Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
muži - 50 km klasicky s hromadným štartom:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
2:06:44,8 h
2.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
+8,9 s
3.
Emil Iversen
Nórsko
+30,7 s
4.
Theo Schely
Francúzsko
+2:59,7 min
5.
Savelij Korosteljov
AIN
+3:38,3 min
6.
Andrew Musgrave
Veľká Británia
+3:58,7 min
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vylepšil svoj vlastný rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Jedenásty najcennejší kov získal v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom.
Pre Kläba to bola už šiesta zlatá medaila na ZOH 2026, čím prekonal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde.
V sobotu triumfoval v kráľovskej disciplíne s náskokom 1,8 s pred svojím krajanom Martinom Nyengetom, bronz vybojoval ďalší Nór Emil Iversen (+15,9 s).
Slovenský reprezentant Peter Hinds prišiel do cieľa na 38. mieste so stratou 18:20,7 min. na víťaza.
Kläbo premenil na zlato všetkých svojich šesť štartov v Tesere a postaral sa o ďalší zápis do histórie. Osamostatnil sa od amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne, bol členom zlatej štafety a premožiteľa nenašiel ani v tímovom šprinte.
VIDEO: Nástup Johannesa Hösflota Kläba
V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 11-1-1.
V historickej tabuľke všetkých olympionikov je s jedenástimi zlatými na druhej priečke, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
Priebeh pretekov
Kläbo sa od začiatku maratónu držal v popredí. V treťom okruhu z pretekov odstúpil Fín Ivo Niskanen, ktorý získal zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu.
Krátko na to ho nasledoval Nór Harald Östberg Amundsen. Na čele išla päťčlenná skupina, v ktorej boli Kläbo, Nyenget, Iversen, Francúz Victor Lovera i Rus Savelij Korosteljov štartujúci pod neutrálnou vlajkou.
Lovera s Korosteljovom postupne začali strácať a v polovici pretekov všetko nasvedčovalo tomu, že o medaily si to rozdajú Severania. V záverečnom stúpaní mal najviac síl Kläbo, odpútal sa od Nyengeta a vybojoval pre Nórsko rekordnú 18. zlatú medailu na ZOH 2026.
