Nór sa ospravednil za svoje správanie. Johannes Thingnes Bö: Bol to úplný šok

Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid sa vo vyhlásení ospravedlnil za rozruch, ktorý spôsobil v priamom prenose po zisku bronzu v utorňajších vytrvalostných pretekoch na olympijských hrách ospravedlnením za neveru.
Mrzelo ho, že jeho výstup zatienil zlato krajana Johana-Olava Botna.
"Mrzí ma, že som po takom úspešnom dni pre nórsky biatlon vytiahol na verejnosti osobné veci. Bol som mimo a nerozmýšľal som, "uviedol Laegreid, ktorý za Botnom a Francúzom Éricom Perrotom obsadil tretie miesto.
"Všetku pozornosť si zaslúžil Johan-Olav. Ospravedlňujem sa aj bývalej priateľke, ktorú som neúmyselne predhodil médiám. Teraz to už nezmením, ale odteraz sa už k tomu nebudem vracať a budem myslieť len na olympijské hry," dodal.
VIDEO: Emotívny rozhovor Sturla Holma Laegreida na ZOH 2026
Laegreid v televíznom rozhovore po pretekoch uviedol, že pred polrokom stretol životnú lásku, ktorá sa s ním pred týždňom rozišla po tom, ako sa priznal, že ju po troch mesiacoch vzťahu podviedol.
Žena, ktorú Laegreid nemenoval, reagovala v správe pre nórsky denník Verdens Gang. "Je ťažké odpustiť. Aj po vyznaní lásky pred celým svetom. Čo sa stalo, ma bolí a on môj názor na celú vec pozná, "uviedla.
Laegreidovo priznanie väčšinu ľudí šokovalo. Prekvapený bol aj päťnásobný olympijský šampión Johannes Thingnes Bö, ktorý počas hier pracuje ako biatlonový expert televíznej stanice NRK.
"Bol to úplný šok. A všetko - miesto aj načasovanie - bolo úplne zle, "povedal. "Bolo vidieť, že koná v emóciách a myslím, že to v ňom jednoducho vybuchlo," dodal päťnásobný víťaz Svetového pohára.
Niekdajší hviezdny bežec na lyžiach Petter Northug si nebral servítku pre ústa. "Kým Botn venoval víťazstvo zosnulému kamarátovi, Laegreid riešil, s kým spal a s kým nie. Správa sa ako figúrka z reality šou Ex on the Beach," napísal na sociálnej sieti X.
Botn venoval životný úspech reprezentačnému kolegovi Sivertu Guttormovi Bakkenovi, ktorý náhle zomrel v decembri minulého roka na sústredenie. V hotelovej izbe ho objavil práve Botn.
Zimná olympiáda Miláno 2026
