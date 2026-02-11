ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová)

Slovenské sánkarky Viktória Praxová a Desana Špitzová dnes idú 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
ONLINE PRENOS: Sánkovanie ženské dvojice (ZOH Miláno a Cortina 2026, Praxová, Špitzová, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Sánky 2026
11.02.2026 o 17:00
Dvojice - ženy
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina::
1 Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA)
2 Andrea Voetterová, Marion Oberhoferová (ITA)
3 Selina Egleová, Lara Kippová (AUT)
4 Marta Robežnieková, Kitija Bogdanovová (LAT)
5 Olena Stěckivová, Olexandra Mochová (UKR)
6 Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (GER)
7 Nikola Domowiczová, Dominika Piwkowská (POL)
8 Adikeum Guljenatová, Čao Ťia-jing (CHN)
9 Viktória Praxová, Desana Špitzová (SVK)
10 Raluca Stramaturaruová, Mihaela Manolescuová (ROU)
11 Beattie Podulská, Kailey Allanová (CAN)
Prenos
Startovní listina:
1 Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA)
2 Andrea Voetterová, Marion Oberhoferová (ITA)
3 Selina Egleová, Lara Kippová (AUT)
4 Marta Robežnieková, Kitija Bogdanovová (LAT)
5 Olena Stěckivová, Olexandra Mochová (UKR)
6 Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (GER)
7 Nikola Domowiczová, Dominika Piwkowská (POL)
8 Adikeum Guljenatová, Čao Ťia-jing (CHN)
9 Viktória Praxová, Desana Špitzová (SVK)
10 Raluca Stramaturaruová, Mihaela Manolescuová (ROU)
11 Beattie Podulská, Kailey Allanová (CAN)
Premiéru si pod pěti kruhy odbyde pouhý den po závodě jednotlivkyň závod ženských sáňkařských dvojic. Tuto novou disciplínu si sáňkařky vyzkoušely již na loňském světovém šampionátu v Kanadě a zlato získala rakouská dvojice Egleová/Kippová před Němkami Degenhardtovou/Rosenthalovou a Eitbergerovou/Matschinovou.
Závod se koná na dvě jízdy, start první je plánovaný na 17:00 a po první jízdě mužských dvojic se v ledovém korytu opět představí od 18:53 ženy. O pořadí rozhodne součet obou časů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:00.
