Hlasovali zaňho všetci, ako prvý je späť. Nový tréner Slovákov je pre expertov modlou

V jednej chvíli je dojatý k slzám, o pár minút neskôr kričí na rozhodcu, hráčov či novinárov. Futbal ho dojíma, štve, mučí aj napĺňa zároveň.
Jeho najbližší hovoria o človeku s obrovským porozumením, ktorý však dokáže ostatných aj bezdôvodne sfúknuť. Niekedy pôsobí príjemne a vtipne, inokedy unavene, podráždene či arogantne.
Práve s jeho menom sa však spájajú najväčšie úspechy slovenského futbalu v ére samostatnosti.
Vladimír Weiss st. sa vracia na lavičku slovenskej reprezentácie. Stáva sa prvým trénerom v dejinách samostatného Slovenska, ktorý povedie národný tím v druhom funkčnom období. K reprezentácii sa vracia po štrnástich rokoch. Prvýkrát ju viedol v rokoch 2008 až 2012.
Velebení odborníkmi
Weiss má na Slovensku obrovské renomé, no zároveň rozdeľuje futbalové prostredie aj fanúšikov. Časť verejnosti ho vníma ako kontroverznú postavu, ktorá často prekračuje hranicu emócií. Medzi odborníkmi však požíva mimoriadny rešpekt.
V slovenskej trénerskej komunite má takmer nedotknuteľné postavenie a prakticky nikto z trénerov si nedovolí verejne kritizovať jeho prácu, metódy či výsledky.
„Reprezentácia je snom každého trénera. Už ide mladá generácia, už idú mladí tréneri, ale myslím, že ešte nie som taký starý. Ten, kto príde po Francesco Calzonovi, to nebude mať ľahké.
Z taktickej stránky je výborný tréner a za tri a pol roka si vybudoval silnú väzbu s hráčmi,“ vravel Weiss ešte nedávno.
Všetci ho chceli
Štvorčlenná výberová komisia SFZ v zložení viceprezident pre štátne reprezentácie Karol Belaník, viceprezident SFZ Ivan Kozák, technický riaditeľ SFZ Oto Brunegraf a člen výkonného výboru za trénerov Ján Kocian posunula výkonnému výboru návrh na potvrdenie Weissa do funkcie reprezentačného trénera.
„Naša komisia dala exekutíve návrh, aby na pozíciu reprezentačného trénera Slovenska schválila Vladimíra Weissa,“ povedal Belaník.
VIDEO: Výkonný výbor zvolil nového trénera Slovenska
Výkonný výbor návrh jednomyseľne schválil.
„Zároveň sme dostali prezident zväzu a ja poverenie v najbližších dňoch rokovať s trénerom o podmienkach jeho zmluvy,“ doplnil Belaník.
To zároveň znamená, že ŠK Slovan Bratislava uvoľnil svojho trénera, hoci Weiss mal s klubom ešte rok platnú zmluvu.
Vizitka: Vladimír Weiss st.
- Viedol štyri klubové tímy: Artmedia Petržalka, Saturn Ramenskoje, ŠK Slovan Bratislava a FK Kajrat Almaty
- Trénoval dve reprezentácie: Slovenská futbalová reprezentácia a Gruzínska futbalová reprezentácia
- Osemnásobný majster Slovenska
- Víťaz Slovenského aj Kazašského pohára
- So Slovanom pravidelne hrával skupinové fázy európskych pohárov
- V sezóne 2024/25 doviedol Slovan do skupinovej fázy Liga majstrov UEFA
- Je jediným trénerom, ktorý dostal Slovensko na majstrovstvá sveta a až do osemfinále turnaja
- Osemkrát získal ocenenie Tréner roka
- V roku 2009 získal ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii šport
Pustili ho zadarmo
„Oceňujeme prístup majiteľa Slovana Ivana Kmotríka staršieho a generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho, ktorí vyšli v ústrety potrebám slovenskej reprezentácie a trénera Weissa uvoľnili bez akéhokoľvek odstupného,“ pokračoval Belaník.
Zároveň prezradil, že finálnymi kandidátmi boli Weiss a Adrián Guľa.
VIDEO: Ján Kocian
„Dvaja fináloví kandidáti, teda Vladimír Weiss a Adrián Guľa, boli pre nás veľmi kvalitní, schopní a rešpektovaní adepti po každej stránke. Počas rokovaní a rozhovorov obaja ukázali absolútnu profesionalitu, prehľad a interes pracovať s národným tímom.
Pred dvoma dňami nám ale Adrián Guľa oznámil, že sa chce predsa ešte venovať klubovému futbalu, čo sme zobrali na vedomie.
Ďakujeme mu za korektnosť a otvorenosť, pre Slovenský futbalový zväz je to stále tréner s veľkým potenciálom a s otvorenou budúcnosťou aj pri slovenskej reprezentácii.“
Chce nadviazať na Calzonu
Belaník zároveň priznal, že Weiss pristupuje k novej výzve s veľkým rešpektom aj vzhľadom na prácu, ktorú pri reprezentácii odviedol Francesco Calzona.
„Možno mali na začiatku nejaké komunikačné konflikty, ale dnes sú z nich pomaly najlepší priatelia. Chce zachovať kontinuitu. Je si vedomý zloženia hráčskeho kádra a toho, čo súčasný tím preferuje. K tomu mu má dopomôcť aj Marek Hamšík,“ vysvetľoval Belaník.
Podľa viceprezidenta SFZ sú rokovania už iba otázkou detailov.
„Na dôležitých veciach sme dohodnutí, doťahujeme detaily, ktoré by sme najradšej uzavreli v priebehu týždňa podpisom zmluvy. Všetky náležitosti potom zverejníme na tlačovej konferencii.“
Hamšík zostáva
Weiss podľa Belaníka nechce robiť v realizačnom tíme revolúciu. Naopak, cieľom je zachovať čo najväčšiu kontinuitu po Calzonovi.
„Chceme, aby s výnimkou talianskej časti štábu zostal pôvodný realizačný tím. Riešime teda už len personálne záležitosti. Otázky financií a dĺžky zmluvy máme predrokované.“
Pri reprezentácii tak majú pokračovať lekári, fyzioterapeuti, kondičný tréner David Brűnn aj tréner brankárov Ján Novota.
Dôležitou postavou zostáva aj Marek Hamšík.
„Chceli sme, aby zotrval asistent trénera a tímový manažér Marek Hamšík, ktorý by mal pomôcť ku kontinuite po Francescovi.“
Weiss zároveň zvažuje rozšírenie realizačného tímu.
„Vlado akurát uvažoval nad tým, že by posilnil realizačný tím vzhľadom na náročnosť programu na prelome septembra a októbra ešte o jedného trénera brankárov.“
Ján Kocian, zástupca SFZ a bývalý tréner a hráč
Musím povedať, že Vlado (Weis, pozn. red.) bol počas rokovaní v takej pozícii, až mu žiarili oči z toho, čo chce ešte dosiahnuť. Padla otázka, či už nemá všetko za sebou, ale on okamžite povedal: ‚Ja som ešte nebol na majstrovstvách Európy.‘ Bolo cítiť obrovský entuziazmus a chuť do práce.
Treba však povedať aj to, že dnešní reprezentanti sú už inde ako generácia, ktorú viedol pred rokmi. Hráči ako Dávid Hancko, Stanislav Lobotka či Milan Škriniar pôsobia v top kluboch a sú ďalej, než boli reprezentanti v jeho prvom období. Aj Vlado preto bude musieť niektoré veci trochu prispôsobiť a možno zmeniť určitý prístup.
Ale tá jeho aura bola cítiť. Niekde som čítal, že by mal byť vyhorený, no tomu podľa mňa nemôže veriť nikto, kto Vladimíra Weissa pozná. On určite vyhorený nie je. Myslím si, že reprezentácii má stále čo dať a jeho skúsenosti sú jednoducho na nezaplatenie.
Najúspešnejší tréner
Weiss zostáva jediným trénerom, ktorý dostal Slovensko na majstrovstvá sveta a následne až do osemfinále turnaja.
V kvalifikácii na MS 2010 doviedol Slovákov k senzačnému prvenstvu v skupine so ziskom 22 bodov. Jeho tím vyhral sedem zápasov, raz remizoval a dvakrát prehral pri skóre 22:10.
O historickom postupe rozhodlo víťazstvo 1:0 v Poľsku.
Weiss je zároveň jediným trénerom, ktorý doviedol dva slovenské kluby do hlavnej fázy Liga majstrov UEFA. V roku 2005 sa mu to podarilo s FC Petržalka, vlani so Slovanom Bratislava.
Druhá polovica jeho reprezentačného angažmánu už však taká úspešná nebola. Kvalifikácia na ME 2012 sa skončila sklamaním.
Slovensko obsadilo vo svojej skupine až štvrté miesto, mužstvo trápili slabé výkony aj nízka produktivita. Tím strelil iba sedem gólov, najmenej v histórii samostatnosti.
Jedným z najtemnejších momentov bola domáca prehra s Arménskom 0:4.
Návrat po štrnástich rokoch
Naposledy sedel Weiss na lavičke slovenskej reprezentácie 11. októbra 2011 v Skopje v kvalifikačnom zápase ME.
Národný tím viedol v 40 stretnutiach s bilanciou 16 víťazstiev, 8 remíz a 16 prehier. Slovensko malo pod jeho vedením skóre 56:53.
Neskôr prevzal reprezentáciu Gruzínska futbalová reprezentácia, ktorú doviedol až do finále baráže o postup na ME 2020. Jeho mužstvo však v Tbilisi prehralo so Severné Macedónsko 0:1 a historický postup na veľký turnaj oslávil súper.
Weissa teraz čaká ešte rozlúčka so Slovanom. V sobotu povedie belasých naposledy v zápase proti MFK Zemplín Michalovce.
Slovenská reprezentácia nastúpi 1. júna v Dunajskej Strede proti Malte a o štyri dni neskôr v Košiciach proti Čiernej Hore.