V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)

    Samuel Grega|11. feb 2026 o 07:30
    Prvý rebríček síl IIHF odráža očakávania hokejového turnaja.

    Fanúšikovia najlepšieho hokeja na svete sa dočkali. Olympijský turnaj s hráčmi NHL je tu.

    IIHF vytvorila pred turnajom rebríček síl a pridala k nemu popis, kde s odľahčením hodnotí situáciu daného tímu.

    Prvá v rankingu je Kanada. Najväčší favorit turnaja však má v tesnom závese za sebou susedov z USA, ktorí chcú zlato.

    „Tím je postavený na to, aby vyhral turnaj dvanástich krajín,“ znie popis pri americkej vlajke. Presne to bude ich cieľ – zvíťaziť a napraviť si chuť z minulého roka. Vtedy sa im totiž nepodarilo ovládnuť turnaj štyroch krajín, keď podľahli Kanaďanom.

    Do zápasu o bronz by sa podľa rebríčka dostali Severania – Švédi a Fíni.

    Pri Fínoch sa pohrali so slovnou hračkou, v ktorej naznačili, že Fíni môžu byť podceňovaným čiernym koňom a pritom sú obhajcovia zlata.

    Piate miesto patrí Čechom. Tvorcovia poradia pri nich vtipne glosovali: „First we eat pasta, then Pasta eats you.“

    Táto veta by sa voľne dala preložiť asi takto: „Najprv zjeme cestoviny (pozn. po anglicky pasta), potom Pasta zje vás.“

    Cestoviny sú v Taliansku tradičným jedlom a najlepšieho českého hokejistu súčasnosti podobne prezývajú. David Pastrňák je v zámorí známy ako „Pasta“. Práve on bude postrachom súperov.

    Pri tímoch umiestnených na šiestom až ôsmom mieste IIHF hovorila o striebre.

    Začalo sa to Švajčiarmi. „Radi by sme vyhrali striebro,“ znel popis pri reprezentácii, ktorá na majstrovstvách sveta skončila dvakrát za sebou na neslávnom druhom mieste po výborných turnajoch.

    „Nein, to striebro je naše,“ kontrujú Nemci. Tí získali striebro na MS rok zase v roku 2023.

    V striebornej tematike tak pokračovali aj na ôsmej priečke, ktorú obsadili Slováci. Táto pozícia by znamenala postup do štvrťfinále.

    „Prichystajte sa na Silverkofského,“ dá sa voľne preložiť popis, ktorý naráža na hviezdu slovenského výberu Juraja Slafkovského.

    Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiť
    Súvisiaci článok
    Radivojevič: Slafkovský má veľkú výhodu. Česi stavili na minulosť, ale môžu prekvapiť

    Štyri tímy mimo štvrťfinále by podľa rebríčka boli Lotyšsko, Dánsko, Francúzsko a domáce Taliansko.

    Pri Dánsku si IIHF zaspomínala na posledný vzájomný duel s Kanadou, v ktorom nastúpil aj Sidney Crosby. Bolo to štvrťfinále minuloročných majstrovstiev sveta. „Javorové listy“ s viacerými hviezdnymi menami podľahli Dánsku 1:2 po senzačnej otočke v záverečných minútach.

    Francúzi sú síce až na jedenástom mieste, ale pochváliť sa môžu inou vecou. Kvalifikovali sa už na olympijský turnaj 2030. Dôvod je však iný ako výkonnostný – Francúzsko bude hostiť najbližšie zimné hry.

    Posledným mužstvom rebríčka je Taliansko, ktoré sa na OH vracia po 20 rokoch, keď ich naposledy hostilo.

    „Súťažíme nahí, alebo to robili Gréci?“ znie otázka pri domácich Talianoch.

