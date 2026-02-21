21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Live
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
ONLINE: Peter Hinds dnes ide preteky s hromadným štartom v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Peter Hinds ide preteky s hromadným štartom dnes, Beh na lyžiach na ZOH 2026 LIVE
ONLINE: Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu v skialpinizme na ZOH 2026.
ONLINE: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes, skialpinizmus na ZOH 2026 LIVE
ONLINE: Biatlonistky dnes idú preteky s hromadným štartom v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily
Denný program

ONLINE: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes, skialpinizmus na ZOH 2026 LIVE

ONLINE: Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu v skialpinizme na ZOH 2026.
ONLINE: Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu v skialpinizme na ZOH 2026.
Sportnet|21. feb 2026 o 10:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z miešanej štafety v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Šiarnik a Jagerčíková.

Slovenskí skialpinisti Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Slovenskí reprezentanti sa predstavia vo svojej poslednej disciplíne pod olympijskými kruhmi.

Kde sledovať skialpinizmus na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skialpinizmus na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, skialpinizmus, NAŽIVO, sobota, výsledky)

ZOH - Skialpinizmus  2026
21.02.2026 o 13:30
Zmiešaná štafeta
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina::
1 Ana Alonsová, Oriol Cardona (ESP)
2 Marianne Fattonová, Jon Kistler (SUI)
3 Emily Harropová, Thibault Anselmet (FRA)
4 Johanna Hiemerová, Paul Verbnjak (AUT)
5 Alba de Silvestrová, Michele Boscacci (ITA)
6 Tatjana Pallerová, Finn Hösch (GER)
7 Ida Waldalová, Hans-Inge Klette (NOR)
8 C´tchan Jü-čen, Pu Lu-er (CHN)
9 Anna Gibsonová, Cameron Smith (USA)
10 Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik (SVK)
11 Iwona Januszyková, Jan Elantkowski (POL)
12 Lara Hamiltonová, Phillip Bellingham (AUS)
Připomeňme si ještě pravidla mladého a širší veřejnosti ne tolik známého odvětví.
Závodníky čeká v úvodu trati běh na lyžích necelých 500 metrů do strmého stoupání s průměrným sklonem 16%, v nejprudším místě až 35%, poté kratší sjezd, další výšlap už jen zhruba 250 metrů, avšak „zpestřený“ uprostřed výběhem schodiště s lyžemi na zádech, a nakonec další sjezd zpět do prostoru startu a cíle, respektive předávek. Každý závodník absolvuje tento okruh dvakrát, celkem se tedy poběží čtyři.

Kromě náročného běhu a techniky je také třeba zvládnout rychlé přezouvání lyží, nasazování pásů a odepínání stoupacích pásů ze skluznic před sjezdem, což byl pro některé favority ve sprintu kámen úrazu.
Bylo by velkým překvapením, kdyby na stupních vítězů nestály v libovolném pořadí Francie, Švýcarsko a Španělsko. Mezi dalšími devíti účastníky bude slovenský pár Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik. Zatímco čtyřicetiletá Jagerčíková skončila ve čtvrtek jedenáctá, o devět let mladší Šiarnik obsadil mezi muži poslední 18. místo.
V olympijské premiéře skialpinismu – sprintu mužů a žen – vybojovali ve čtvrtek zlaté medaile Švýcarka Marianne Fattonová a Španěl Oriol Cardona. Poslední soutěží olympijských her bude smíšená štafeta dvojic, v níž budou mít velkou motivaci uspět i Francouzi – čtyřnásobný vítěz Světového poháru Thibault Anselmet získal mezi muži jen bronz a jeho krajanka Emily Harropová po jasném vítězství v kvalifikaci a semifinále brala po zdržení při přezouvání stříbro. Cardona má silnou partnerku v bronzové ze sprintu žen Aně Alonsové a Fattonová poběží s dalším vynikajícím závodníkem a zklamaným mužem finále Jonem Kistlerem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.

