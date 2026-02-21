    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Zámorská nevraživosť vyvrcholí vo finále. Celá Kanada napäto očakáva návrat Crosbyho

    Sidney Crosby na striedačke po zranení v zápase s Českom.
    Sidney Crosby na striedačke po zranení v zápase s Českom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|21. feb 2026 o 19:36
    Držíme mu miesto. Veríme, že ho tu v nedeľu uvidíme späť medzi nami, vyjadril sa McDavid k účasti svojho kapitána.

    Očakávané zloženie bude mať nedeľňajšie finále hokejového turnaja mužov na zimných olympijských hrách v Miláne. Sily si zmerajú zámorské veľmoci Kanada a USA.

    Kanaďania budú hrať o desiate zlato pod piatimi kruhmi, úradujúci majstri sveta Američania o tretie.

    Posledný duel turnaja sa začne v Santa Giulia Arene o 14.10 h a nie je vylúčené, že do neho zasiahne aj kanadský kapitán Sidney Crosby.

    Kanaďania si v nedeľu zahrajú o zlato na olympijských hrách po 12 rokoch, naposledy v ňom účinkovali v Soči 2014, kde hrali pred tohtoročným návratom naposledy hokejisti z NHL. Zdolali vtedy Švédov 3: 0.

    V Pchjongčchangu 2018 získali bronz, v Pekingu skončili až šiesti po štvrťfinálovej prehre so Švédmi.

    Keď sa Kanada na olympijskom turnaji za účasti hráčov NHL dostala v minulosti do finále, doteraz zakaždým ho zvládla úspešne.

    Pred hrami v Soči porazila v Salt Lake City 2002 Američanov 5:2, o osem rokov neskôr v ďalšom rýdzo zámorskom súboji triumfovala vo Vancouvri nad USA 3:2 v predĺžení.

    Repríza finále z Turnaja štyroch krajín

    Obaja rivali s hviezdnymi súpiskami sa stretnú znovu takmer presne po roku od finále Turnaja štyroch krajín, v ktorom Kanada zvíťazila nad USA 3:2 v predĺžení zásluhou víťazného gólu Connora McDavida.

    A verí, že sa bude radovať aj tentoraz. "Hráte pre svoju krajinu. A to je motivácia, ktorá z vás dostane to najlepšie," vyhlásil útočník Nathan MacKinnon.

    Úradujúci majstri sveta Američania budú útočiť na tretie zlato po triumfoch v rokoch 1960 v Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.

    Na striebro už dosiahli osemkrát a na olympijských turnajoch s hráčmi NHL boli vo finále v Salt Lake City a vo Vancouvri, kde tiež získali medailu.

    Tkachuk: Zlato je ultimátny cieľ

    Útočník Brady Tkachuk vyhlásil, že teraz je pre jeho tím zlato "ultimátnym cieľom". Aj kvôli rok starej tesnej prehre.

    "Medzi oboma tímami je nevraživosť. Ide o to, že oni sú na špici, posledných mnoho rokov boli oni tým najlepším tímom. Ale v tejto pozícii teraz chceme byť my. Finále bude zápas, o ktorom bude celkom určite veľa chlapcov môcť vyhlásiť, že je najväčší, aký kedy v živote hrali, "povedal Tkachuk.

    Korením navyše bude tiež to, že na seba z rôznych strán barikády narazí rad klubových spoluhráčov.

    "O to ťažšie to celé bude," poznamenal kanadský útočník Sam Reinhart, ktorý takto narazí na Matthewa Tkachuka, s ktorým v NHL ťahá útok Floridy a spoločne pomohli Panthers vlani a predvlani k Stanley Cupu.

    "Aj vďaka tomu človek dobre vie, ako veľmi túži vyhrať. A vie, že keď je zápas na vážkach, je dobré mať takýchto hráčov na svojej strane, "vyhlásil Reinhart.

    "Teraz má človek jednoducho nových spoluhráčov, nových bratov. A za taký krátky čas, čo sme spolu strávili, k sebe máme naozaj blízko, "povedal MacKinnon, proti ktorému bude stáť spoluhráč z Colorada Brock Nelson.

    "Všetci sme veľa súťaživí a chceme vyhrať," povedal útočník amerického tímu Jack Eichel, ktorého čaká konfrontácia s tímovými parťákmi z Vegas Golden Knights.

    Na kanadskej striedačke proti nemu budú stáť Mitchell Marner, Mark Stone a Shea Theodore. "Ale to nie je problém. Po zápase už z nás zase budú spoluhráči."

    Štart Crosbyho je otázny

    Celá Kanada napäto očakáva, či sa do boja o svoje tretie zlato osobne vydá aj Crosby, ktorý nedohral štvrťfinále proti Česku a vynechal aj napínavé semifinále s Fínmi, v ktorom Kanada otočila stav z 0:2 na 3:2, zatiaľ čo Američania si bez ťažkostí poradili so Slovákmi 6:2.

    "Môžem povedať, že Sid má určite väčšiu šancu zahrať si vo finále ako v semifinále. Máme ešte čas," uviedol kanadský kouč Jon Cooper.

    Podľa všetkého sa Crosbyho zranenie (zrejme v oblasti kolena) lepší. Dnes sa tridsaťosemročný velikán zapojil do tréningu za zatvorenými dverami a možnosť jeho štartu je otvorená. Podľa Coopera ale padne konečné rozhodnutie až v deň zápasu.

    "Držíme mu miesto. Veríme, že ho tu v nedeľu uvidíme späť medzi nami, "povedal McDavid, ktorý mal v semifinále kapitánske" céčko "na drese namiesto neho.

    "Je to náš líder, náš kapitán a niekto, ku komu v kabíne vzhliadame," doplnil supertalent Macklin Celebrini.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0

    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
