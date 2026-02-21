Kanaďania sa tešia z prvenstva. Vo finále zdolali Britov

ZOH 2026 - curling
Muži – finále:
Veľká Británia - Kanada 6:9
Kanadskí reprezentanti získali na ZOH 2026 zlaté medaily v curlingu mužov. V sobotnom finále olympijského turnaja triumfovali na štadióne v Cortine d´Ampezzo nad Veľkou Britániou 9:6.
Bronz vybojovali Švajčiari, ktorí v súboji o konečné 3. miesto rozdrvili Nórov 9:1.
Kanaďania vedení skipom Bradom Jacobsom položili základ triumfu v deviatom ende, keď zahrali trojku a otočili skóre z 5:6 na 8:6. Briti mali v záverečnom 10. ende výhodu posledného kameňa.
Po kanadskom double take-oute musel Bruce Mouat vyraziť dva súperove kamene a nechať na tope svoje dve, čo sa mu však nepodarilo.
Kanada získala svoje štvrté olympijské zlato, v zbierke má aj dve striebra a jeden bronz z mužského curlingového turnaja. Briti skončili rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu na striebornej priečke, na konte majú stále jediný titul ešte zo ZOH 1924 v Chamonix.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara