ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú biatlonom. Na programe sú vytrvalostné preteky žien na 15 km.
Na štart pretekov sa postavia aj štyri slovenské reprezentantky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vytrvalostné preteky žien na 15 km (ZOH Miláno a Cortina 2026, biatlon, Bátovská Fialková, Kuzminová, Kapustová, Mária Remeňová, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
11.02.2026 o 14:15
Ženy - Vytrvalostné preteky (15 km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Jüan-meng Čchu (CHN)
2. Valentina Dimitrovová (BUL)
3. Anastasia Tolmačevová (ROU)
4. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
5. Lucinda Andersonová (USA)
6. Lea Meierová (SUI)
7. Natalia Sidorowiczová (POL)
8. Tereza Vinklárková (CZE)
9. Nadia Moserová (CAN)
10. Anamarija Lampičová (SLO)
11. Tamara Steinerová (AUT)
12. Inka Hämäläinenová (FIN)
13. Anika Kožicová (CRO)
14. Olexandra Merkušynová (UKR)
15. Sanita Bulinová (LAT)
16. Maya Cloetensová (BEL)
17. Tuuli Tomingasová (EST)
18. Tereza Voborníková (CZE)
19. Mária Remeňová (SVK)
20. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
21. Alina Stremousová (MDA)
22. Janina Hettichová-Walzová (GER)
23. Lora Hristovová (BUL)
24. Vanessa Voigtová (GER)
25. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
26. Deedra Irwinová (USA)
27. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
28. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
29. Lotte Lieová (BEL)
30. Polona Klemenčičová (SLO)
31. Julija Džimová (UKR)
32. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
33. Milena Todorovová (BUL)
34. Regina Ermitsová (EST)
35. Kamila Żuková (POL)
36. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
37. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
38. Suvi Minkkinenová (FIN)
39. Shilo Rousseauová (CAN)
40. Anna Magnussonová (SWE)
41. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
42. Dorothea Wiererová (ITA)
43. Selina Grotianová (GER)
44. Amy Basergaová (SUI)
45. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
46. Camille Benedová (FRA)
47. Michela Carraraová (ITA)
48. Julia Simonová (FRA)
49. Margie Freedová (USA)
50. Lisa Vittozziová (ITA)
51. Lucie Charvátová (CZE)
52. Hanna Öbergová (SWE)
53. Venla Lehtonenová (FIN)
54. Lou Jeanmonnotová (FRA)
55. Anastasija Kuzminová (SVK)
56. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
57. Estere Volfová (LAT)
58. Maren Kirkeeideová (NOR)
59. Fan-čchi Meng (CHN)
60. Elvira Öbergová (SWE)
61. Lena Repincová (SLO)
62. Franziska Preussová (GER)
63. Anna Gandlerová (AUT)
64. Linn Gestblomová (SWE)
65. Baiba Bendiková (LAT)
66. Susan Külmová (EST)
67. Joanna Jakielová (POL)
68. Aita Gasparinová (SUI)
69. Pascale Paradisová (CAN)
70. Joanne Reidová (USA)
71. Annija Keita Sabuleová (LAT)
72. Anna Mąková (POL)
73. Marija Zdravkovová (BUL)
74. Jessica Jislová (CZE)
75. Hannah Auchentallerová (ITA)
76. Anna Andexerová (AUT)
77. Johanna Talihärmová (EST)
78. Daryna Čalyková (UKR)
79. Ema Kapustová (SVK)
80. Sonja Leinamová (FIN)
81. Darcie Mortonová (AUS)
82. Lidiia Zhurauskaiteová (LTU)
83. Sara Urumovová (LTU)
84. Manca Casermanová (SLO)
85. Natalja Kočerginová (LTU)
86. Eve Bouvardová (BEL)
87. Judita Traubaiteová (LTU)
88. Shawna Pendryová (GBR)
89. Benita Peifferová (CAN)
90. Milana Geněvová (KAZ)
91. Ajša Rakiševová (KAZ)
Poradie disciplíny
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 130 b
2. Dorothea Wiererová (ITA) 106 b
3. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 89 b
5. Franziska Preussová (GER) 77 b
6. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
7. Amy Basergaová (SUI) 70 b
8. Camille Benedová (FRA) 65 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 65 b
10. Hanna Öbergová (SWE) 50 b
...
36. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 22 b
37. Mária Remeňová (SVK) 21 b
57. Ema Kapustová (SVK) 6 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 848 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 646 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 585 b
4. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 560 b
6. Elvira Öbergová (SWE) 506 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 494 b
8. Camille Benedová (FRA) 491 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 478 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 456 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 200 b
57. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
67. Mária Remeňová (SVK) 32 b
90. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských vytrvalostných pretekov žien.
Zlatú medailu brala v Pekingu Denise Herrmanová. Striebro získala Anais Chevalierová-Bouchetová a bronz si z Číny odviezla Marte Olsbuová Roiselandová. Tieto biatlonistky už, ale svoju kariéru ukončili a tak svoje medaile s určitosťou neobhája.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.
Zimná olympiáda Miláno 2026
