Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026.
Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúte

Holanďan triumfoval na ovále v Miláne. Dosiahol historický zápis v tomto športe

Jorrit Bergsma sa teší zo zlata.
Jorrit Bergsma sa teší zo zlata. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 17:07
Vo veku 40 rokov sa stal najstarším olympijským šampiónom.

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie

muži - preteky s hromadným štartom

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Jorrit Bergsma

Holandsko

68 b.

2.

Viktor Hald Thorup

Dánsko

47 b.

3.

Andrea Giovannini

Taliansko

21 b.

4.

Jordan Stolz

USA

10 b.

5.

Chung Jae Woong

Kórejská republika

6 b.

6.

Antoine Gelinas-Beaulieu

Kanada

3 b.

Holandský rýchlokorčuliar Jorrit Bergsma získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.

V sobotňajšom finále triumfoval na ovále v Miláne pred Dánom Viktorom Holdom Thorupom a vo veku 40 rokov sa stal najstarším olympijským šampiónom v tomto športe. Bronz vybojoval domáci Talian Andrea Giovannini.

Pre veterána Bergsmu je to druhé olympijské zlato, na ZOH 2014 v Soči zvíťazil na 10.000 m trati. V Miláne skončil vo svojej obľúbenej disciplíne na bronzovej priečke. V

pretekoch s hromadným štartom nazbieral celkovo 68 bodov a zvíťazil suverénnym spôsobom. Giovannini bol na ZOH 2026 členom zlatej talianskej zostavy v tímovej stíhačke.

