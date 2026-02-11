Slováci sa pokúsia zdolať favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)

    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    11. feb 2026 o 07:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v skupine B na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká úvodný zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v novej hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.

    Zápas sa začína v stredu o 16.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slováci majú „Suomi“, čo vracať. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali s Fínmi v základnej skupine 2:6 a aj v semifinále 0:2.

    V súťažnom stretnutí zdolali Severanov pred takmer 22 rokmi. Na MS 2004 v Česku ich vtedy pokorili v základnej skupine 5:2. Dvakrát sa strelecky presadil Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Z gólu sa tešil aj Ľuboš Bartečko.

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

