ho chválil a použil aj prirovnania ako kôň či tank.
Napriek zrejmej kvalite na strane Fínska Slovákov držal nad vodou brankár Hlavaj.
"Je sústredený, neodhadzuje puky a dokáže aj prihrať, keď je puk za bránou. Za mňa je zatiaľ prvá hviezda zápasu," chválil ho Gáborík.
"Neprekvapilo by ma, keby mal aj kŕče. To, čo dnes predvádza a čo má nielen v nohách, ale aj v rukách a všade... Naši maséri to nebudú mať jednoduché. Samo Hlavaj zaberie veľkú časť priestoru na stole," dodal bývalý reprezentačný kanonier.
Také árie nespievali ani v La Scale
Tretia tretina patrila Slovákom. Boli v nej aktívni a vyhrali ju aj na strely. Všetko to však odštartoval presný zásah Dvorského.
"Fantázia, fantázia!" kričal Gáborík.
Valábik pri góle chválil aj prácu Libora Hudáčka, ktorý eliminoval fínske krídla a vytvoril priestor pre spoluhráčov: "Hudáček možno nebude mať šesť gólov, ale takýmto spôsobom prispel k tomu, aby sme vyhrávali nad Fínmi."
O tri minúty neskôr prišiel ďalší Slafkovského moment. Presnou strelou do rohu brány v presilovke zvýšil už na 3:1.
"Čo sa to dnes deje v Santagulia aréne? Také árie nespievali ani v La Scale," kričal komentátor Pavol Gašpar.
"Myslíte si, že Juro má rád olympiády?" pýtal sa Gáborík, čím reagoval na to, že po ôsmich zápasoch na ZOH má Slafkovský na konte už deväť gólov.
"Je skvelé, ako ten chalan dospel. Vždy, keď chytí puk, spraví rozumné rozhodnutie," chválil ho aj Valábik. "Stal sa z neho hráč, po ktorom sme túžili a o akom Slovensko rozprávalo po olympiáde v Pekingu."
Nepísané pravidlo Gáboríka spochybnil jeho kolega
Fíni potrebovali v závere znížiť stav stretnutia, ale nehrali už tak uvoľnene. Potom to skúšali aj v hre bez brankára.
"Pri tomto vedení o dva góly s prázdnou bránou je nepísané pravidlo, že môžeš skúsiť vystreliť cez všetky čiary," vravel Gáborík, ale Valábik nesúhlasil.
"Hocikoho sa spýtaj," pokračoval Gáborík. "Aj seba môžem?" kontroval jeho spolukomentátorský kolega.
Slováci prázdnu bránu nakoniec využili, po tuhom boji v predbránkovom priestore sa presadil Ružička.
"Aspoň vidíš, aký mali chalani hlad v očiach a nakoniec sa to podarilo. Som rád, že sa podarilo skórovať Ružičkovi, zaslúži si to," hovoril o situácii Gáborík.
Slováci sa najbližšie predstavia v piatok 13. februára proti Taliansku.
