Olympiáda Miláno 2026: Deň 15 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 15.
Zo súťažného dňa, v sobotu 21. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 15 na ZOH 2026 v Miláne.
7:50 Kde sledovať zápas o bronz?
Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 zápas o bronz. Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Fínsku, ktoré v semifinále nestačilo na reprezentáciu Kanady.
Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.
V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2, no v semifinále hladko prehrali s Američanmi.
Zápas sa začína v sobotu o 20.40 hod a odvysielajú ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ORF.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.
7:40 Pozrite si štatistiky Slovákov proti USA
Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále hokejového turnaja na ZOH 2026. V súboji proti USA prehrali 2:6.
Slováci zaostali takmer vo všetkých tímových štatistikách. V druhej tretine vyslali len päť striel na amerického brankára.
Najviac bodov v zápase získal Martin Fehérváry, ktorý si pripísal dve asistencie. Najviac striel na brankára (4) vyslal Patrik Koch.
7:00 Program Slovákov na dnes
Poslednú disciplínu, ktorou sú preteky s hromadným štartom na 50 km, absolvuje Peter Hinds.
V skialpinizme bude Slovensko reprezentovať Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik, ktorí pôjdu miešanú štafetu.
Svoju tretiu a štvrtú jazdu v dvojboboch pôjdu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Svoj posledný zápas na turnaji odohrajú aj slovenskí hokejisti, ktorí vyzvú v boji o bronz tím Fínska.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:00
Hromadný štart
13:30
Miešaná štafeta
18:00 / 19:50
dvojbob, 3. a 4. jazda
21:10
Zápas o 3. miesto
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Pätnásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj pokračuje súbojom o bronz.
O medaily sa bude bojovať v biatlone, boboch, behu na lyžiach, curlingu, akrobatickom lyžovaní, ľadovom hokeji, skialpinizme a rýchlokorčuľovaní.
