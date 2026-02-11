Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdy

    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Preview pred prvým zápasom Slovenska na olympijskom turnaji proti Fínsku.

    Bol 28. apríl 2004.

    Slovensko sa chystalo na vstup do Európskej únie, mladík Mark Zuckerberg založil sociálnu sieť Facebook, Juraj Slafkovský bol veľmi malé bábätko a slovenskí hokejisti zdolali Fínov na veľkom hokejovom turnaji.

    V základnej skupine majstrovstiev sveta si vtedy poradili so Severanmi 5:2. Po dva góly strelili Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Teraz je jeden z nich generálny manažér reprezentácie a druhý spolukomentátor slovenských zápasov na zimných olympijských hrách.

    Uplynulo takmer 22 rokov a Slováci stále čakajú na ďalšie veľké víťazstvo nad Fínskom.

    Fíni majú Slovensko radi. Nielen preto, že sa im na proti tomuto súperovi darí vyhrávať, ale navyše tu získali dva tituly majstrov sveta.

    Možno budeme nervózni, hovorí tréner Fínov

    Hráči Suomi sú pre súperov postrachom. Na medzinárodných turnajoch dokážu uhrať dobré výsledky, aj keď nie sú považovaní za favorita.

    Známi sú svojou fyzickou pripravenosťou, korčuľovaním aj defenzívnou hrou. Nie vždy sa na to najlepšie pozerá, ale je to efektívne.

    Práve Severania budú prvým súperom Slovenska. Mužský hokejový turnaj otvoria v stredu o 16:20.

    „Bude to prvý a otvárací zápas a možno budeme nervózni, ale sme pripravení,“ hovoril po utorkovom tréningu tréner Fínska Antti Pennanen.

    Tréner Antti Pennanen na fínskej lavičke v zápase Fínsko - Slovinsko v skupine A na MS v hokeji 2025.
    Tréner Antti Pennanen na fínskej lavičke v zápase Fínsko - Slovinsko v skupine A na MS v hokeji 2025. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)

    „Je to nové stretnutie, takže nepremýšľame príliš o histórii,“ reagoval na otázku o vzájomnej bilancii reprezentácií.

    Fínsko bude proti Slovensku favorit. Kormidelník Pennanen si myslí, že ich prvý súper sa posnaží jeho zverencov spomaliť.

    „Je to tvrdý, silný a agresívny tím. Myslím si, že budú mať dobrú presilovku, majú šikovných hráčov,“ dodal Pennanen.

    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý
    Súvisiaci článok
    Na Slovensku nemáme z čoho vyberať, myslí si líder. Každý hráč na súpiske bude dôležitý

    Obhajca zlata trénoval sám

    Mužstvo Fínska tvorí 24 hráčov z NHL a jeden z Európy. Je ním obranca Mikko Lehtonen, ktorý pôsobí vo švajčiarskej najvyššej súťaži a na otváracom ceremoniáli bol fínskym vlajkonosičom.

    Keďže na príchod spoluhráčov zo zámoria musel počkať, v sobotu trénoval sám. V nominácii je zároveň jediným zástupcom zlatého výberu z Pekingu 2022 a v hokejovom turnaji tak aj jediným obhajcom najcennejšieho kovu.

    Fínsko môže mať medailové ambície, chýba mu však hlavný líder. Útočník a kapitán Floridy Aleksander Barkov je zranený už od prvého predsezónneho tréningu.

    Barkov patrí k najlepším defenzívnym útočníkom na svete a v mužstve by hral v prvom útoku. Jeho strata bude pre Fínov citeľná.

    Pre zdravotné problémy chýba aj strelec Patrik Laine a brankár Ukko-Pekka Luukkonen.

    Aj bez tejto trojice však Fíni prichádzajú s nabitým mužstvom. V minulosti už ukázali, že uspieť vedia, aj keď ich ľudia podcenia.

    Hokejoví experti sa zhodujú, že Fínsko vstupuje do turnaja so štvrtým najlepším kádrom po Kanade, USA a Švédsku. Nemusia tak byť vôbec ďaleko od medaily.

    Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiť
    Súvisiaci článok
    Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiť

    Na Slafkovského si dajú pozor

    V útoku budú Fínsko viesť hviezdy. Rantanen, Aho či Hintz sú v NHL postrachmi defenzív súperov. Ako kapitán mužstvo povedie Mikael Granlund.

    Najväčšie očakávania však budú klásť na plecia Mikka Rantanena, ktorý je ôsmy najproduktívnejší hráč aktuálnej sezóny NHL.

    Rantanen nastupoval minulý rok v Dallase spolu s krajanmi Hintzom a Granlundom a darilo sa im. Táto trojica by mala tvoriť prvú formáciu aj v Miláne.

    „Ich útok bol výborný počas minuloročného play-off, preto sme ich nechali spolu,“ hovoril tréner Fínska Pennanen. „Rantanen na najvyššej úrovni dokáže vždy vytvoriť niečo navyše.“

    Mikko Rantanen.
    Mikko Rantanen. (Autor: TASR/AP)

    Aj keď fínske mužstvo nemá kvalitu Kanady či USA, veľa dobrých možností má na centri aj na krídlach.

    „Máme tu veľmi dobrú skupinu a každý sa už teší na začiatok turnaja,“ povedal jeden z najstarších Fínov Joel Armia.

    O kvalite výberu svedčí aj to, že sa do neho nezmestili 11. najproduktívnejší Fín v sezóne Matias Maccelli z Toronta, forvard Edmontonu Kasperi Kapanen či draftová trojka z roku 2018 Jesperi Kotkaniemi.

    Fíni dbali na to, aby zobrali aj defenzívne ladených útočníkov. Aj napriek absencii Barkova budú v zostave Lundell, Luostarinen či Armia, ktorí sú zvyknutí aj na defenzívne úlohy.

    Armia v súčasnosti pôsobí v Los Angeles Kings, ale v posledných troch sezónach bol v Montreale spoluhráčom Juraja Slafkovského.

    „Je jedným z najlepších hráčov Slovenska. Tento rok sa výrazne zlepšil a je výborný hokejista. Určite si na neho budeme musieť dať pozor,“ povedal Armia pred úvodným zápasom.

    „Slováci majú veľmi dobrých hráčov, ktorí sú šikovní a bojovní.“ 

    McDavid, Pastrňák aj Slafkovský. Kto sú najväčšie hviezdy hokejového turnaja ZOH 2026?
    Súvisiaci článok
    McDavid, Pastrňák aj Slafkovský. Kto sú najväčšie hviezdy hokejového turnaja ZOH 2026?

    Obrana má jasnú hviezdu

    Do aktuálnej sezóny NHL zasiahlo osem fínskych obrancov. Na olympijské hry zobrali sedem z nich. „Čierneho Petra“ dostal Urho Vaakanainen z New Yorku Rangers.

    Jediným hráčom mimo NHL v kádri Fínska je už spomínaný 32-ročný Mikko Lehtonen, ktorý je najstarším bekom tímu.

    Fínska defenzíva má však jedno meno, ktoré vyčnieva nad ostatnými. Miro Heiskanen z Dallasu bude absolútnym lídrom obrany. V NHL hráva 26 minút na zápas a má 46 bodov z 55 zápasov, čo ho radí medzi desať najproduktívnejších obrancov sezóny.

    Na neho sa budú spoliehať smerom dopredu aj dozadu. Patrí k najlepším obrancom na svete.

    Fínsky obranca Dallasu Miro Heiskanen.
    Fínsky obranca Dallasu Miro Heiskanen. (Autor: SITA/AP)

    Prvý obranný pár by mal tvoriť spolu s tímovým kolegom Lindellom. Dá sa očakávať, že najmä pri lepších súperoch budú na ľade tráviť mnoho minút proti najlepším hráčom súpera.

    Zvyšok obrany tvoria skôr hráči do hĺbky defenzívy. 

    Predpokladaná zostava Fínska proti Slovensku

    Útok:

    Rantanen-Hintz-Granlund

    Lehkonen-Aho-Teräväinen

    Luostarinen-Lundell-Kakko

    Tolvanen-Haula-Armia

    Kapanen

    Obrana:

    Heiskanen-Lindell

    Mikkola-Ristolainen

    Määttä-Jokiharju

    Brankár:

    Saros

    Chytať bude najvyťaženejší brankár v NHL

    Brankári Fínsko v histórii viackrát podržali. Na minuloročnom turnaji štyroch krajín to však neplatilo a výkony gólmanov v bielo-modrom boli katastrofálne.

    Fíni majú sedem brankárov, ktorí v tejto sezóne chytali v NHL. V záverečnej nominácii sú Saros z Nashvillu, Lankinen z Vancouveru a Korpisalo z Bostonu, ktorý nahradil zraneného Luukkonena z Buffala.

    Najväčšie skúsenosti má Saros, ktorý bude jednotkou vo fínskej bráne. Jeho štart v zápase proti Slovensku potvrdil aj tréner Antti Pennanen.

    V Nashville odchytal v aktuálnej sezóne 44 z 57 zápasov, čo je spolu s Čechom Vejmelkom najviac v celej NHL. Saros čelil 1241 strelám, v čom mu tiež patrí prvé miesto. Zastavil 89,2 percenta z nich.

    Jediný brankár z Fínska, ktorý dosahuje v NHL v tejto sezóne úspešnosť nad 90 percent, je práve zranený Luukkonen, ktorý by mal najväčšiu šancu vyzvať Sarosa v boji o brankársky post.

    Zrodí sa prekvapenie?

    Fínsko je v dueli so Slovenskom veľkým favoritom a čokoľvek iné ako výhra Suomi by bolo veľkým prekvapením.

    Proti Fínsku budú Slováci musieť predviesť disciplinovaný a koncentrovaný výkon.

    „Fíni hrajú hokej, ktorý nie je veľmi pekný, ale je účelný, o čom svedčí ich počet titulov z posledných rokov,“ hovoril v podcaste hokejový BOSS bývalý tréner Ján Filc. „Je dôležité, aby sme my nenaskočili na to, čo oni od nás chcú.“

    VIDEO: Podcast Hokejový BOSS

    „Máme šancu urobiť prekvapenie na začiatok turnaja. Verím chalanom. Určite máme väčšiu šancu vyhrať nad Fínmi ako nad Švédmi,“ povedal Rastislav Pavlikovský, ktorý tipuje, že Slováci zdolajú Fínov 4:3.

