Vonnová má za sebou tretiu operáciu. Viem, že budem v poriadku, odkazuje

Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/Olympic Broadcasting Services via AP)
ČTK|11. feb 2026 o 20:06
Zákrok bol úspešný a jej stav sa zlepšuje.

Lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou tretiu operáciu nohy, ktorú si zlomila v olympijskom zjazde v Cortine d 'Ampezzo.

Americká pretekárka uviedla na sociálnych sieťach, že zákrok bol úspešný a jej stav sa zlepšuje.

"Dnes som podstúpila tretiu operáciu a bola úspešná. A ten dnešný úspech tomu dodáva úplne iný význam, ako tomu bolo pred pár dňami.

Robím pokroky a aj keď to ide pomaly, viem, že budem v poriadku," odkázala 41-ročná hviezda a prvýkrát od nehody tiež pripojila fotografiu z nemocničného lôžka, na ktorom leží po zákroku so zafixovanou ľavou nohou.

Poďakovala okrem iného zdravotnému personálu a tiež fanúšikom za množstvo súcitných odkazov a podpory z celého sveta.

Vonnová mala ťažký pád v nedeľňajšom preteku už po niekoľkých sekundách jazdy. Na štart sa postavila aj napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla v kolene predný skrížený väz.

Pri páde na olympijskej zjazdovke tentoraz utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti a už avizovala, že stav končatiny si vyžiada viacero operácií. Dobu rekonvalescencie odhadli odborníci na osem až jedenásť mesiacov.

Olympijská šampiónka z roku 2010 sa k lyžovaniu vrátila predvlani po takmer šiestich rokoch s vidinou štartu na olympijských hrách.

Jej otec Alan Kildow po jej páde vyhlásil, že keby bolo po jeho, dcéra už by sa k pretekom nevrátila.

