V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné

„Bolo to náročné. Bola som prekvapená, že štart bol relatívne rýchly. Štafety sú úplne odlišné preteky ako šprint; intenzita a fyziológia sú iné.
Keď sa prepáli tempo, človek to cíti, preto som sa snažila mať to maximálne pod kontrolou,“ povedala skialpinistka Marianna Jagerčíková po dojazde miešanej štafety na ZOH 2026.
Slovenská dvojica Marianna Jagerčíková – Jakub Šiarnik obsadila v premiére skialpinizmu pod piatimi kruhmi 11. miesto so stratou 3:38 minúty. Do pretekov nastúpilo dvanásť tímov a slovenský tandem nepatril medzi favoritov, ambície smerovali k prvej desiatke.
Správne rozloženie síl
Miešaná štafeta je oproti trojminútovému šprintu výrazne vytrvalostnejšia. Každý pretekár absolvuje dva šprintérske okruhy a na trať sa vracia dvakrát, preto je kľúčové rozložiť sily.
Nestačí ísť naplno od štartu do cieľa – rozhoduje tempo, stabilita výkonu ale aj technické pasáže. Celé preteky trvajú približne pol hodiny a vyžadujú kombináciu výbušnosti aj vytrvalosti.
Na štarte sa zoradilo dvanásť dvojíc. Program bol klasický: žena, muž, žena a muž. Pretekári museli počas dvoch okruhov zvládnuť stúpanie s celkovým prevýšením 137 metrov, prechody v depe, zjazdy aj technickú pasáž cez diamant a schody s lyžami na batohu.
Kľúčové bolo hospodárenie so silami – kto prepálil úvod, v druhom kole zvyčajne doplácal.
Chceli viac
Jagerčíková sa po štarte držala na konci balíka, no nestratila kontakt. Tempo bolo vysoké a pole sa rýchlo natiahlo. V technických pasážach sa pohybovala bez chýb. Na odovzdávke bola deviata so stratou 52 sekúnd.
Podľa skialpinistického trénera Petra Svätojanského išla prvý úsek rozumne.
„Šla veľmi dobre, ukázala kvality. Neprepálila štart a to je v štafete kľúčové. Druhé kolo je často dôležitejšie než prvé, pretekár má len pár minút na regeneráciu. Technické problémy nemala, v depe dokonca predbehla dve pretekárky,“ hodnotil v štúdiu STVR.
V ďalšom priebehu sa strata slovenskej dvojice postupne zväčšovala a do cieľa prišli na 11. mieste. Víťazstvo si dominantným výkonom od štartu do cieľa postrážila francúzska dvojica.
Slovenský tím v druhej polovici pretekov vypadol z televíznych záberov a nebolo zrejmé, či ich spomalili aj technické detaily, alebo len tempo čela.
Šiarnikovi sedela sobotňajšia disciplína viac než individuálny šprint. „Subjektívne som išiel fajn, sneh bol dnes rýchly. Snažil som sa udržať čo najviac v kontakte s Nórom predo mnou. Som rád, že sme boli s Mariannou pri olympijskej premiére skialpinizmu.
Chceli sme dosiahnuť možno viac, ale tvrdo pracujú všetci. Páčila sa mi trať aj tribúna plná ľudí, medzi ktorými nechýbali slovenskí fanúšikovia,“ povedal pre TASR.
