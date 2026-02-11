Zostava Slovenska proti Fínom je známa. V bránke dostal priestor Hlavaj

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká úvodný zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v novej hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.
Zápas sa začína v stredu o 16.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Slováci majú „Suomi“, čo vracať. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali s Fínmi v základnej skupine 2:6 a aj v semifinále 0:2.
Do bránky sa postaví Samuel Hlavaj, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
V súťažnom stretnutí zdolali Severanov pred takmer 22 rokmi. Na MS 2004 v Česku ich vtedy pokorili v základnej skupine 5:2. Dvakrát sa strelecky presadil Miroslav Šatan a Marián Gáborík. Z gólu sa tešil aj Ľuboš Bartečko.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
Zostava Slovenka proti Fínsku
Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Ivan - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Takáč, Sukeľ - Cingel
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara