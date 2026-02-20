Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 21. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 15. V sobotu 21. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Poslednú disciplínu, ktorou sú preteky s hromadným štartom na 50 km, absolvuje Peter Hinds.
V skialpinizme bude Slovensko reprezentovať Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik, ktorí pôjdu miešanú štafetu.
Svoju tretiu a štvrtú jazdu v dvojboboch pôjdu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Svoj posledný zápas na turnaji odohrajú aj slovenskí hokejisti, ktorí vyzvú v boji o bronz tím Fínska.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 21. februára 2026 (deň 15).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 15)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:00
Hromadný štart
13:30
Miešaná štafeta
18:00 / 19:50
dvojbob, 3. a 4. jazda
21:10
Zápas o 3. miesto
