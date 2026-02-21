21.02.2026 06:00
Nemecká bežkyňa kritizuje dĺžku vytrvalostných pretekov. My, ženy, máme iné telá, hnevá sa

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 12:47
Rovnako ako muži musia absolvovať vzdialenosť 50 kilometrov.

Nemecká bežkyňa na lyžiach Katharina Hennigová Dotzlerová skritizovala formát vytrvalostných pretekov žien na zimných olympijských hrách 2026. Rovnako ako muži musia absolvovať vzdialenosť 50 kilometrov.

Oproti predošlým ZOH 2022 v Pekingu čaká ženy v tejto disciplíne o 20 kilometrov viac. „Som zásadne proti tomu, aby ženy išli 50 km. Všetky tie úpravy okruhu, pre mňa to nemá nič s rovnosťou. My, ženy, máme iné telá.

Naša biológia je odlišná, máme odlišné silné stránky. Z tohto pohľadu si myslím, že by ženy nemali pretekať na 50 km,“ citovala Dotzlerovú agentúra DPA.

Svoju kritiku adresovala držiteľka zlata zo ZOH 2022 z tímovej štafety aj zástupcom Medzinárodnej lyžiarskej federácie:

„FIS sa rozhodla a po tom, čo sme boli informované, už s tým nemôžeme nič robiť. Na konci dňa, ideme o 20 alebo 30 minút dlhšie. Neviem, či je to pre diváka záživné, ak uvidí jednu alebo dve pretekárky na čele hodinu.“ Preteky žien na 50 km klasicky s hromadným štartom boli na programe v nedeľu o 10.00 h.

