Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky

Poľská reprezentantka v šortreku Kamila Sellierová nedokončila na zimných olympijských hrách 2026 štvrťfinále pretekov na 1500 m.
Dvadsaťpäťročnú pretekárku zasiahla počas pádu korčuľa do tváre, napokon skončil tento incident bez závažnejších zranení.
Sellierová spadla počas jazdy pri krížení dráh spolu s ďalšími dvoma pretekárkami. Korčuľa Američanky Kristen Santosovej-Griswoldovej sa napokon ocitla tesne pri jej ľavom oku.
Po rýchlom zásahu zdravotných zložiek odniesli poľskú šortrekárku na nosidlách, pri odchode odkázala prstom hore divákom, že je v poriadku. Američanku potrestali za incident diskvalifikáciou.
„Jej tvár je porezaná, rana už bola zošitá a pravdepodobne je poškodená aj lícna kosť. Môže byť zlomená, pretože je tam výrazný opuch. Oko je zatiaľ veľmi opuchnuté, ťažko je niečo ďalšie hovoriť.
Dúfame, že korčuľa neprenikla hlbšie. Je pri vedomí, dočkala sa okamžitej pomoci, všetko prebehlo podľa postupu,“ citoval vedúceho poľskej výpravy Konrada Niedzwiedzkiho portál sport.cz.
Zimná olympiáda Miláno 2026
