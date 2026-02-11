Vonnová má za sebou tretiu operáciu. Viem, že budem v poriadku, odkazuje

Lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou tretiu operáciu nohy, ktorú si zlomila v olympijskom zjazde v Cortine d 'Ampezzo.
Americká pretekárka uviedla na sociálnych sieťach, že zákrok bol úspešný a jej stav sa zlepšuje.
"Dnes som podstúpila tretiu operáciu a bola úspešná. A ten dnešný úspech tomu dodáva úplne iný význam, ako tomu bolo pred pár dňami.
Robím pokroky a aj keď to ide pomaly, viem, že budem v poriadku," odkázala 41-ročná hviezda a prvýkrát od nehody tiež pripojila fotografiu z nemocničného lôžka, na ktorom leží po zákroku so zafixovanou ľavou nohou.
Poďakovala okrem iného zdravotnému personálu a tiež fanúšikom za množstvo súcitných odkazov a podpory z celého sveta.
Vonnová mala ťažký pád v nedeľňajšom preteku už po niekoľkých sekundách jazdy. Na štart sa postavila aj napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla v kolene predný skrížený väz.
Pri páde na olympijskej zjazdovke tentoraz utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti a už avizovala, že stav končatiny si vyžiada viacero operácií. Dobu rekonvalescencie odhadli odborníci na osem až jedenásť mesiacov.
Olympijská šampiónka z roku 2010 sa k lyžovaniu vrátila predvlani po takmer šiestich rokoch s vidinou štartu na olympijských hrách.
Jej otec Alan Kildow po jej páde vyhlásil, že keby bolo po jeho, dcéra už by sa k pretekom nevrátila.
Zimná olympiáda Miláno 2026
