Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedala
ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová)

ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová)
ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová) (Autor: TASR/AP)
Sportnet|11. feb 2026 o 14:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy sánkovania v disciplíne ženské dvojice na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Viktória Praxová a Desana Špitzová.

Slovenské sánkarky Viktória Praxová a Desana Špitzová dnes idú 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Sánkovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Sánkovanie ženské dvojice (ZOH Miláno a Cortina 2026, Praxová, Špitzová, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Sánky  2026
11.02.2026 o 17:00
Dvojice - ženy
Startovní listina::
1 Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA)
2 Andrea Voetterová, Marion Oberhoferová (ITA)
3 Selina Egleová, Lara Kippová (AUT)
4 Marta Robežnieková, Kitija Bogdanovová (LAT)
5 Olena Stěckivová, Olexandra Mochová (UKR)
6 Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (GER)
7 Nikola Domowiczová, Dominika Piwkowská (POL)
8 Adikeum Guljenatová, Čao Ťia-jing (CHN)
9 Viktória Praxová, Desana Špitzová (SVK)
10 Raluca Stramaturaruová, Mihaela Manolescuová (ROU)
11 Beattie Podulská, Kailey Allanová (CAN)
Premiéru si pod pěti kruhy odbyde pouhý den po závodě jednotlivkyň závod ženských sáňkařských dvojic. Tuto novou disciplínu si sáňkařky vyzkoušely již na loňském světovém šampionátu v Kanadě a zlato získala rakouská dvojice Egleová/Kippová před Němkami Degenhardtovou/Rosenthalovou a Eitbergerovou/Matschinovou.
Závod se koná na dvě jízdy, start první je plánovaný na 17:00 a po první jízdě mužských dvojic se v ledovém korytu opět představí od 18:53 ženy. O pořadí rozhodne součet obou časů.
