Američanka uspela na terénnych nerovnostiach. Vyhrala s tesným náskokom

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - Akrobatické lyžovanie
Ženy - moguls - finále:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Elizabeth Lemleyová
USA
82,30 b.
2.
Jaelin Kaufová
USA
80,77 b.
3.
Perrine Laffontová
Francúzsko
78,00 b.
4.
Hinako Tomitaková
Japonsko
78,00 b.
5.
Maia Schwinghammerová
Kanada
77,61 b.
6.
Charlotte Wilsonová
Austrália
75,17 b.
Americká akrobatická lyžiarka Elizabeth Lemleyová sa stala olympijskou šampiónkou v disciplíne moguls.
V stredajšom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazila so ziskom 82,30 bodu pred krajankou Jaelin Kaufovou (80,77), bronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska (78,00).
Lemleyová pri svojej olympijskej premiére figurovala po prvom finálovom kole až na štvrtom mieste. Dvadsaťročná Američanka sa však v druhom kole prezentovala skvelou jazdou, vybrúsenými skokmi a navyše ju zvládla vo veľmi rýchlom čase, čo ju katapultovalo na najvyšší stupienok.
Získala tak svoj prvý titul z vrcholného podujatia. Lemleyová profitovala zo zaváhania najväčšej favoritky a obhajkyne zlata zo ZOH 2022 v Pekingu Jakary Anthonyovej. Austrálčanka ovládla kvalifikáciu, jasne viedla aj po 1. kole, ale v tom druhom po dopade z prvého náročného skoku stratila rovnováhu a vyšla z trate.
Dokázala sa ešte vrátiť a jazdu s problémami dokončila, ale so ziskom 60,81 bodu skončila na poslednom ôsmom mieste.
Laffontová pridala do svojej zbierky druhú olympijskú medailu, v Pjongčangu 2018 získala zlato. Z druhého cenného kovu na ZOH sa teší aj Kaufová, pred štyrmi rokmi v Pekingu bola strieborná.
