Švajčiar sa zapísal do histórie, no nebol to Odermatt. Za rok získal päť zlatých medailí

Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou po výhre v super-G.
Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou po výhre v super-G. (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. feb 2026 o 17:43
Vzhľadom na svoj vek môže dominovať rýchlostným disciplínam ešte dlho.

Počas 12 mesiacov získal Švajčiar Franjo von Allmen päť zlatých medailí z veľkých podujatí a zaradil sa medzi legendy zjazdového lyžovania.

Dvadsaťštyriročný lyžiar dnes v Bormiu triumfoval v super-G a stal sa iba tretím zjazdárom histórie, ktorý vybojoval na jedných olympijských hrách tri zlata.

Von Allmen si iba vlani v januári pripísal prvé z doterajších piatich víťazstiev vo Svetovom pohári. Na výhru v super-G vo Wengene potom nadviazal na majstrovstvách sveta v Saalbachu, kde sa stal majstrom sveta v zjazde a tímovej kombinácii.

O rok neskôr pod piatimi kruhmi svoje triumfy zopakoval a dnes pridal tretí.

"Snažím sa nejako pochopiť, čo sa to vlastne deje alebo čo sa v posledných dňoch dialo. Je to ako sen. Tri výhry, úplne neuveriteľné, "uviedol.

VIDEO: Zostrih pretekov super-G mužov na ZOH 2026

Tri zlata na jedných hrách doteraz získali z mužov len legendy Rakúšan Toni Sailer v Cortine 1956 a Francúz Jean-Claude Killy v Grenobli 1968.

V ženských pretekoch to dokázala v Salt Lake City 2002 Chorvátka Janica Kosteličová. Von Allmena však zápis do histórie príliš nevzrušuje.

"Viem, že to asi znie divne, ale história lyžovania pre mňa nie je veľmi dôležitá. Snažím sa si to tu na olympiáde čo najviac užiť. Čo je na papieri, to je vedľajšie, "povedal.

Rodák z Bernu si uvedomuje, že lyžovanie nie je všetko. Keď mal 17 rokov náhle prišiel o otca a v kariére mohol pokračovať iba vďaka finančnej zbierke. Popri lyžiarskom tréningu sa vyučil za stolára a rád sa k tejto práci vracia. Tvrdí, že vďaka tomu zostáva nohami na zemi.

Agentúra DPA pripomína, že v roku 2022 vo svojom obľúbenom aprés-ski bare vytvoril aj svoj vlastný drink. Neonovo modrý likér s príchuťou maracuje, vanilky a citróna dostal príhodný názov "Franatik".

Švajčiar Franjo von Allmen pred pretekmi super-G na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Operátor dronu pred pretekmi super-G na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Rakúšan Marco Schwarz pred pretekmi super-G na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Švajčiar Marco Odermatt pred pretekmi super-G na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Nie na každý bláznivý nápad však Van Allmen kývne. Keď sa ho novinári pýtali, či si nenechá urobiť tetovanie pripomínajúce jeho úžasné olympijské vystúpenie, len mávol rukou: "Na Ferrari by ste si tiež nelepili samolepky, nie? "

Vzhľadom na svoj vek môže dominovať rýchlostným disciplínam ešte dlho.

"Uvidíme, čo má pre mňa budúcnosť pripravená," povedal, ale zároveň sľúbil: "Zostanem sám sebou."

Isté ale je, že na týchto hrách už Von Allmen skončil. Napriek skvelej forme nebude pokúšať šťastie v obrovskom slalome, v ktorom štartoval vo Svetovom pohári iba raz a nedokončil ho.

"Nechám ísť chlapcov, ktorí sú v tom dobrí," uviedol jeden z hrdinov hier.

