    Bulharská biatlonistka Lora Hristovová sa teší z bronzovej medaily na ZOH 2026.
    Skromná výprava má ďalší bronz. Biatlonistka ním doma prekryla kauzu (sumár dňa)
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
    Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku
    Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
    Celú sezónu neprehrali, ale zlato im vyfúkol nový pár. V tancoch na ľade zvíťazili Francúzi
    Franjo von Allmen pózuje so zlatou medailou po výhre v super-G.
    Švajčiar sa zapísal do histórie, no nebol to Odermatt. Za rok získal päť zlatých medailí
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
    Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
    Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
    Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani s dvomi zlatými medailami, no Nóri stále vedú (11. február)

    Emanuel Rieder a Simon Kainzwaldner,. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. feb 2026 o 23:46
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 5 (streda, 11. február).

    Športovci z Nórska sú po piatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    V stredu sa mimoriadne darilo Talianom, ktorí získali dve zlaté medaily v súťaži dvojíc na saniach.

    Nóri pridali jeden zlatý cenný kov v severskej kombinácii.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 5 (streda, 11. február)

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026.
    dnes 00:00
    st 23:46
    Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
    st 13:20
    Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje v cieli slalomu tímovej kombinácie žien.
    st 09:50
    Elizabeth Lemleyová.
    st 15:33
    Lindsey Vonnová.
    st 20:06|1
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick počas prvej jazdy súťaže dvojíc na ZOH 2026.
    st 20:47
    Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid reaguje po zisku bronzovej medaily.
    st 14:34
    Jordan Stolz.
    st 20:24
    Jens Luraas Oftebro z Nórska.
    st 14:29
    Roope Hintz v drese Fínska.
    st 13:48
    Na snímke hokejisti zľava Samuel Takáč a Erik Černák počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Samuel Gregast 07:30
    Kacper Tomasiak so striebrom.
    st 10:36
    Giada D 'Antoniová počas slalomu.
    st 12:06
    Viktória Praxová and Desana Špitzová.
    st 20:25
    Rebecca Passlerová.
    st 16:17
    Maxim Naumov v krátkom programe na ZOH v Miláne.
    Titanilla Bődst 16:01
    Slovenská lyžiarka Katarína Šrobová po zjazde v tímovej súťaži na ZOH 2026.
    st 14:53
    dnes 00:00
