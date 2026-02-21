21.02.2026 06:00
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026.
Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
Nikola Černáková|21. feb 2026 o 16:36
Skialpinizmus mal na ZOH premiéru.

„Bolo to náročné. Bola som prekvapená, že štart bol relatívne rýchly. Štafety sú úplne odlišné preteky ako šprint; intenzita a fyziológia sú iné.

Keď sa prepáli tempo, človek to cíti, preto som sa snažila mať to maximálne pod kontrolou,“ povedala skialpinistka Marianna Jagerčíková po dojazde miešanej štafety na ZOH 2026.

Slovenská dvojica Marianna Jagerčíková – Jakub Šiarnik obsadila v premiére skialpinizmu pod piatimi kruhmi 11. miesto so stratou 3:38 minúty. Do pretekov nastúpilo dvanásť tímov a slovenský tandem nepatril medzi favoritov, ambície smerovali k prvej desiatke.

Správne rozloženie síl

Miešaná štafeta je oproti trojminútovému šprintu výrazne vytrvalostnejšia. Každý pretekár absolvuje dva šprintérske okruhy a na trať sa vracia dvakrát, preto je kľúčové rozložiť sily.

Fotogaléria z miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Šiarnik)
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Diváci počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Nestačí ísť naplno od štartu do cieľa – rozhoduje tempo, stabilita výkonu ale aj technické pasáže. Celé preteky trvajú približne pol hodiny a vyžadujú kombináciu výbušnosti aj vytrvalosti.

Na štarte sa zoradilo dvanásť dvojíc. Program bol klasický: žena, muž, žena a muž. Pretekári museli počas dvoch okruhov zvládnuť stúpanie s celkovým prevýšením 137 metrov, prechody v depe, zjazdy aj technickú pasáž cez diamant a schody s lyžami na batohu. 

Kľúčové bolo hospodárenie so silami – kto prepálil úvod, v druhom kole zvyčajne doplácal.

Chceli viac

Jagerčíková sa po štarte držala na konci balíka, no nestratila kontakt. Tempo bolo vysoké a pole sa rýchlo natiahlo. V technických pasážach sa pohybovala bez chýb. Na odovzdávke bola deviata so stratou 52 sekúnd. 

Podľa skialpinistického trénera Petra Svätojanského išla prvý úsek rozumne. 

„Šla veľmi dobre, ukázala kvality. Neprepálila štart a to je v štafete kľúčové. Druhé kolo je často dôležitejšie než prvé, pretekár má len pár minút na regeneráciu. Technické problémy nemala, v depe dokonca predbehla dve pretekárky,“ hodnotil v štúdiu STVR.

V ďalšom priebehu sa strata slovenskej dvojice postupne zväčšovala a do cieľa prišli na 11. mieste. Víťazstvo si dominantným výkonom od štartu do cieľa postrážila francúzska dvojica. 

Slovenský tím v druhej polovici pretekov vypadol z televíznych záberov a nebolo zrejmé, či ich spomalili aj technické detaily, alebo len tempo čela.

Šiarnikovi sedela sobotňajšia disciplína viac než individuálny šprint. „Subjektívne som išiel fajn, sneh bol dnes rýchly. Snažil som sa udržať čo najviac v kontakte s Nórom predo mnou. Som rád, že sme boli s Mariannou pri olympijskej premiére skialpinizmu. 

Chceli sme dosiahnuť možno viac, ale tvrdo pracujú všetci. Páčila sa mi trať aj tribúna plná ľudí, medzi ktorými nechýbali slovenskí fanúšikovia,“ povedal pre TASR.

