11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)
ONLINE: Super-G mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ONLINE: Super-G mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026
ONLINE: Super-G mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Autor: TASR/AP)
11. feb 2026 o 08:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo super-G mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes čaká ďalšia lyžiarska disciplína, na programe je super-G mužov.

Lyžiari zabojujú o medaily v stredisku Bormio na zjazdovke Stelvio.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Super-G mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
11.02.2026 o 11:30
Muži - SuperG
Plánovaný
Prenos
Štartová listina

1. Nils Allegre (FRA)
2. James Crawford (CAN)
3. Ryan Cochran-Siegle (USA)
4. Christof Innerhofer (ITA)
5. Jan Zabystřan (CZE)
6. Alexis Monney (SUI)
7. Franjo von Allmen (SUI)
8. Raphael Haaser (AUT)
9. Giovanni Franzoni (ITA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Stefan Babinsky (AUT)
12. Fredrik Møller (NOR)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Vincent Kriechmayr (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
20. Cameron Alexander (CAN)
21. Sam Morse (USA)
22. Martin Čater (SLO)
23. River Radamus (USA)
24. Elian Lehto (FIN)
25. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
26. Nils Alphand (FRA)
27. Brodie Seger (CAN)
28. Simon Jocher (GER)
29. Kyle Negomir (USA)
30. Riley Seger (CAN)
31. Tiziano Gravier (ARG)
32. Simen Sellæg (NOR)
33. Marco Pfiffner (LIE)
34. Anton Grammel (GER)
35. Barnabás Szöllös (ISR)
36. Andrej Drukarov (LTU)
37. Denni Xhepa (ALB)
38. Elvis Opmanis (LAT)
39. Dmytro Šepjuk (UKR)
40. Arnaud Alessandria (MON)
41. Cormac Comerford (IRL)
Poradie disciplíny

1. Marco Odermatt (SUI) 425 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 267 b
3. Stefan Babinsky (AUT) 243 b
4. Raphael Haaser (AUT) 241 b
5. Giovanni Franzoni (ITA) 240 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 229 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 200 b
8. Jan Zabystřan (CZE) 163 b
9. Dominik Paris (ITA) 157 b
10. Marco Schwarz (AUT) 151 b
Poradie SP

1. Marco Odermatt (SUI) 1385 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 624 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 464 b
10. Dominik Paris (ITA) 453 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských pretekov mužov v Super G.

Zlato v Super G v Pekingu získal Matthias Meyer, no ten už svoju kariéru ukončil. Ani bronzový Aleksander Aamodt Kilde svoju medailu neobháji, keďže na týchto olympijských hrách neštartuje. Svoju medailu sa, ale pokúsi obhájiť Ryan Cochran-Siegle, ktorý bral v Pekingu striebro.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.

