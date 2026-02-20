    21.02.2026 06:00
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 21. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 21. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 21. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 15 (21.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 15. V sobotu 21. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Poslednú disciplínu, ktorou sú preteky s hromadným štartom na 50 km, absolvuje Peter Hinds.

    V skialpinizme bude Slovensko reprezentovať Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik, ktorí pôjdu miešanú štafetu.

    Svoju tretiu a štvrtú jazdu v dvojboboch pôjdu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.

    Svoj posledný zápas na turnaji odohrajú aj slovenskí hokejisti, ktorí vyzvú v boji o bronz tím Fínska.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 21. februára 2026 (deň 15).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 15)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    21. február

    11:00

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    Hromadný štart

    21. február

    13:30

    Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik

    Skialpinizmus

    Miešaná štafeta

    21. február

    18:00 / 19:50

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    boby

    dvojbob, 3. a 4. jazda

    21. február

    21:10

    Slovensko - Fínsko

    hokej

    Zápas o 3. miesto

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Slováci: Tento výkon by nestačil na nikoho. Trénera Američanov zaskočila otázka na Trumpa
    Boris Vanya|dnes 01:30
