    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    0 - 0
    0:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Keď Slováci naposledy vyhrali, Slafkovský bol bábätko. Fíni sú favoriti aj bez superhviezdy
    Zámorskí reportéri David Amber (vľavo) a Elliotte Friedman (vpravo) počas finále play-off NHL.
    Černák je vtipný, Slafkovský kráľ. Počul som, ako Chára a Demitra nadávajú, hovorí uznávaný Kanaďan
    Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne.
    Po prílete býva najhorší tretí a štvrtý deň, tvrdí Regenda. Slovensko hrá vtedy proti Fínsku
    Online prenosPrehľad zápasuKde sledovať?ZostavaSúvisiace

    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. V bránke dostal priestor Hlavaj

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026. (Autor: Slovenský olympijský tím)
    Sportnet|11. feb 2026 o 15:52
    ShareTweet2

    Slováci hrajú vo svojom prvom zápase na ZOH 2026 proti Fínsku.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká úvodný zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v novej hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.

    Zápas sa začína v stredu o 16.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Slováci majú „Suomi“, čo vracať. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali s Fínmi v základnej skupine 2:6 a aj v semifinále 0:2.

    Do bránky sa postaví Samuel Hlavaj, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.

    V súťažnom stretnutí zdolali Severanov pred takmer 22 rokmi. Na MS 2004 v Česku ich vtedy pokorili v základnej skupine 5:2. Dvakrát sa strelecky presadil Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Z gólu sa tešil aj Ľuboš Bartečko.

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

    Zostava Slovenka proti Fínsku

    Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Ivan - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Takáč, Sukeľ - Cingel

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    0 - 0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. V bránke dostal priestor Hlavaj
    dnes 15:52|2
    Ladislav Nagy
    ut 21:44|1
    Bude to vyrovnaný zápas proti Fínom, tvrdí Nagy. Surový ich považuje za miernych favoritovBývalí hokejisti Tomáš Surový a Ladislav Nagy sa pozreli aj na súpisky všetkých tímov.
    ut 21:44|1
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. V bránke dostal priestor Hlavaj
    dnes 15:52|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Zostava Slovenska proti Fínom je známa. V bránke dostal priestor Hlavaj