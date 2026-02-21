21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
ONLINE: Biatlonistky dnes idú preteky s hromadným štartom v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Ilustračná fotografia.
Nemecká bežkyňa kritizuje dĺžku vytrvalostných pretekov. My, ženy, máme iné telá, hnevá sa
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord

Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. feb 2026 o 13:09
Získal tak už jedenástu medailu na ZOH.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach

muži - 50 km klasicky s hromadným štartom:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

2:06:44,8 h

2.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

+8,9 s

3.

Emil Iversen

Nórsko

+30,7 s

4.

Theo Schely

Francúzsko

+2:59,7 min

5.

Savelij Korosteljov

AIN

+3:38,3 min

6.

Andrew Musgrave

Veľká Británia

+3:58,7 min

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vylepšil svoj vlastný rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Jedenásty najcennejší kov získal v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom.

Pre Kläba to bola už šiesta zlatá medaila na ZOH 2026, čím prekonal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde.

V sobotu triumfoval v kráľovskej disciplíne s náskokom 1,8 s pred svojím krajanom Martinom Nyengetom, bronz vybojoval ďalší Nór Emil Iversen (+15,9 s).

Slovenský reprezentant Peter Hinds prišiel do cieľa na 38. mieste so stratou 18:20,7 min. na víťaza.

Kläbo premenil na zlato všetkých svojich šesť štartov v Tesere a postaral sa o ďalší zápis do histórie. Osamostatnil sa od amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.

Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne, bol členom zlatej štafety a premožiteľa nenašiel ani v tímovom šprinte.

VIDEO: Nástup Johannesa Hösflota Kläba

V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 11-1-1.

V historickej tabuľke všetkých olympionikov je s jedenástimi zlatými na druhej priečke, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.

Priebeh pretekov

Kläbo sa od začiatku maratónu držal v popredí. V treťom okruhu z pretekov odstúpil Fín Ivo Niskanen, ktorý získal zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Krátko na to ho nasledoval Nór Harald Östberg Amundsen. Na čele išla päťčlenná skupina, v ktorej boli Kläbo, Nyenget, Iversen, Francúz Victor Lovera i Rus Savelij Korosteljov štartujúci pod neutrálnou vlajkou.

Lovera s Korosteljovom postupne začali strácať a v polovici pretekov všetko nasvedčovalo tomu, že o medaily si to rozdajú Severania. V záverečnom stúpaní mal najviac síl Kläbo, odpútal sa od Nyengeta a vybojoval pre Nórsko rekordnú 18. zlatú medailu na ZOH 2026.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

