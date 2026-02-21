Zámorská nevraživosť vyvrcholí vo finále. Celá Kanada napäto očakáva návrat Crosbyho

Očakávané zloženie bude mať nedeľňajšie finále hokejového turnaja mužov na zimných olympijských hrách v Miláne. Sily si zmerajú zámorské veľmoci Kanada a USA.
Kanaďania budú hrať o desiate zlato pod piatimi kruhmi, úradujúci majstri sveta Američania o tretie.
Posledný duel turnaja sa začne v Santa Giulia Arene o 14.10 h a nie je vylúčené, že do neho zasiahne aj kanadský kapitán Sidney Crosby.
Kanaďania si v nedeľu zahrajú o zlato na olympijských hrách po 12 rokoch, naposledy v ňom účinkovali v Soči 2014, kde hrali pred tohtoročným návratom naposledy hokejisti z NHL. Zdolali vtedy Švédov 3: 0.
V Pchjongčchangu 2018 získali bronz, v Pekingu skončili až šiesti po štvrťfinálovej prehre so Švédmi.
Hokej na ZOH 2026 - finále
Keď sa Kanada na olympijskom turnaji za účasti hráčov NHL dostala v minulosti do finále, doteraz zakaždým ho zvládla úspešne.
Pred hrami v Soči porazila v Salt Lake City 2002 Američanov 5:2, o osem rokov neskôr v ďalšom rýdzo zámorskom súboji triumfovala vo Vancouvri nad USA 3:2 v predĺžení.
Repríza finále z Turnaja štyroch krajín
Obaja rivali s hviezdnymi súpiskami sa stretnú znovu takmer presne po roku od finále Turnaja štyroch krajín, v ktorom Kanada zvíťazila nad USA 3:2 v predĺžení zásluhou víťazného gólu Connora McDavida.
A verí, že sa bude radovať aj tentoraz. "Hráte pre svoju krajinu. A to je motivácia, ktorá z vás dostane to najlepšie," vyhlásil útočník Nathan MacKinnon.
Úradujúci majstri sveta Američania budú útočiť na tretie zlato po triumfoch v rokoch 1960 v Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.
Na striebro už dosiahli osemkrát a na olympijských turnajoch s hráčmi NHL boli vo finále v Salt Lake City a vo Vancouvri, kde tiež získali medailu.
Tkachuk: Zlato je ultimátny cieľ
Útočník Brady Tkachuk vyhlásil, že teraz je pre jeho tím zlato "ultimátnym cieľom". Aj kvôli rok starej tesnej prehre.
"Medzi oboma tímami je nevraživosť. Ide o to, že oni sú na špici, posledných mnoho rokov boli oni tým najlepším tímom. Ale v tejto pozícii teraz chceme byť my. Finále bude zápas, o ktorom bude celkom určite veľa chlapcov môcť vyhlásiť, že je najväčší, aký kedy v živote hrali, "povedal Tkachuk.
Korením navyše bude tiež to, že na seba z rôznych strán barikády narazí rad klubových spoluhráčov.
"O to ťažšie to celé bude," poznamenal kanadský útočník Sam Reinhart, ktorý takto narazí na Matthewa Tkachuka, s ktorým v NHL ťahá útok Floridy a spoločne pomohli Panthers vlani a predvlani k Stanley Cupu.
"Aj vďaka tomu človek dobre vie, ako veľmi túži vyhrať. A vie, že keď je zápas na vážkach, je dobré mať takýchto hráčov na svojej strane, "vyhlásil Reinhart.
"Teraz má človek jednoducho nových spoluhráčov, nových bratov. A za taký krátky čas, čo sme spolu strávili, k sebe máme naozaj blízko, "povedal MacKinnon, proti ktorému bude stáť spoluhráč z Colorada Brock Nelson.
"Všetci sme veľa súťaživí a chceme vyhrať," povedal útočník amerického tímu Jack Eichel, ktorého čaká konfrontácia s tímovými parťákmi z Vegas Golden Knights.
Na kanadskej striedačke proti nemu budú stáť Mitchell Marner, Mark Stone a Shea Theodore. "Ale to nie je problém. Po zápase už z nás zase budú spoluhráči."
Štart Crosbyho je otázny
Celá Kanada napäto očakáva, či sa do boja o svoje tretie zlato osobne vydá aj Crosby, ktorý nedohral štvrťfinále proti Česku a vynechal aj napínavé semifinále s Fínmi, v ktorom Kanada otočila stav z 0:2 na 3:2, zatiaľ čo Američania si bez ťažkostí poradili so Slovákmi 6:2.
"Môžem povedať, že Sid má určite väčšiu šancu zahrať si vo finále ako v semifinále. Máme ešte čas," uviedol kanadský kouč Jon Cooper.
Podľa všetkého sa Crosbyho zranenie (zrejme v oblasti kolena) lepší. Dnes sa tridsaťosemročný velikán zapojil do tréningu za zatvorenými dverami a možnosť jeho štartu je otvorená. Podľa Coopera ale padne konečné rozhodnutie až v deň zápasu.
"Držíme mu miesto. Veríme, že ho tu v nedeľu uvidíme späť medzi nami, "povedal McDavid, ktorý mal v semifinále kapitánske" céčko "na drese namiesto neho.
"Je to náš líder, náš kapitán a niekto, ku komu v kabíne vzhliadame," doplnil supertalent Macklin Celebrini.
