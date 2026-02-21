ONLINE: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes, skialpinizmus na ZOH 2026 LIVE

Slovenskí skialpinisti Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Slovenskí reprezentanti sa predstavia vo svojej poslednej disciplíne pod olympijskými kruhmi.
Kde sledovať skialpinizmus na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, skialpinizmus, NAŽIVO, sobota, výsledky)
ZOH - Skialpinizmus 2026
21.02.2026 o 13:30
Zmiešaná štafeta
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina::
1 Ana Alonsová, Oriol Cardona (ESP)
2 Marianne Fattonová, Jon Kistler (SUI)
3 Emily Harropová, Thibault Anselmet (FRA)
4 Johanna Hiemerová, Paul Verbnjak (AUT)
5 Alba de Silvestrová, Michele Boscacci (ITA)
6 Tatjana Pallerová, Finn Hösch (GER)
7 Ida Waldalová, Hans-Inge Klette (NOR)
8 C´tchan Jü-čen, Pu Lu-er (CHN)
9 Anna Gibsonová, Cameron Smith (USA)
10 Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik (SVK)
11 Iwona Januszyková, Jan Elantkowski (POL)
12 Lara Hamiltonová, Phillip Bellingham (AUS)
Prenos
Startovní listina:
1 Ana Alonsová, Oriol Cardona (ESP)
2 Marianne Fattonová, Jon Kistler (SUI)
3 Emily Harropová, Thibault Anselmet (FRA)
4 Johanna Hiemerová, Paul Verbnjak (AUT)
5 Alba de Silvestrová, Michele Boscacci (ITA)
6 Tatjana Pallerová, Finn Hösch (GER)
7 Ida Waldalová, Hans-Inge Klette (NOR)
8 C´tchan Jü-čen, Pu Lu-er (CHN)
9 Anna Gibsonová, Cameron Smith (USA)
10 Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik (SVK)
11 Iwona Januszyková, Jan Elantkowski (POL)
12 Lara Hamiltonová, Phillip Bellingham (AUS)
Připomeňme si ještě pravidla mladého a širší veřejnosti ne tolik známého odvětví.
Závodníky čeká v úvodu trati běh na lyžích necelých 500 metrů do strmého stoupání s průměrným sklonem 16%, v nejprudším místě až 35%, poté kratší sjezd, další výšlap už jen zhruba 250 metrů, avšak „zpestřený“ uprostřed výběhem schodiště s lyžemi na zádech, a nakonec další sjezd zpět do prostoru startu a cíle, respektive předávek. Každý závodník absolvuje tento okruh dvakrát, celkem se tedy poběží čtyři.
Kromě náročného běhu a techniky je také třeba zvládnout rychlé přezouvání lyží, nasazování pásů a odepínání stoupacích pásů ze skluznic před sjezdem, což byl pro některé favority ve sprintu kámen úrazu.
Kromě náročného běhu a techniky je také třeba zvládnout rychlé přezouvání lyží, nasazování pásů a odepínání stoupacích pásů ze skluznic před sjezdem, což byl pro některé favority ve sprintu kámen úrazu.
Kromě náročného běhu a techniky je také třeba zvládnout rychlé přezouvání lyží, nasazování pásů a odepínání stoupacích pásů ze skluznic před sjezdem, což byl pro některé favority ve sprintu kámen úrazu.
Bylo by velkým překvapením, kdyby na stupních vítězů nestály v libovolném pořadí Francie, Švýcarsko a Španělsko. Mezi dalšími devíti účastníky bude slovenský pár Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik. Zatímco čtyřicetiletá Jagerčíková skončila ve čtvrtek jedenáctá, o devět let mladší Šiarnik obsadil mezi muži poslední 18. místo.
V olympijské premiéře skialpinismu – sprintu mužů a žen – vybojovali ve čtvrtek zlaté medaile Švýcarka Marianne Fattonová a Španěl Oriol Cardona. Poslední soutěží olympijských her bude smíšená štafeta dvojic, v níž budou mít velkou motivaci uspět i Francouzi – čtyřnásobný vítěz Světového poháru Thibault Anselmet získal mezi muži jen bronz a jeho krajanka Emily Harropová po jasném vítězství v kvalifikaci a semifinále brala po zdržení při přezouvání stříbro. Cardona má silnou partnerku v bronzové ze sprintu žen Aně Alonsové a Fattonová poběží s dalším vynikajícím závodníkem a zklamaným mužem finále Jonem Kistlerem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.
