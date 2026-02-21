Malinin dostal guľku do hlavy. Potom podal dôležité svedectvo o strachu a hejte (sumár dňa)

Tú situáciu zažil už asi každý. Pár dní cítite, že niečo na vás lezie, trochu vás bolí hrdlo. Ráno sa zobudíte, a rozmýšľate, či ísť do roboty, alebo radšej ostať v posteli.
Johannes Höfslot Kläbo si v sobotu ráno povedal, že tú prácu zvládne. Akurát ho nečakala kancelária ani výrobný pás, ale preteky v behu na lyžiach na ZOH v Miláne a Cortine.
Šiesty štart, šieste zlato
29-ročný pretekár dokázal niečo, čo ešte nikto iný v histórii zimných olympijských hier. V rámci jednej olympiády získal šesť zlatých medailí.
Tú poslednú v tej najťažšej disciplíne, na 50 kilometrovej trati.
Z maratónskych pretekoch sa veľmi rýchlo stala záležitosť troch Nórov. Kläbo sa spolu s Martinom Löwströmom Nyengetom a Emilom Iversenom odtrhol od zvyšku štartového poľa.
Približne 42 kilometrov to ťahali traja, potom Iversen zaostal. Na poslednom stúpaní Kläbo elegantne zapol obrátky a tímového kolegu bez problémov nechal za sebou.
Kläbo sa stal prvým športovcom, ktorý na jedných zimných olympijských hrách získal šesť zlatých medailí. Celkovo už má na konte 11 zlatých, k tomu jedno striebro a jeden bronz.
V Miláne vyhral v individuálnom šprinte, v tímšprinte, na 10 kilometrov, na 20 kilometrov, v štafete a napokon aj na 50 kilometrov.
„Keď som sa dnes zobudil, bol som trochu skeptický, či sa vôbec postavím na štart. Posledné dni som sa trochu trápil s hrdlom a sám som bol zvedavý, či dokážem súťažiť. Ale ráno som si povedal: Okej, vyskúšam si to. A nakoniec to bolo niečo nádherné,“ vravel Nór pre TNT Sports.
„50 kilometrov je špeciálna trať. Je to najťažšia disciplína, každý ju chce vyhrať a to, že som to dokázal ja, je neuveriteľné. Budem na to spomínať do konca svojho života. Mám tu celú rodinu aj svoju snúbenicu. Dnes budeme oslavovať,“ vravel rekordér hier.
VIDEO: Zostrih pretekov na 50 km na ZOH 2026
Veterán všetkým vypálil rybník
Do konca života bude spomínať na svoje preteky aj holandský rýchlokorčuliar Jorrit Bergsma.
Ten vyhral preteky s hromadným štartom neuveriteľným spôsobom. Táto disciplína je na programe olympijských hier len od roku 2018 a trochu pripomína preteky v cestnej cyklistike. Sú v nej rýchlostné prémie a pretekári veľmi často taktizujú.
Súťaž trvá 16 kôl a 40-ročný Bergsma išiel do úniku už v treťom kole. Spolu s ním sa odtrhol od ostatných aj Dán Viktor Hald Thorup.
„Balík ostáva pokojný, nikto nepanikári,“ poznamenal komentátor anglického Eurosportu. Lenže dvojica na čele nejavila žiadne známky únavy a svoj náskok ešte zvyšovala.
Bergsma, ktorý pred niekoľkými dňami získal bronz na 10 000 metrov a už tým sa stal najstarším olympijským medailistom v rýchlokorčuľovaní, pocítil šancu a nastúpil na dlhý finiš.
Dán s ním nedokázal držať tempo a tak Holanďan s typickými dlhými vlasmi mal čas pred cieľom aj oslavovať.
Šťastný bol aj strieborný Thorup. Získal iba druhú medailu Dánska v histórii ZOH. V Nagane získali striebro curlerky.
Ostatní pretekári šprintovali o bronz, ten napokon získal domáci Andrea Giovannini. Nedokázal sa však z neho tešiť, mal vyššie ciele.
VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026
Na úvod chyba, na záver bronz
Úplne inak reagovala na svoj bronz Tereza Voborníková. Česká biatlonistka nikdy nestála na stupňoch víťazov vo Svetovom pohári, na olympiáde však v pretekoch s hromadným štartom získala senzačný bronz.
Na strelnici spravila iba jednu chybu – minula hneď prvý terč. Po prvej streľbe bola priebežne na 26. mieste. „Ó, jé, to sa to začína,“ pomyslela si.
Potom však už žiadnu chybu nespravila. Po štvrtej streľbe bola dokonca na prvom mieste.
V poslednom kole ju však predbehli Francúzky Oceane Michelová a Julia Simonová.
„V poslednom kole som sa stále pozerala za seba, ako najhoršie by som mohla dopadnúť. Ale potom som sa na to už vykašlala a povedala som si, že to proste musím skúsiť. Pripomínala som si, že všetky sme už unavené,“ vravela Voborníková pre Idnes.cz.
Pred štyrmi rokmi získala bronz na juniorských majstrovstvách sveta, Michelonová vtedy bola strieborná.
Voborníková získala piatu medailu českej výpravy na ZOH v Miláne.
Neviditeľné bitky
Zatiaľčo slovenskí hokejisti hrali zápas o bronz, v inej hale v Miláne prebiehala krasokorčuliarska exhibícia.
Organizátori aj korčuliari si dali záležať a bola to výnimočná šou. Nechýbali vtipné čísla ako futbalový jedenástkový rozstrel v podaní španielskych reprezentantov Olivii Smartovej a Tima Diecka, či pohľad do sveta počítačových hier vďaka Gruzíncom Anastasii Metelkinovej a Lukovi Berulavovi.
Úradujúca majsterka Európa Niina Petrokinová predviedla svoju veľmi populárnu exhibičnú jazdu na skladbu Cell Block Tango z musicalu Chicago, v ktorej stvárňuje neľútostnú vrahyňu.
Na každom podujatí si vyberá iné obete: v Miláne dostal fiktívnu guľku do hlavy Ilia Malinin, Junhwan Cha si vypil jed a Tim Dieck bol zaškrtený červenou šatkou.
Čerstvý olympijský víťaz Michail Šajdorov vstúpil na ľad ako kung-fu panda, skočil trojáky a točil piruety, a po svojom vystúpení dostal plyšák od Jackieho Chana.
Najsilnejšie číslo večera však predviedol Malinin. Už počas olympiády avizoval na sociálnych sieťach, že sa chystá niečo špeciálne na tému online hejtu. Po nevydarených individuálnych pretekoch sa táto téma stala ešte aktuálnejšou.
„Na najväčšom javisku sveta tí, čo vyzerajú ako najsilnejší, často vedú neviditeľné bitky,“ uviedol Malinin na sociálnych sieťach.
VIDEO: Exhibičná jazda Iliu Malinina na ZOH v Miláne
Jazdil na pieseň Fear (Strach) od jeho obľúbeného rapera NF a dokázal, že nie je iba výnimočným skokanom.
O strachu, pochybnostiach, bolesti a osamelosti sa dá hovoriť rôznymi spôsobmi – Malinin akoby nechal na ľade všetko, čo ho v posledných týždňoch trápilo. Jazdu dokončil so slzami v očiach.
Počas spoločného defilé už mal zase úsmev na tvári. Na úplný záver Malinin a Francúz Adam Siao Him Fa predviedli synchronizované salto na ľade. Bola to krásna bodka za olympijským krasokorčuľovaním.
