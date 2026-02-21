Kanaďanky zvládli zámorské derby. Získali prvú medailu od roku 2014

Kanadské reprezentantky vybojovali na ZOH 2026 bronzové medaily v curlingu žien. V sobotňajšom súboji o tretie miesto zvíťazili na Olympijskom štadióne v Cortine d´Ampezzo nad rivalkami z USA 10:7.
Najvyššie nasadené Kanaďanky sa tešia zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3). Získali prvú olympijskú medailu od roku 2014.
Američanky si na prvý cenný kov na ZOH musia ešte počkať. Vo finále ženského olympijského turnaja nastúpia proti sebe hráčky Švédska a Švajčiarska.
ZOH 2026 - curling - ženy
zápas o bronz:
Kanada - USA 10:7
