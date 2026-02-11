11.02.2026 06:00
Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou bola Bátovská Fialková
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 5Súvisiace

Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokom

Elizabeth Lemleyová.
Elizabeth Lemleyová. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. feb 2026 o 15:33
ShareTweet0

Bronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - Akrobatické lyžovanie

Ženy - moguls - finále:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Elizabeth Lemleyová

USA

82,30 b.

2.

Jaelin Kaufová

USA

80,77 b.

3.

Perrine Laffontová

Francúzsko

78,00 b.

4.

Hinako Tomitaková

Japonsko

78,00 b.

5.

Maia Schwinghammerová

Kanada

77,61 b.

6.

Charlotte Wilsonová

Austrália

75,17 b.

Americká akrobatická lyžiarka Elizabeth Lemleyová sa stala olympijskou šampiónkou v disciplíne moguls.

V stredajšom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazila so ziskom 82,30 bodu pred krajankou Jaelin Kaufovou (80,77), bronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska (78,00).

Lemleyová pri svojej olympijskej premiére figurovala po prvom finálovom kole až na štvrtom mieste. Dvadsaťročná Američanka sa však v druhom kole prezentovala skvelou jazdou, vybrúsenými skokmi a navyše ju zvládla vo veľmi rýchlom čase, čo ju katapultovalo na najvyšší stupienok.

Získala tak svoj prvý titul z vrcholného podujatia. Lemleyová profitovala zo zaváhania najväčšej favoritky a obhajkyne zlata zo ZOH 2022 v Pekingu Jakary Anthonyovej. Austrálčanka ovládla kvalifikáciu, jasne viedla aj po 1. kole, ale v tom druhom po dopade z prvého náročného skoku stratila rovnováhu a vyšla z trate.

Dokázala sa ešte vrátiť a jazdu s problémami dokončila, ale so ziskom 60,81 bodu skončila na poslednom ôsmom mieste.

Laffontová pridala do svojej zbierky druhú olympijskú medailu, v Pjongčangu 2018 získala zlato. Z druhého cenného kovu na ZOH sa teší aj Kaufová, pred štyrmi rokmi v Pekingu bola strieborná.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Elizabeth Lemleyová.
Elizabeth Lemleyová.
Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokom
dnes 15:33
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
dnes 09:50
Výkon Shiffrinovej pripomenul Peking. Necítila som sa dostatočne komfortne, povedalaMikaela Shiffrinová zostala bez medaily vo svojom úvodnom vystúpení na ZOH 2026 - tímovej súťaži žien.
dnes 09:50
Elizabeth Lemleyová.
dnes 15:33
Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokomBronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska.
dnes 15:33
Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid reaguje po zisku bronzovej medaily.
dnes 14:34
Nór sa ospravednil za svoje správanie. Johannes Thingnes Bö: Bol to úplný šokMrzelo ho, že jeho výstup zatienil zlato krajana Johana-Olava Botna.
dnes 14:34
Jens Luraas Oftebro z Nórska.
dnes 14:29
Nór sa tešil vo vyrovnaných pretekoch. Na pódium sa dostal aj fínsky reprezentantV cieli o sekundu zdolal Rakúšana Johannesa Lampartera.
dnes 14:29
Roope Hintz v drese Fínska.
dnes 13:48
Iný cieľ ako triumf na celom turnaji si nemôžeme dať. Fínsky útočník verí svojej formáciiNa krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena.
dnes 13:48
Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Samuel Gregadnes 07:30
V úvodnom rebríčku je Slovensko ôsme. České cestoviny vás zjedia (power ranking)Prvý rebríček síl IIHF odráža očakávania hokejového turnaja.
Samuel Grega|dnes 07:30
Kacper Tomasiak so striebrom.
dnes 10:36
Poľsko má „nového“ Stocha. Držiteľ striebra začínal na pilinách, lyže mu museli orezávaťRodák z mesta Bielsko-Biala len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny.
dnes 10:36
Giada D 'Antoniová počas slalomu.
dnes 12:06
Mladá Talianka má z olympiády cennú trofej. Postarala sa o ňu ShiffrinováOd svojho idolu dostala najmladšia členka talianskej výpravy pár pretekárskych rukavíc.
dnes 12:06
ONLINE: Super-G mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
dnes 08:30
ZOH 2026: Franjo von Allmen oslavuje tretie zlato, bol najlepší aj v super-GSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo super-G mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30
ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová)online
dnes 14:00
ONLINE: Sánkovanie ženské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Praxová, Špitzová)Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy sánkovania v disciplíne ženské dvojice na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Viktória Praxová a Desana Špitzová.
dnes 14:00
ONLINE: Sánkovanie mužské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bosman, Mick)online
dnes 14:45
ONLINE: Sánkovanie mužské dvojice dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bosman, Mick)Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy sánkovania v disciplíne mužské dvojice na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Christián Bosman a Bruno Mick.
dnes 14:45
Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Elizabeth Lemleyová.
Elizabeth Lemleyová.
Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokom
dnes 15:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Akrobatické lyžovanie»Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokom