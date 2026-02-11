    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    4 - 1
    1:0, 0:1, 3:0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko

    Slováci vytiahli génia aj bez klobúka. Nemec: Už sme iní, kedysi by sme sa rozsypali

    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Fotogaléria
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia. (Autor: TASR)
    Boris Vanya|11. feb 2026 o 21:45
    Slováci v úvode turnaja prekvapili favorita.

    Yksi, kaksi, kolme, neljä. Toľko gólov vo fínskej bránke a výsledok 4:1 pre Slovensko v úvodnom zápase olympijského hokejového turnaja v Miláne nečakal asi nikto.

    Aj zámorskí hokejoví experti v útrobách haly Santa Gulia uznanlivo kývali hlavou a švédsky kolega sa v rozhovore so slovenskými hráčmi šibalsky usmieval. Bolo zrejmé, že ho skóre potešilo.

    Z Milána píše Boris VanyaZ Milána píše Boris Vanya

    Červená linka milánskeho metra pripomínala v stredu popoludní rýchlik z Košíc do Bratislavy. V preplnených vozňoch sa tiesnili talianski školáci a desiatky slovenských fanúšikov.

    V hľadisku arény Santa Gulia bolo vyše 11-tisíc divákov. Malo to byť jediné miesto, kde budú mať Slováci prevahu. Prognózy boli jasné.

    Fínsky športový portál pripomenul, že preč sú časy, keď v slovenskom útoku žiarili Pavol Demitra, Marián Hossa a Marián Gáborík.

    "Majú jedinú ozajstnú hviezdu - Juraja Slafkovského. Ak nevytiahnu z klobúka nejakého génia, nemali by Fínom klásť silnejší odpor," znela fínska predpoveď. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    108 fotografií
    Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne. Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šimon Nemec v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fín Eeli Tolvanen oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Niko Mikkola v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Rasmus Ristolainen v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Oliver Okuliar (8) a Niko Mikkola (77) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, kapitán Tomáš Tatar a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Adam Liška, Oliver Okuliar, Samuel Takáč, Lukáš Cingel a v pozadí hlavný tréner Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti na ľade zľava Libor Hudáček, Šimon Nemec, dalibor dvorský a kapitán Tomáš Tatar sa tešia so spoluhráčmi na striedačke z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 2:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý počúvajú slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Šimon Nemec (17) a Adam Liška (23) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Oliver Okuliar, Libor Hudáček, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel a v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú na striedačke počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a Miro Heiskanen (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti brankár Saros Juuse (vpravo), Esa Lindell (vľavo) a hráč Slovenska Dalibor Dvorský (uprostred) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh sleduje zápas základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v akcii počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky hokejista Eeli Tolvanen (28) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 za chrbát slovenského brankára Samuela Hlavaja počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27) čakajú na vhadzovanie počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti Martin Gernát (28), Erik Černák (81) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a Fínska (svetlé dresy) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Jokiharju Henri (Fínsko), brankár Saros Juuse (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko), ktorý strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Mikkola Niko (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Ristolainen Rasmus (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (vpravo) a hráč Fínska Sebastian Aho (vľavo) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), brankár Samuel Hlavaj (vpravo), Pavol Regenda (druhý sprava) a hráč Fínska Sebastian Aho počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti Mikko Lehtonen (vľavo), brankár Juuse Saros (druhý zľava), Artturi Lehkonen (vpravo) a hráč Slovenska Miloš Kelemen (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sprava Martin Gernát, Erik Černák, Juraj Slafkovský sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil Adam Ružicka (druhý vľavo) do prázdnej brány počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) a Juraj Slafkovský (vpravo) sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Slovenského génia nebolo treba ťahať z klobúka. Stál v bránke, občas pred ňou aj ležal, lietal medzi tyčkami z jednej strany na druhú.

    Ak niektorí domáci i zahraniční experti označovali brankársky post za najväčšiu slabinu slovenského tímu, tento zápas ukázal opak.

    Samuel Hlavaj opäť potvrdil, že v reprezentačnom drese sa dokáže vypnúť k nadštandardným výkonom. V zápase predviedol 38 zákrokov. Ešte v decembri minulého roka ho z Iowy v AHL poslali na jeden zápas do nižšej súťaže ECHL - to je v hierarchii zámorských líg farma farmy. 

    "Som prekvapený, že ešte nie je v NHL. Myslím, že bol muž číslo jeden a dal nám šancu vyhrať," chválil spoluhráča útočník Martin Pospíšil.

    "Určite má na NHL. Je veľký, ale v dôležitých momentoch obratný a dobre nastavený v hlave. V Minnesote je veľmi silná konkurencia brankárov, možno by mu pomohla výmena, ale myslím si, že jeho čas príde," dodal obranca Martin Fehérváry.

    Severania boli rýchli, viackrát si vytvorili súvislý tlak a Slováci sa dlhé sekundy varili vo fínskej saune.

    "Bol to jeden z najrýchlejších zápasov, aké som kedy hral. Tempo potom trošku upadlo, ale v prvej tretine som si vravel na striedačke: Uff," vravel obranca Šimon Nemec, s takmer 25 minútami na ľade najvyťaženejší slovenský hokejista v zápase. 

    Slováci však dlho odolávali - vďaka Hlavajovi, obetavej tímovej hre a disciplíne. Len dvakrát čelili v zápase fínskej presilovke. 

    "Keď sme po druhej tretine hrali s Fínmi 1:1, vravel som v kabíne, že sme tam, kde sme chceli byť," hodnotil kapitán Tomáš Tatar. 

    "Juro nás naštartoval, Samo podržal, ale rozhodla naša mentalita. Už sme iní. Kedysi by sme sa po vyrovnávajúcom góle Fínov rozsypali. Ale teraz nie. Ďalej sme ich znervózňovali, dali sme druhý gól, tretí...," zamyslel sa Nemec.

    Keď naposledy Slovensko vyhralo nad Fínskom na veľkom turnaji, na ľade boli pri tom aj terajší tréneri Vladimír Országh a Ján Lašák. Dalibor Dvorský ešte nebol na svete. "Vtedy som ešte nežil, ale som rád, že teraz som mohol byť pri tom. Podali sme skvelý tímový výkon," zareagoval 20-ročný útočník, autor tretieho gólu.

    Dva góly strelil Juraj Slafkovský, útočník, ktorý nesie na pleciach najväčší balík očakávaní. "Keď hrá najlepší hráč svoj najlepší hokej, pre tím je to skvelé," ocenil prínos spoluhráča a kamaráta Šimon Nemec. 

    "Bol neuveriteľný, dal dva góly, bol dominantný. Viem, aký je to hokejista, v lete s ním zvyknem trénovať a v NHL proti nemu nastupujem, takže ma , neprekvapilo, čo predviedol," dodal obranca Erik Černák.

    Viacero hráčov si pochvaľovalo atmosféru v olympijskej aréne. "Mal som zimomriavky. Som rád, že aj v neľahkých časoch, ktoré sú teraz na Slovensku, prišlo do Milána toľko ľudí a dodali nám veľa energie," reagoval Šimon Nemec.

    VIDEO: Najnovši diel podcastu Hokejový BOSS

    Na druhý zápas v B-skupine nastúpia zverenci trénera Vladimíra Országha v piatok o 12.10 proti domácemu Taliansku. Výhra proti Fínsku výrazne posilňuje šance Slovákov na štvrťfinále.

    Po skupinovej fáze sa na základe výsledkov vytvorí rebríček tímov, ktorý rozhodne o ďalšom nasadení.

    Štyri najlepšie tímy (víťazi skupín a najlepší druhý) postúpia priamo do štvrťfinále, mužstvá na 5. až 12. mieste vytvoria štyri dvojičky a budú súperiť o zvyšné štyri miestenky vo štvrťfinále.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Pre expertov bol neznámy, zneškodnil zostavu NHL. Meno Hlavaj si odteraz zapamätá každý
    Martin Turčin|teraz
