ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 3. a 4. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kde sledovať boby na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Boby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, dvojboby, ženy, 3. a 4. jazda, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Boby 2026
21.02.2026 o 19:00
Muži - Štvorbob (2. a 3. jazda)
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina po 1. a 2. jízdách::
1. Laura Nolte, Deborah Levi (GER) 1:53.93
2. Lisa Buckwitz, Neele Schuten (GER) +0.18
3. Kaillie Humphries Armbruster, Jasmine Jones (USA) +0.23
4. Kim Kalicki, Talea Prepens (GER) +0.43
5. Kaysha Love, Azaria Hill (USA) +0.62
6. Melanie Hasler, Nadja Pasternack (SUI) +0.90
7. Melissa Lotholz, Kelsey Mitchell (CAN) +1.00
8. Katrin Beierl, Christania Simone Williams (AUT) +1.02
9. Debora Annen, Salome Kora (SUI) +1.10
10. Bree Walker, Kiara Reddingius (AUS) +1.12
11. Bianca Ribi, Skylar Sieben (CAN) +1.19
12. Elana Meyers Taylor, Jadin O'Brien (USA) +1.20
13. Chuaj Ming-ming, Wang Süan (CHN) +1.27
14. Cynthia Appiah, Dawn Richardson Wilson (CAN) +1.41
15. Ju-ran Kim, Un-dži Čon (KOR) +1.86
16. Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK) +1.87
17. Margot Boch, Carla Senechal (FRA) +1.90
18. Giada Andreutti, Alessia Gatti (ITA) +1.99
19. Sarah Blizzard, Desi Johnson (AUS) +2.05
20. Čching Jing, Jü Wang (CHN) +2.06
21. Adele Nicoll, Ashleigh Nelson (GBR) +2.07
22. Linda Weiszewski, Klaudia Adamek (POL) +2.17
23. Simona de Silvestro, Anna Costella (ITA) +2.33
24. Lea Haslwanter, Victoria Festin (AUT) +2.37
25. Sin-žung Lin, Sung-en Lin (TPE) +3.81
Prenos
Třetí jízdy čekají závodnice od večerních 19:00. Čtvrté jízdy budou na programu kolem 21:05, kdy se bude startovat v opačném gardu a ty nejlepší budou startovat až nakonec pod velkým tlakem zisku případné medaile.
Startovní listina po 1. a 2. jízdách:
V prvních dvou jízdách jsme se dočkali německé dominance. Německé posádky tradičně patří k nejužší špičce. Pilotky jako Laura Nolteová nebo Kim Kalická budou chtít potvrdit svou technickou preciznost. Pozadu nebudou chtít zůstat američanky vedené zkušenou Elanou Meyersovou Taylorovou či Kaillie Humphriesovou. Překvapit ale mohou hlavně kanadské dvojboby, konkrétně zkušené pilotky Melissy Lotholzové.
Vítejte u vyvrcholení ženského bobařského svátku! Ledové koryto v Cortině dnes večer hostí rozhodující bitvu o medaile v disciplíně dvojbobů žen. Zatímco první dvě jízdy naznačily ambice jednotlivých posádek, teprve pod umělým osvětlením se v závěrečných dvou jízdách ukáže, kdo udrží nervy na uzdě, a kdo dokáže v ledovém korytě najít tu nejrychlejší stopu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.
