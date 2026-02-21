21.02.2026 06:00
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026.
Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová počas tretej jazdy v súťaži dvojbov žien.
Slovenské bobistky vylepšili v štvrtej jazde svoju priečku. Radujú sa Nemky
Kanaďania sa tešia z prvenstva. Vo finále zdolali Britov

Kanaďania sa tešia zo zlata.
Kanaďania sa tešia zo zlata. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 22:10
Triumfovali na štadióne v Cortine d´Ampezzo.

ZOH 2026 - curling

Muži – finále:

Veľká Británia - Kanada 6:9

Kanadskí reprezentanti získali na ZOH 2026 zlaté medaily v curlingu mužov. V sobotnom finále olympijského turnaja triumfovali na štadióne v Cortine d´Ampezzo nad Veľkou Britániou 9:6.

Bronz vybojovali Švajčiari, ktorí v súboji o konečné 3. miesto rozdrvili Nórov 9:1.

Kanaďania vedení skipom Bradom Jacobsom položili základ triumfu v deviatom ende, keď zahrali trojku a otočili skóre z 5:6 na 8:6. Briti mali v záverečnom 10. ende výhodu posledného kameňa.

Po kanadskom double take-oute musel Bruce Mouat vyraziť dva súperove kamene a nechať na tope svoje dve, čo sa mu však nepodarilo.

Kanada získala svoje štvrté olympijské zlato, v zbierke má aj dve striebra a jeden bronz z mužského curlingového turnaja. Briti skončili rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu na striebornej priečke, na konte majú stále jediný titul ešte zo ZOH 1924 v Chamonix.

      Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
      Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
      FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s Fínskom
      dnes 23:00
