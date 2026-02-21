Olympiáda Miláno 2026: Deň 15 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    21.02.2026 06:00
    Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik počas pretekov zmiešanej štafety.
    Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik počas pretekov zmiešanej štafety. (Autor: ISMF)
    Sportnet|21. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 21. feb 2026 o 07:52)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 15 (21.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 15.

    Zo súťažného dňa, v sobotu 21. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 15 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:50 Kde sledovať zápas o bronz?

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 zápas o bronz. Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Fínsku, ktoré v semifinále nestačilo na reprezentáciu Kanady.

    Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.

    V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2, no v semifinále hladko prehrali s Američanmi.

    Zápas sa začína v sobotu o 20.40 hod a odvysielajú ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ORF.

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.

    7:40 Pozrite si štatistiky Slovákov proti USA

    Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále hokejového turnaja na ZOH 2026. V súboji proti USA prehrali 2:6.

    Slováci zaostali takmer vo všetkých tímových štatistikách. V druhej tretine vyslali len päť striel na amerického brankára.

    Najviac bodov v zápase získal Martin Fehérváry, ktorý si pripísal dve asistencie. Najviac striel na brankára (4) vyslal Patrik Koch.

    Na brankára pálil najviac Koch. Nemec strávil na ľade najviac času spomedzi Slovákov
    Súvisiaci článok
    Na brankára pálil najviac Koch. Nemec strávil na ľade najviac času spomedzi Slovákov
    7:00 Program Slovákov na dnes

    Poslednú disciplínu, ktorou sú preteky s hromadným štartom na 50 km, absolvuje Peter Hinds.

    V skialpinizme bude Slovensko reprezentovať Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik, ktorí pôjdu miešanú štafetu.

    Svoju tretiu a štvrtú jazdu v dvojboboch pôjdu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.

    Svoj posledný zápas na turnaji odohrajú aj slovenskí hokejisti, ktorí vyzvú v boji o bronz tím Fínska.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    21. február

    11:00

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Hromadný štart

    21. február

    13:30

    Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik

    Skialpinizmus

    Miešaná štafeta

    21. február

    18:00 / 19:50

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    boby

    dvojbob, 3. a 4. jazda

    21. február

    21:10

    Slovensko - Fínsko

    hokej

    Zápas o 3. miesto

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Pätnásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Mužský hokejový turnaj pokračuje súbojom o bronz.

    O medaily sa bude bojovať v biatlone, boboch, behu na lyžiach, curlingu, akrobatickom lyžovaní, ľadovom hokeji, skialpinizme a rýchlokorčuľovaní.

