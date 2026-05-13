Top 10 hviezd MS: Najproduktívnejší obranca NHL, domáci so zlatým snom a kapitán tínedžer?

Golfové ihriská a dovolenka dostali prednosť po náročnej sezóne u mnohých hviezd svetového hokeja.
Majstrovstvá sveta v hokeji tak prichádzajú o viaceré veľké mená - Američania posielajú iba jediného olympijského šampióna, Kanada len dvoch hráčov zo strieborného tímu a bez výraznej hviezdy nastúpi aj Slovensko.
Do Švajčiarska však predsa priletí mnoho hokejistov, ktorých sa oplatí sledovať a ktorí patria medzi lídrov v NHL.
Medzi nimi dvaja členovia najlepšej päťky produktivity základnej časti, najproduktívnejší obranca sezóny, či kapitán dvojnásobných víťazov Stanley Cupu, ktorý sa vracia na veľkú scénu.
Pozrite si top 10 hviezd hokejových majstrovstiev sveta podľa Sportnetu.
10. Nico Hischier, útočník, Švajčiarsko
Kapitán New Jersey je útočník, ktorý vie hrať dobre na oboch stranách ľadu. Inteligentný hráč a dobrý korčuliar v NHL pravidelne boduje a rovnako to platí aj v národnom drese, kde bude jedným zo šiestich hráčov zo zámorskej profiligy.
Hischier je verný švajčiarskej reprezentácii. Odohral tri MS do 18 rokov, dva MS do 20 rokov a zahrá si na siedmych seniorských.
Vo svojej zbierke má dve strieborné medaily z uplynulých dvoch rokov.
9. Lucas Raymond, útočník, Švédsko
Raymonda si slovenskí fanúšikovia pamätajú zo skupinového zápasu z olympijských hier. Práve vylúčenie švédskeho útočníka poslalo Slovákov do početnej výhody, ktorú využil Dalibor Dvorský, znížil stav stretnutia a postaral sa tak o prvé miesto v skupine.
Zo švédskych médií naňho vtedy mierila vlna kritiky, ale na olympijskom turnaji bol tretím najproduktívnejším hráčom za McDavidom a Celebrinim.
Teraz Raymond prichádza ako najväčšia hviezda „troch koruniek“. 24-ročný krídelník Detroitu nazbieral v ročníku 76 bodov.
Reprezentačný hokej má rád. Na MS hral trikrát a získal 28 bodov v rovnakom počte zápasov.
8. Roman Josi, obranca, Švajčiarsko
Skúsený obranca povedie domáci výber opäť ako kapitán.
Za sebou má sezónu, v ktorej získal 55 bodov v 68 zápasoch. Josi je dlhodobo oporou a kapitánom Nashvillu a patrí k najlepším obojsmerným obrancom sveta.
Vrchol svojej produktivity dosiahol v ročníku 2021/22, keď zaknihoval 96 bodov.
Josi je verný švajčiarskej reprezentácii, s ktorou získal už tri striebra z MS. Pri svoj desiatej účasti na turnaji sa pokúsi o vysnené zlato, ktoré „Helvéti“ ešte nikdy nezískali.
7. Mark Scheifele, útočník, Kanada
Scheifele sa na prekvapenie mnohých nedostal do kanadského výberu pre ZOH a vynahradiť si to tak chce na MS.
Piaty najproduktívnejší hráč NHL si so 103 (36+67) bodmi vylepšil osobné maximum z minulej sezóny o 16 bodov.
Robustný center Winnipegu hral už na štyroch MS, naposledy však ešte pred deviatimi rokmi. Z tohto turnaja už má vo svojej zbierke zlato aj striebro.
6. Moritz Seider, obranca, Nemecko
Seider bol v aktuálnom ročníku NHL možno najlepším defenzívnym obrancom celej NHL.
Bek Detroitu je známy svojou pevnou fyzickou hrou a pre súperov je nočnou morou. Pridáva k tomu aj dobrú hru smerom dopredu. V uplynulom ročníku si vylepšil svoje maximum, keď získal 60 bodov.
25-ročný Nemec si zahrá už na svojich šiestych majstrovstvách sveta. V reprezentačnom výbere bude jedným z troch hráčov z NHL a najväčšou hviezdou.
5. Matthew Tkachuk, útočník, USA
Olympijská šampión z Milána vidí na MS šancu stať sa prvým Američanom v Triple Gold Clube. Útočník Floridy už dvakrát vyhral Stanley Cup a vo Švajčiarsku bude chcieť pomôcť k obhajobe zlata.
Je jediným zástupcom zlatého výberu zo ZOH, ktorý si zahrá aj na svetovom šampionáte.
Tkachuk patrí medzi najlepších silových útočníkov na svete a v NHL už dvakrát prekonal stobodovú hranicu.
V máji si predĺži sezónu, v ktorej odohral za Panthers pre zranenie len 31 duelov.
4. Evan Bouchard, obranca, Kanada
Bouchard si zahrá na MS vôbec prvýkrát. Na turnaj prichádza ako najproduktívnejší obranca uplynulej sezóny NHL, v ktorej získal skvelých 95 bodov.
Na prekvapenie mnohých sa však nedostal medzi troch finalistov na zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho beka ročníka.
Líder zadných radov Edmontonu v play-off vypadol hneď v prvom kole a podľa novinárov v ňom nastupoval s miernym otrasom mozgu. Chuť si chce napraviť v reprezentačnom drese.
Bouchardovi vyčítali jeho laxnú defenzívnu hru, ale aj v nej sa už zlepšil. Jeho najsilnejšie stránky sú však smerom dopredu, kde dokáže aktívne podporovať ofenzívu a na presilovke patrí k najlepším bekom na svete.
3. Aleksander Barkov, útočník, Fínsko
Kapitán Fínska aj Floridy má za sebou rok bez hokeja. Pre zranenie v ňom neodohral ani jeden súťažný zápas a zmeškal aj zimné olympijské hry v Miláne.
Chuť si tak chce napraviť na MS, kde ukáže, ako na tom je aj po roku bez hokeja.
Barkov vyhral dvakrát za sebou Stanley Cup s Floridou, a tento rok sa mužstvu aj pre jeho absenciu nedarilo.
30-ročný Fín patrí medzi najkvalitnejších centrov na svete. Okrem stabilnej produktivity vyniká aj svojou defenzívnou hrou, za ktorú získal trikrát Selke Trophy a tréneri ho pravidelne nasadzujú proti najlepším formáciám súperov. Na MS bude najväčšou hviezdou Fínska.
2. Sidney Crosby, útočník, Kanada
Hrajúca legenda na poslednú chvíľu posilnila národný výber Kanady. 38-ročného centra poznajú všetci hokejoví fanúšikovia.
Kapitán Pittsburghu má na konte tri Stanley Cupy, dve olympijské zlata a jedno zlato z MS. Ak by tento rok pridal druhé, "Triple Gold Club" by dosiahol druhýkrát.
Okrem tímových úspechov má "Sid the Kid" množstvo individuálnych ocenení a patrí k najlepším hokejistom histórie. Dieťaťom už zďaleka nie je a v kanadskom tíme bude dôležitým mentorom pre mladíkov.
V každej sezóne NHL dosiahol minimálne bod na zápas a v tej poslednej odohral 68 duelov, získal 74 bodov a ovládol klubovú produktivitu.
Nestarnúci Crosby je príjemným spestrením šampionátu a nepochybne bude vzbudzovať veľkú pozornosť. Na svetových šampionátoch sa mu darí, zbiera na nich bod a pol na zápas.
V kanadskom mužstve kapitánske "C" priradili mladému Celebrinimu a otázne je, či to tak ostane aj po príchode Crosbyho. Ak by hviezda Pittsburghu hrala bez "céčka", zažila by to vôbec prvýkrát od roku 2010.
1. Macklin Celebrini, útočník, Kanada
Celebrini je najproduktívnejší hráč z NHL, ktorý si príde zahrať na MS vo Švajčiarsku.
19-ročná hviezda vo svojej druhej sezóne v profilige nazbierala v drese San Jose skvelých 115 bodov. Druhýkrát si zahrá aj na MS, vlani nazbieral šesť bodov vo ôsmich dueloch.
Ak "C" nedostane Crosby, ale nechajú ho Celebrinimu, mladík bude na šampionáte historicky druhým najmladším kanadským kapitánom.
Celebrini vyniká takmer vo všetkom. Dominuje svojou šikovnosťou, rýchlosťou, prehľadom v hre a na MS bude z pohľadu neutrálneho fanúšika veľmi zaujímavým na sledovanie. Na ľade je ho ťažko prehliadnuť.