Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali

Yksi, kaksi, kolme, neljä. Toľko gólov vo fínskej bránke a výsledok 4:1 pre Slovensko v úvodnom zápase olympijského hokejového turnaja v Miláne nečakal asi nikto.
Aj zámorskí hokejoví experti v útrobách haly Santa Gulia uznanlivo kývali hlavou a švédsky kolega sa v rozhovore so slovenskými hráčmi šibalsky usmieval. Bolo zrejmé, že ho skóre potešilo.
Červená linka milánskeho metra pripomínala v stredu popoludní rýchlik z Košíc do Bratislavy. V preplnených vozňoch sa tiesnili talianski školáci a desiatky slovenských fanúšikov.
V hľadisku arény Santa Gulia bolo vyše 11-tisíc divákov. Malo to byť jediné miesto, kde budú mať Slováci prevahu. Prognózy boli jasné.
Fínsky športový portál pripomenul, že preč sú časy, keď v slovenskom útoku žiarili Pavol Demitra, Marián Hossa a Marián Gáborík.
"Majú jedinú ozajstnú hviezdu - Juraja Slafkovského. Ak nevytiahnu z klobúka nejakého génia, nemali by Fínom klásť silnejší odpor," znela fínska predpoveď.
Slovenského génia nebolo treba ťahať z klobúka. Stál v bránke, občas pred ňou aj ležal, lietal medzi tyčkami z jednej strany na druhú.
Ak niektorí domáci i zahraniční experti označovali brankársky post za najväčšiu slabinu slovenského tímu, tento zápas ukázal opak.
Samuel Hlavaj opäť potvrdil, že v reprezentačnom drese sa dokáže vypnúť k nadštandardným výkonom. V zápase predviedol 38 zákrokov. Ešte v decembri minulého roka ho z Iowy v AHL poslali na jeden zápas do nižšej súťaže ECHL - to je v hierarchii zámorských líg farma farmy.
"Som prekvapený, že ešte nie je v NHL. Myslím, že bol muž číslo jeden a dal nám šancu vyhrať," chválil spoluhráča útočník Martin Pospíšil.
"Určite má na NHL. Je veľký, ale v dôležitých momentoch obratný a dobre nastavený v hlave. V Minnesote je veľmi silná konkurencia brankárov, možno by mu pomohla výmena, ale myslím si, že jeho čas príde," dodal obranca Martin Fehérváry.
Severania boli rýchli, viackrát si vytvorili súvislý tlak a Slováci sa dlhé sekundy varili vo fínskej saune.
"Bol to jeden z najrýchlejších zápasov, aké som kedy hral. Tempo potom trošku upadlo, ale v prvej tretine som si vravel na striedačke: Uff," vravel obranca Šimon Nemec, s takmer 25 minútami na ľade najvyťaženejší slovenský hokejista v zápase.
Slováci však dlho odolávali - vďaka Hlavajovi, obetavej tímovej hre a disciplíne. Len dvakrát čelili v zápase fínskej presilovke.
"Keď sme po druhej tretine hrali s Fínmi 1:1, vravel som v kabíne, že sme tam, kde sme chceli byť," hodnotil kapitán Tomáš Tatar.
"Juro nás naštartoval, Samo podržal, ale rozhodla naša mentalita. Už sme iní. Kedysi by sme sa po vyrovnávajúcom góle Fínov rozsypali. Ale teraz nie. Ďalej sme ich znervózňovali, dali sme druhý gól, tretí...," zamyslel sa Nemec.
Keď naposledy Slovensko vyhralo nad Fínskom na veľkom turnaji, na ľade boli pri tom aj terajší tréneri Vladimír Országh a Ján Lašák. Dalibor Dvorský ešte nebol na svete. "Vtedy som ešte nežil, ale som rád, že teraz som mohol byť pri tom. Podali sme skvelý tímový výkon," zareagoval 20-ročný útočník, autor tretieho gólu.
Dva góly strelil Juraj Slafkovský, útočník, ktorý nesie na pleciach najväčší balík očakávaní. "Keď hrá najlepší hráč svoj najlepší hokej, pre tím je to skvelé," ocenil prínos spoluhráča a kamaráta Šimon Nemec.
"Bol neuveriteľný, dal dva góly, bol dominantný. Viem, aký je to hokejista, v lete s ním zvyknem trénovať a v NHL proti nemu nastupujem, takže ma , neprekvapilo, čo predviedol," dodal obranca Erik Černák.
Viacero hráčov si pochvaľovalo atmosféru v olympijskej aréne. "Mal som zimomriavky. Som rád, že aj v neľahkých časoch, ktoré sú teraz na Slovensku, prišlo do Milána toľko ľudí a dodali nám veľa energie," reagoval Šimon Nemec.
VIDEO: Najnovši diel podcastu Hokejový BOSS
Na druhý zápas v B-skupine nastúpia zverenci trénera Vladimíra Országha v piatok o 12.10 proti domácemu Taliansku. Výhra proti Fínsku výrazne posilňuje šance Slovákov na štvrťfinále.
Po skupinovej fáze sa na základe výsledkov vytvorí rebríček tímov, ktorý rozhodne o ďalšom nasadení.
Štyri najlepšie tímy (víťazi skupín a najlepší druhý) postúpia priamo do štvrťfinále, mužstvá na 5. až 12. mieste vytvoria štyri dvojičky a budú súperiť o zvyšné štyri miestenky vo štvrťfinále.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara