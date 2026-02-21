ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú pretekmi s hromadným štartom žien v biatlone.
Ide o posledné biatlonové preteky na tohtoročných zimných hrách.
Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Preteky s hromadným štartom žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, biatlon, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
21.02.2026 o 14:15
Ženy - Preteky s hromadným štartom (12,5 km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Julia Simonová (FRA)
2. Maren Kirkeeideová (NOR)
3. Lisa Vittozziová (ITA)
4. Lou Jeanmonnotová (FRA)
5. Océane Michelonová (FRA)
6. Lora Hristovová (BUL)
7. Suvi Minkkinenová (FIN)
8. Anna Magnussonová (SWE)
9. Hanna Öbergová (SWE)
10. Elvira Öbergová (SWE)
11. Camille Benedová (FRA)
12. Dorothea Wiererová (ITA)
13. Franziska Preussová (GER)
14. Amy Basergaová (SUI)
15. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
16. Vanessa Voigtová (GER)
17. Lea Meierová (SUI)
18. Linn Gestblomová (SWE)
19. Milena Todorovová (BUL)
20. Tereza Voborníková (CZE)
21. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
22. Kamila Żuková (POL)
23. Estere Volfová (LAT)
24. Anna Andexerová (AUT)
25. Natalia Sidorowiczová (POL)
26. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
27. Baiba Bendiková (LAT)
28. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
29. Joanna Jakielová (POL)
30. Janina Hettichová-Walzová (GER)
Poradie disciplíny
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 130 b
2. Julia Simonová (FRA) 110 b
3. Camille Benedová (FRA) 105 b
4. Océane Michelonová (FRA) 101 b
5. Maren Kirkeeideová (NOR) 90 b
6. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
7. Amy Basergaová (SUI) 84 b
8. Franziska Preussová (GER) 73 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 65 b
10. Suvi Minkkinenová (FIN) 59 b
...
31. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 18 b
42. Mária Remeňová (SVK) 4 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 848 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 646 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 585 b
4. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 560 b
6. Elvira Öbergová (SWE) 506 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 494 b
8. Camille Benedová (FRA) 491 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 478 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 456 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 200 b
57. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
67. Mária Remeňová (SVK) 32 b
90. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských pretekov v hromadnom štarte žien.
Zlato z Pekingu sa pokúsi obhájiť Justine Braisazová-Bouchetová. Striebro a bronz s určitosťou neobhája Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Roeiselandová, ktoré medzičasom ukončili kariéru. Tieto preteky budú zároveň poslednými biatlonovými pretekmi na tejto olympiáde.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.
Zimná olympiáda Miláno 2026
