Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor

Po jazde si otvoril Instagram a videl len príspevky o sebe. Výkon krasokorčuliara Adama Hagaru v krátkom programe na ZOH v Miláne zachytili aj tí, ktorí bežne tento šport nesledujú.
A nielen zachytili, ale aj ocenili. Hagara zajazdil bez chýb, aj so štvoritým skokom.
So skóre 80,30 bodu je priebežne na 20. mieste. Splnil si tak základný cieľ: skončiť do 24. miesta, aby sa kvalifikoval do voľných jázd.
„Chcel som sa tam dostať, aby som mohol ukázať obidva programy a možno získať nejakú popularitu pre náš šport na Slovensku,“ vravel pre Sportnet mladý Slovák.
Potešilo ho, že sa ho prišli pozrieť aj iní členovia výpravy. „Z nášho športu ide pocit ako zo žiadneho iného. Naživo je to úplne niečo iné ako v televízii. Je tam emócia aj technika, je to pekný celok. Ako divadelné predstavenie, ale spojené so športom,“ poznamenal Hagara.
Tlak mu vyhovuje
19-ročný Slovák zvládol olympijský debut na výbornú. Z prvého olympijského štartu sa pritom už rozklepali aj väčšie mená.
Dokonca aj boh štvorákov Ilia Malinin zaváhal vo svojej prvej jazde pod piatimi kruhmi, ešte v tímovej súťaži.
VIDEO: Krátky program Hagaru na ZOH 2026
Hagara tlak vnímal, ale očakávania ho neparalyzovali. Naopak, nakopli ho k ešte lepšiemu výkonu.
„Tlak mi často vyhovuje. Najlepší výkon väčšinou podám na tých najväčších súťažiach. Tlak sa snažím premeniť na niečo pozitívne: teraz je môj moment, musím zajazdiť a idem na to,“ podčiarkol Hagara.
„Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko,“ doplnil.
Krasokorčuľovanie je pekný, ale neúprosný šport, kde aj malá chyba môže znamenať prepad vo výsledkoch.
„Snažím sa nemyslieť na to, že sú to najdôležitejšie preteky v mojom živote. Skôr si uvedomujem, prečo som tu a využiť ten daný moment, aby som mohol zažiariť. To je moje nastavenie: nikdy sa nevzdávať, ísť ďalej,“ prízvukoval.
Tento moment znamená všetko
Účasť v Miláne bola jeden z jeho splnených snov. „Tento moment znamená všetko,“ to bol jeho odkaz pre divákov, ktorý sa objavil na veľkoplošnej obrazovke pred jeho krátkym programom.
„Znamená to všetko, lebo korčuľujem celý život a vždy som sa chcel dostať na olympiádu,“ vysvetľoval.
Má síce len 19 rokov, ale jeho prístup môže byť inšpiráciou aj pre oveľa starších športovcov.
„Tento šport nie je ľahký. Je v ňom strašne veľa prekonávania sa. Berie to veľa energie. Keď je veľa tréningov, tak to vie pokaziť deň, niekedy aj týždeň. Stojí to však za to. Snažím sa byť vždy šťastný z toho, že to robím. Nie vždy je to ľahké, naopak, môže to byť veľmi náročné. Ale všetka ťažká práca má svoj výsledok,“ skonštatoval.
Traja sú v inej lige
Štartové pole bolo poriadne nabité. Vedúca trojica Ilia Malinin, Juma Kagijama a Adam Siao Him Fa hrajú inú ligu, ale za nimi sú pretekári veľmi vyrovnaní.
Svedčí o tom aj fakt, že prvého Iliu Malinina delí od štvrtého Daniela Grassla viac bodov (14,7), ako Grassla od dvadsiateho Hagaru (13,16).
Hneď prvý pretekár večera, Petr Gumennik, ktorý štartuje pod neutrálnou vlajkou, nasadil latku vysoko. V krátkom programe dostal 86,72 bodov. Ako druhý nastúpil na ľad Maxim Naumov, ktorý stratil oboch rodičov vlani v januári v leteckej havárii pri Washingtone, a získal 85,65 bodu.
Dlho sa zdalo, že na postup do voľných jázd bude treba veľmi vysoké skóre.
„Keď som videl tie body, bol som trochu v strese, ale vedel som, že keď zajazdím tak, ako mám, tak to bude v pohode. A tak aj bolo,“ vravel 19-ročný slovenský krasokorčuliar.
Napokon posledným postupujúcim bol Ju-Hsiang Li z Tajvanu so skóre 72,41 bodu, prvý pod čiarou bol Španiel Tomas Guarino Sabate, ktorý získal 69,80 bodu.
Nejako to nevychádza
Hagara začal jazdu skvelým štvoritým tulupom, nasledoval už tradične výborný trojitý axel a potom kombinácia trojitého lutza s trojitým tulupom.
Na januárových majstrovstvách Európy skočil v tejto kombinácii iba dvojitý tulup.
„Veľmi som sa sústredil na kombináciu. Nad lutzom som ani nerozmýšľal, len že tam musí byť trojitý tulup. Keď som to skočil, tak som bol šťastný,“ vravel Hagara.
Pred olympiádou sa vrátil k starému krátkemu programu na skladbu Another Love od Toma Odella. Jazdil ho v predchádzajúcich dvoch sezónach a je to program, s ktorým je maximálne zžitý.
Lenže niekedy aj v tisíckrát nacvičenom programe môže prísť drobný výpadok. „Je to už automatické, ale tá automatika mi tam na jeden moment nevošla. Zabudol som, že som mal robiť podmetenku. Neviem, či to bolo vidieť, ale na chvíľu som sa aj zastavil, že nejako mi to nevychádza,“ smial sa Hagara.
Keď dojazdil, nedal najavo žiadne emócie. „Je to moja práca, od toho som tu. Robím to celý život. Viem, čo viem zajazdiť, robím to pravidelne. Emócie sú však tam, ale sú skryté,“ prezradil.
Nájsť si v sebe pokoj
Pri pohľade na jeho skóre hneď bije do očí nerovnováha medzi technickým skóre a komponentmi. Kým Hagara mal šestnáste najvyššie technické skóre (45,17 bodu), podľa druhej známky bol až na 25. mieste (35,13 bodu) z 29-členného štartového poľa.
„Vždy sa niečo môže nájsť. Dôležité je rozhodcom ukázať taký výkon, aby sa nemohlo čo nájsť. Teraz som tak zajazdil, mal som vyše 80 bodov a som spokojný,“ skonštatoval.
Hagara zaradil štvoritý tulup do svojich jázd len v aktuálnej sezóne. Prvýkrát ho skočil na súťaži vo voľnej jazde na Memoriáli Ondreja Nepelu. Odvtedy ho neustál iba raz, vo voľnej jazde v Tbilisi, kde jazdil so sebazaprením, lebo ráno si na tréningu privodil zranenie.
Na NHK Trophy v Japonsku aj na majstrovstvách Európy v Sheffielde však štvorák zvládol v oboch jazdách bez chýb.
„Tento skok skáčem rok a pol a sú tam niekedy pocity, že neviem to. Snažím sa to zmeniť. Je dôležité nájsť si pokoj v sebe a povedať si, aj keď to nevyjde, ešte je tu predo mnou celá jazda. Nemôžem to vzdať hneď po prvom skoku,“ poznamenal.
Nový kostým ušili bleskovo
Na olympiáde niektoré veci fungujú inak, ako na iných súťažiach. Krátky program jazdil slovenský pretekár o tri štvrte na deväť, pritom od pol piatej do piatej mal ešte tréning na hlavnej ľadovej ploche. Zvyčajne je medzi tréningom a súťažou väčšia prestávka.
„Pred jazdou si vždy pospím, ale teraz som nemal šancu. Skončil som tréning o dve minúty skôr, aby som stihol autobus a aspoň 45 minút som oddychoval na izbe,“ vysvetľoval Hagara.
Mal nový kostým, ktorý dokončili s trnavskou krajčírkou v deň odchodu do Milána.
„Chceli sme niečo zmeniť, priniesť nejakú novotu. Mne sa nový kostým páči. Mám rád čiernu farbu a páči sa mi na nej červená. Hlavné však je, aby bol pohodlný,“ vravel.
Chce byť dobrým vzorom
Slovenský pretekár cítil podporu divákov na štadióne aj na diaľku.
V Boleráze zriadili v hasičskej zbrojnici fanzónu s heslom „Celá obec fandí Adamovi“.
Deti z trnavského krasokorčuliarskeho klubu mu zase poslali videoodkaz.
„Bolo to veľmi milé, som za to vďačný. Trénujem tam a nie vždy sa tam ukazujem v najlepšom svetle, keď som nahnevaný,“ priznal.
Hagara trénuje ráno v Trnave a popoludní v Bratislave. Ranné tréningy nemá veľmi v obľube a často je tichý, alebo ak mu niečo nejde, tak aj mrzutý.
Vníma však, že malé deti k nemu vzhliadajú.
„Snažím sa, aby mali dobrý vzor. Nechcem byť nejaká hviezda. Som rád, keď tam deti chodia, keď sa na nich môžem pozerať, ako sa učia nové veci,“ vravel Hagara.
Podobne vníma aj súperov. Väčšinu ostatných pretekárov považuje za kamarátov a drží im palce.
V Miláne išiel na ľad hneď po striebornom medailistovi z MS 2023, Kórejčanovi Junhwanovi Chaovi. Hoci sa už sústredil na svoj vlastný výkon, zatlieskal mu, keď oznámili jeho skóre.
Stále sa posúvať
Hagara je známy pracovitosťou a vytrvalosťou, stále si kladie nové ciele a stále sa chce posúvať. ZOH v Miláne tiež vníma ako súčasť cesty.
„Táto prvá olympiáda je pre mňa také ukázanie sa, zaradenie sa do svetovej špičky. Postupne na tom chcem pracovať. Tie najdôležitejšie preteky budú pre mňa nasledujúce dve olympiády,“ zdôraznil.
Už vo svojej doterajšej kariére dosiahol niekoľko historických výsledkov.
Bol prvým Slovákom, ktorý vyhral podujatie juniorskej Grand Prix. Ako prvý slovenský pretekár sa kvalifikoval do finále JGP.
Bol prvý Slovák, ktorý získal medailu na juniorskom svetovom šampionáte, dokonca o rok neskôr svoj bronz obhájil.
Do historických kroník sa zapísal aj na olympiáde, ako prvý Slovák sa v ére samostatnosti dostal do voľných jázd v súťaži mužov.
„Zatiaľ všetky ciele v tejto sezóne sa mi darí celkom fajn splniť. Pre mňa je dôležité vždy sa posúvať. Nie je až také dôležité, o koľko, ale vždy byť lepším,“ uviedol.
Vo voľnej jazde už môže korčuľovať uvoľnene. „Je to moja silná stránka, kde sa ešte môžem vyšplhať trochu vyššie. Dôležité však nie je umiestnenie, ale výkon,“ prízvukoval Hagara.
Voľné jazdy mužov sú na programe v piatok 13. februára od 19.00. Adam Hagara predvedie svoju jazdu o 19:39.
