ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedala
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Sportnet|11. feb 2026 o 11:15
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z vytrvalostných pretekov žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú biatlonom. Na programe sú vytrvalostné preteky žien na 15 km.

Na štart pretekov sa postavia aj štyri slovenské reprezentantky Paulína Bátovská FialkováAnastasia KuzminováMária Remeňová a Ema Kapustová.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
11.02.2026 o 14:15
Ženy - Vytrvalostné preteky (15 km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina

1. Jüan-meng Čchu (CHN)
2. Valentina Dimitrovová (BUL)
3. Anastasia Tolmačevová (ROU)
4. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
5. Lucinda Andersonová (USA)
6. Lea Meierová (SUI)
7. Natalia Sidorowiczová (POL)
8. Tereza Vinklárková (CZE)
9. Nadia Moserová (CAN)
10. Anamarija Lampičová (SLO)
11. Tamara Steinerová (AUT)
12. Inka Hämäläinenová (FIN)
13. Anika Kožicová (CRO)
14. Olexandra Merkušynová (UKR)
15. Sanita Bulinová (LAT)
16. Maya Cloetensová (BEL)
17. Tuuli Tomingasová (EST)
18. Tereza Voborníková (CZE)
19. Mária Remeňová (SVK)
20. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
21. Alina Stremousová (MDA)
22. Janina Hettichová-Walzová (GER)
23. Lora Hristovová (BUL)
24. Vanessa Voigtová (GER)
25. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
26. Deedra Irwinová (USA)
27. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
28. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
29. Lotte Lieová (BEL)
30. Polona Klemenčičová (SLO)
31. Julija Džimová (UKR)
32. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
33. Milena Todorovová (BUL)
34. Regina Ermitsová (EST)
35. Kamila Żuková (POL)
36. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
37. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
38. Suvi Minkkinenová (FIN)
39. Shilo Rousseauová (CAN)
40. Anna Magnussonová (SWE)
41. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
42. Dorothea Wiererová (ITA)
43. Selina Grotianová (GER)
44. Amy Basergaová (SUI)
45. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
46. Camille Benedová (FRA)
47. Michela Carraraová (ITA)
48. Julia Simonová (FRA)
49. Margie Freedová (USA)
50. Lisa Vittozziová (ITA)
51. Lucie Charvátová (CZE)
52. Hanna Öbergová (SWE)
53. Venla Lehtonenová (FIN)
54. Lou Jeanmonnotová (FRA)
55. Anastasija Kuzminová (SVK)
56. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
57. Estere Volfová (LAT)
58. Maren Kirkeeideová (NOR)
59. Fan-čchi Meng (CHN)
60. Elvira Öbergová (SWE)
61. Lena Repincová (SLO)
62. Franziska Preussová (GER)
63. Anna Gandlerová (AUT)
64. Linn Gestblomová (SWE)
65. Baiba Bendiková (LAT)
66. Susan Külmová (EST)
67. Joanna Jakielová (POL)
68. Aita Gasparinová (SUI)
69. Pascale Paradisová (CAN)
70. Joanne Reidová (USA)
71. Annija Keita Sabuleová (LAT)
72. Anna Mąková (POL)
73. Marija Zdravkovová (BUL)
74. Jessica Jislová (CZE)
75. Hannah Auchentallerová (ITA)
76. Anna Andexerová (AUT)
77. Johanna Talihärmová (EST)
78. Daryna Čalyková (UKR)
79. Ema Kapustová (SVK)
80. Sonja Leinamová (FIN)
81. Darcie Mortonová (AUS)
82. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)
83. Sara Urumovová (LTU)
84. Manca Casermanová (SLO)
85. Natalja Kočerginová (LTU)
86. Eve Bouvardová (BEL)
87. Judita Traubaiteová (LTU)
88. Shawna Pendryová (GBR)
89. Benita Peifferová (CAN)
90. Milana Geněvová (KAZ)
91. Ajša Rakiševová (KAZ)
Poradie disciplíny

1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 130 b
2. Dorothea Wiererová (ITA) 106 b
3. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 89 b
5. Franziska Preussová (GER) 77 b
6. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
7. Amy Basergaová (SUI) 70 b
8. Camille Benedová (FRA) 65 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 65 b
10. Hanna Öbergová (SWE) 50 b
...
36. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 22 b
37. Mária Remeňová (SVK) 21 b
57. Ema Kapustová (SVK) 6 b
Poradie SP

1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 848 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 646 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 585 b
4. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 560 b
6. Elvira Öbergová (SWE) 506 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 494 b
8. Camille Benedová (FRA) 491 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 478 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 456 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 200 b
57. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
67. Mária Remeňová (SVK) 32 b
90. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských vytrvalostných pretekov žien.

Zlatú medailu brala v Pekingu Denise Herrmanová. Striebro získala Anais Chevalierová-Bouchetová a bronz si z Číny odviezla Marte Olsbuová Roiselandová. Tieto biatlonistky už, ale svoju kariéru ukončili a tak svoje medaile s určitosťou neobhája.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

