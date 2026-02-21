ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 15 (sobota, 21. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 15. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 15 (sobota, 21. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
21.02.2026 o 10:00
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 15. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 15. dňa:
10:00
Akrobatické lyžování – skikros mužů, nasazovací jízdy
Boby – čtyřbob mužů, 1. jízda
10:45
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky smíšených družstev
11:00
Běh na lyžích – 50 km klasicky mužů
11:57
Boby – čtyřbob mužů, 2. jízda
12:00
Akrobatické lyžování – skikros mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
13:10
Akrobatické lyžování – skikros mužů, finále
13:30
Skialpinismus – smíšená štafeta
14:05
Curling – o 3. místo žen
Kanada – USA
14:15
Biatlon – hromadný start žen 12,5 km
15:00
Rychlobruslení – hromadný start mužů, semifinále
15:50
Rychlobruslení – hromadný start žen, semifinále
16:40
Rychlobruslení – hromadný start mužů, finále
17:15
Rychlobruslení – hromadný start žen, finále
19:00
Boby – dvojbob žen, 3. jízda
19:05
Curling – finále mužů
Velká Británie – Kanada
19:30
Akrobatické lyžování – U rampa žen, finále
20:40
Lední hokej – o 3. místo mužů
Slovensko – Finsko
21:05
Boby – dvojbob žen, 4. jízda
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 15. dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Hry sa pomaly chýlia ku koncu, no opäť sú dnes na programe medailové podujatia, vrátane súboje o bronz v hokejovom turnaji medzi Slovenskom a Fínskom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
