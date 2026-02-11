    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 5

    Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formácii

    Roope Hintz v drese Fínska.
    Roope Hintz v drese Fínska. (Autor: X/daily roope hintz)
    SITA|11. feb 2026 o 13:48
    Na krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena.

    Turnaj štyroch krajín pred rokom v zámorí mu nevyšiel rovnako ako celému fínskemu tímu. Fíni v meraní síl elitného kvarteta hokejových krajín skončili na poslednom mieste, hoci zdolali úhlavného severského rivala Švédov 4:3 po predĺžení.

    Útočník Roope Hintz sa vtedy predstavil na krídle druhého útoku s centrom Sebastian Ahom a Patrikom Lainem.

    Po roku nastala iná situácia. Hintz bude na zimnej olympiáde v Miláne korčuľovať ako center v elitnej formácii Fínska, ktoré sa v stredu podvečer predstaví proti Slovensku v úvodnom zápase mužského olympijského turnaja.

    Na krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena. Tieto mená by mali byť zárukou kvalitnej hry aj strieľania gólov.

    Vieme, čo od seba očakávať

    "Je skvelé, že začnem turnaj práve s týmito dvoma hráčmi. Odohrali sme spolu veľa ťažkých zápasov aj v play-off. Vieme, čo od seba očakávať.

    Vynasnažím sa využiť čo najlepšie moje korčuľovanie. Mikke a Mikko majú veľa silných hokejových vlastností. Ak ich tiež využijú v prospech formácie aj celého tímu, bude to dobré," povedal Hintz na webe fínskeho Yle.

    Roope Hintz v drese Dallasu (24).
    Roope Hintz v drese Dallasu (24). (Autor: TASR/AP)

    "Má silné korčuľovanie. Vie sa aj zo stredu natlačiť pred bránku. Niektorí centri sa vedia lepšie zapájať do hry aj ako krídelníci. Myslím si, že s Granlundom si môže pokojne meniť pozície a bude to fungovať," vyhlásil fínsky hokejový expert Kari Jalonen.

    Iný cieľ ako víťazstvo na turnaji si nemôžeme dať

    "Myslím si, že útočná reťaz z Dallasu bola dobrá voľba. Teraz už len rozohrať sa čo najlepšie, aby to fungovalo," dodal Kari Jalonen.

    Roope Hintz má 29 rokov, ale na zimných olympijských hrách ho čaká debut. Dosiaľ reprezentoval len na majstrovstvách sveta do 20 rokov, dokonca je zlatý medailista zo šampionátu v roku 2016. V Dallase hrá od sezóny 2018/2019 a doteraz si v NHL pripísal 175 gólov a 202 asistencií.

    "Vždy som chcel hrať na olympiáde a teraz som tu. Je to ešte výnimočnejšie, že tu mám veľa priateľov a tiež spoluhráčov, s ktorými som prešiel juniorskou reprezentáciou.

    Ak sa pozriem na túto odhodlanú partiu, iný cieľ ako víťazstvo na celom turnaji si nemôžeme dať. Dáme do toho všetko a spoločne pôjdeme za úspechom," optimisticky dodal Hintz.

    Program Fínska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    
    
    
    
    
    
    
    
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Roope Hintz v drese Fínska.
    Roope Hintz v drese Fínska.
    Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formácii
    dnes 13:48
