Slováci sa pokúsia zdolať favorita. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká úvodný zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v novej hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.
Zápas sa začína v stredu o 16.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Slováci majú „Suomi“, čo vracať. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali s Fínmi v základnej skupine 2:6 a aj v semifinále 0:2.
V súťažnom stretnutí zdolali Severanov pred takmer 22 rokmi. Na MS 2004 v Česku ich vtedy pokorili v základnej skupine 5:2. Dvakrát sa strelecky presadil Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Z gólu sa tešil aj Ľuboš Bartečko.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
