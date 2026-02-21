    21.02.2026 06:00
    Deň 15
    Miláno a Cortina 2026
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 15 (sobota, 21. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 15 (sobota, 21. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 15 (sobota, 21. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 15 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 15. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 15 (sobota, 21. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    21.02.2026 o 10:00
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 15. deň
    Prehľad
    Program 15. dňa:
    10:00
    Akrobatické lyžování – skikros mužů, nasazovací jízdy
    Boby – čtyřbob mužů, 1. jízda

    10:45
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky smíšených družstev

    11:00
    Běh na lyžích – 50 km klasicky mužů

    11:57
    Boby – čtyřbob mužů, 2. jízda

    12:00
    Akrobatické lyžování – skikros mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    13:10
    Akrobatické lyžování – skikros mužů, finále

    13:30
    Skialpinismus – smíšená štafeta

    14:05
    Curling – o 3. místo žen
    Kanada – USA

    14:15
    Biatlon – hromadný start žen 12,5 km

    15:00
    Rychlobruslení – hromadný start mužů, semifinále

    15:50
    Rychlobruslení – hromadný start žen, semifinále

    16:40
    Rychlobruslení – hromadný start mužů, finále

    17:15
    Rychlobruslení – hromadný start žen, finále

    19:00
    Boby – dvojbob žen, 3. jízda

    19:05
    Curling – finále mužů
    Velká Británie – Kanada

    19:30
    Akrobatické lyžování – U rampa žen, finále

    20:40
    Lední hokej – o 3. místo mužů
    Slovensko – Finsko

    21:05
    Boby – dvojbob žen, 4. jízda
    Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 15. dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Hry sa pomaly chýlia ku koncu, no opäť sú dnes na programe medailové podujatia, vrátane súboje o bronz v hokejovom turnaji medzi Slovenskom a Fínskom.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

    Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    Országh po prehre s Američanmi neskrýval sklamanie: Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy
    teraz
