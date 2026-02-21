Holanďan triumfoval na ovále v Miláne. Dosiahol historický zápis v tomto športe

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
muži - preteky s hromadným štartom
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Jorrit Bergsma
Holandsko
68 b.
2.
Viktor Hald Thorup
Dánsko
47 b.
3.
Andrea Giovannini
Taliansko
21 b.
4.
Jordan Stolz
USA
10 b.
5.
Chung Jae Woong
Kórejská republika
6 b.
6.
Antoine Gelinas-Beaulieu
Kanada
3 b.
Holandský rýchlokorčuliar Jorrit Bergsma získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.
V sobotňajšom finále triumfoval na ovále v Miláne pred Dánom Viktorom Holdom Thorupom a vo veku 40 rokov sa stal najstarším olympijským šampiónom v tomto športe. Bronz vybojoval domáci Talian Andrea Giovannini.
Pre veterána Bergsmu je to druhé olympijské zlato, na ZOH 2014 v Soči zvíťazil na 10.000 m trati. V Miláne skončil vo svojej obľúbenej disciplíne na bronzovej priečke. V
pretekoch s hromadným štartom nazbieral celkovo 68 bodov a zvíťazil suverénnym spôsobom. Giovannini bol na ZOH 2026 členom zlatej talianskej zostavy v tímovej stíhačke.
