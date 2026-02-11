Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani s dvomi zlatými medailami, no Nóri stále vedú (11. február)

Športovci z Nórska sú po piatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V stredu sa mimoriadne darilo Talianom, ktorí získali dve zlaté medaily v súťaži dvojíc na saniach.
Nóri pridali jeden zlatý cenný kov v severskej kombinácii.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 5 (streda, 11. február)
