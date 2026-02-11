Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formácii

Turnaj štyroch krajín pred rokom v zámorí mu nevyšiel rovnako ako celému fínskemu tímu. Fíni v meraní síl elitného kvarteta hokejových krajín skončili na poslednom mieste, hoci zdolali úhlavného severského rivala Švédov 4:3 po predĺžení.
Útočník Roope Hintz sa vtedy predstavil na krídle druhého útoku s centrom Sebastian Ahom a Patrikom Lainem.
Po roku nastala iná situácia. Hintz bude na zimnej olympiáde v Miláne korčuľovať ako center v elitnej formácii Fínska, ktoré sa v stredu podvečer predstaví proti Slovensku v úvodnom zápase mužského olympijského turnaja.
Na krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena. Tieto mená by mali byť zárukou kvalitnej hry aj strieľania gólov.
Vieme, čo od seba očakávať
"Je skvelé, že začnem turnaj práve s týmito dvoma hráčmi. Odohrali sme spolu veľa ťažkých zápasov aj v play-off. Vieme, čo od seba očakávať.
Vynasnažím sa využiť čo najlepšie moje korčuľovanie. Mikke a Mikko majú veľa silných hokejových vlastností. Ak ich tiež využijú v prospech formácie aj celého tímu, bude to dobré," povedal Hintz na webe fínskeho Yle.
"Má silné korčuľovanie. Vie sa aj zo stredu natlačiť pred bránku. Niektorí centri sa vedia lepšie zapájať do hry aj ako krídelníci. Myslím si, že s Granlundom si môže pokojne meniť pozície a bude to fungovať," vyhlásil fínsky hokejový expert Kari Jalonen.
Iný cieľ ako víťazstvo na turnaji si nemôžeme dať
"Myslím si, že útočná reťaz z Dallasu bola dobrá voľba. Teraz už len rozohrať sa čo najlepšie, aby to fungovalo," dodal Kari Jalonen.
Roope Hintz má 29 rokov, ale na zimných olympijských hrách ho čaká debut. Dosiaľ reprezentoval len na majstrovstvách sveta do 20 rokov, dokonca je zlatý medailista zo šampionátu v roku 2016. V Dallase hrá od sezóny 2018/2019 a doteraz si v NHL pripísal 175 gólov a 202 asistencií.
"Vždy som chcel hrať na olympiáde a teraz som tu. Je to ešte výnimočnejšie, že tu mám veľa priateľov a tiež spoluhráčov, s ktorými som prešiel juniorskou reprezentáciou.
Ak sa pozriem na túto odhodlanú partiu, iný cieľ ako víťazstvo na celom turnaji si nemôžeme dať. Dáme do toho všetko a spoločne pôjdeme za úspechom," optimisticky dodal Hintz.
