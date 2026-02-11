ONLINE: Sánkovanie mužské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bosman, Mick)

Slovenskí sánkari Christián Bosman a Bruno Mick dnes idú 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Sánkovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Sánkovanie mužské dvojice (ZOH Miláno a Cortina 2026, Bosman, Mick, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Sánky 2025
11.02.2026 o 17:48
Dvojice - muži
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
Thomas Steu, Wolfgang Kindl (GER)
Ivan Nagler, Fabian Melleier (ITA)
Tobias Wendl, Tobias Arlt (GER)
Eduards Sevics-Mikelsevics, Lukass Krasts (LAT)
Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Schoepf (AUT)
Martins Bots, Roberts Plume (LAT)
Toni Eggert, Florian Mueller (GER)
Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner (ITA)
Zachary Digregorio, Sean Hollander (USA)
Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa (USA)
Wojciech Chmielewski, Michal Gancarczyk (POL)
Christian Bosman, Bruno Mick (SVK)
Ihor Hoj, Mazarij Kačmar (UKR)
Danyil Martsinovskij, Bohdan Babura (UKR)
Devin Wardrope, Cole Zajanski (CAN)
Džubaji Saj-kchej, Chou Šuo (CHN)
Vasile-Marian Gitlan, Darius-Lucian Serban (ROU)
Pořadí Světového poháru po sedmi závodech:
1. Tobias Wendl, Tobias Arlt (GER) 566
2. Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Schoepf (AUT) 454
3. Toni Eggert, Florian Mueller (GER) 409
4. Martins Bots, Roberts Plume (LAT) 408
5. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (GER) 405
...
14. Christian Bosman, Bruno Mick (SVK) 195
22. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij (SVK) 76
Prenos
Závod v Cortina Sliding Centre začne v 17:48, čekají nás dvě jízdy a jednoduchý součet obou časů nám určí držitele olympijských medailí. Nic si tedy na tento čas neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Favorité jsou jasní. Těmi je německá dvojice Tobias Wendl, Tobias Arlt, která po sedmi závodech vládne i Světovému poháru, když vyhrála poslední tři závody! s odstupem 112 bodů je za nimi pár Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Schoepf z Rakouska. Poté je World Cup už hodně vyrovnaný a to slibuje zajímavý souboj o cenné kovy.
Olympijské zlato z Pekingu obhajuje německé duo Tobias Wendl, Tobias Arlt, kteří jsou na startu i letos. Pojede i jedna polovina stříbrného páru z minulých Her, a to Němec Toni Eggert. Jen bude mít místo Saschi Beneckena jako parťáka Floriana Muellera. Bronz si pak z Pekingu odvezla dvojice Thomas Steu, Lorenz Koller z Rakouska. I Steu je ve startovní listině, letos ale pojede s Wolfgangem Kindlem.
Startovní listina
Dobré odpoledne od ledového koryta. Společně budeme sledovat sáňkařský závodu dvojic mužů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:48.
