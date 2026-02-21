ONLINE: Peter Hinds ide preteky s hromadným štartom dnes, Beh na lyžiach na ZOH 2026 LIVE

Slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds dnes ide preteky s hromadným štartom na 50 km na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Slovenský reprezentant sa predstaví v jeho poslednej disciplíne na olympijských hrách.
Kde sledovať bežecké lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Peter Hinds ide preteky s hromadným štartom dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, beh na lyžiach, muži, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach 2026
21.02.2026 o 11:00
Muži - 50 km klasicky s hromadným štartom
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
2. Harald Østberg Amundsen (NOR)
3. Martin Løwstrøm Nyenget (NOR)
4. Emil Iversen (NOR)
5. Gus Schumacher (USA)
6. Mathis Desloges (FRA)
7. Iivo Niskanen (FIN)
8. Hugo Lapalus (FRA)
9. Andrew Musgrave (GBR)
10. Federico Pellegrino (ITA)
11. Elia Barp (ITA)
12. Savelij Korostěljov (AIN)
13. Gustaf Berglund (SWE)
14. Arsi Ruuskanen (FIN)
15. Florian Notz (GER)
16. Friedrich Moch (GER)
17. Victor Lovera (FRA)
18. Michal Novák (CZE)
19. Antoine Cyr (CAN)
20. Calle Halfvarsson (SWE)
21. Ristomatti Hakola (FIN)
22. Alvar Johannes Alev (EST)
23. Théo Schely (FRA)
24. Simone Dapra (ITA)
25. Joe Davies (GBR)
26. Beda Klee (SUI)
27. Ben Ogden (USA)
28. Naoto Baba (JPN)
29. Dominik Bury (POL)
30. Johan Häggström (SWE)
31. Thomas Stephen (CAN)
32. Thomas Maloney Westgaard (IRL)
33. Martin Himma (EST)
34. Matyáš Bauer (CZE)
35. Rjó Hirose (JPN)
36. Nicola Wigger (SUI)
37. Lauri Vuorinen (FIN)
38. Jakob Elias Moch (GER)
39. Hunter Wonders (USA)
40. Miha Šimenc (SLO)
41. Vili Črv (SLO)
42. Mike Ophoff (CZE)
43. Raimo Vigants (LAT)
44. Olexandr Lisohor (UKR)
45. Paul Constantin Pepene (ROU)
46. Dagur Benediktsson (ISL)
47. Franco Dal Farra (ARG)
48. Peter Hinds (SVK)
49. Seve De Campo (AUS)
50. Nail Bašmakov (KAZ)
51. Amirgali Muratbekov (KAZ)
52. Gabriel Cojocaru (ROU)
53. Ming-lin Li (CHN)
54. Dmytro Drahun (UKR)
55. Fredrik Fodstad (COL)
56. Daniel Peškov (BUL)
57. Niks Saulitis (LAT)
58. Adam Konya (HUN)
59. Mark Čanlung (THA)
60. Sebastian Endrestad (CHI)
61. Tautvydas Strolia (LTU)
62. Stevenson Savart (HAI)
63. Timo Juhani Gronlund (BOL)
64. Marko Skender (CRO)
65. Ádám Büki (HUN)
Ve startovní listině závodu na 50 kilometrů klasickou technikou se nachází z českých reprezentantů Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff. Slovensko bude reprezentovat Peter Hinds.
Padesátikilometrových závodů je v kalendáři jako šafránu. Pokud není mistrovství světa či olympijské hry, jede se padesátka jen jednou za celou sezonu. V minulé sezoně si tyto závody zcela podmanil Johannes Hoesflot Klaebo. Vyhrál nejen závod na mistrovství světa volnou technikou, ale také padesátku klasickou technikou v Lahti v rámci Světového poháru. Vyhrál také jediný závod v sezoně 2023/24. Na mistrovství světa 2025 doplnili Klaeba na bedně William Poromaa a Simen Hegstad Krueger. Nejen, že na olympiádě není Krueger, ale ač Poromaa na ZOH je a závodil, tak v padesátce se nepředstaví.
Koho tedy hledat jako spolufavorita ke Klaebovi, jehož cílem bude držet se v kontaktu až do cíle, a pak vyhrát ve sprinterském souboji, v čemž nemá konkurenci? Jelikož se jede klasikou, určitě je potřeba dát pozor na Fina Iiva Niskanena. Dále na Einara Hedegarta, Haralda Amundsena, ve formě závodícího Francouze Mathise Deslogese, Martina Nyengeta či Savelije Korosteleva.
Na posledních olympijských hrách se závodilo volnou technikou a pouze 28,4 kilometru kvůli problémům s počasím. V Pekingu se z vítězství radoval Alexandr Bolšunov před Ivanem Jakimuškinem a Simenem Hegstadem Kruegerem. Ani jeden z medailistů se v Teseru ve Val di Fiemme, kde se závody pořádají, nenachází.
Pořadí SP
1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 1539 b
2. Harald Østberg Amundsen (NOR) 1158 b
3. Mattis Stenshagen (NOR) 1008 b
4. Federico Pellegrino (ITA) 892 b
5. Lars Heggen (NOR) 843 b
6. Edvin Anger (SWE) 828 b
7. Emil Iversen (NOR) 766 b
8. Elia Barp (ITA) 703 b
9. Erik Valnes (NOR) 694 b
10. Gus Schumacher (USA) 690 b
37. Jiří Tuž (CZE) 286 b
52. Michal Novák (CZE) 203 b
54. Ondřej Černý (CZE) 200 b
106. Matyáš Bauer (CZE) 57 b
133. Luděk Šeller (CZE) 28 b
151. Mike Ophoff (CZE) 14 b
156. Adam Fellner (CZE) 12 b
175. Tomáš Dufek (CZE) 1 b
Zimní olympijské hry mají před sebou předposlední soutěžní den. A také předposlední disciplínu v klasickém lyžování. Jedná se o závod na 50 kilometrů klasickou technikou s hromadným startem. Tato vytrvalecká distance pořádně prověří kondici závodníků na závěr olympiády.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:00.
