21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
ONLINE: Biatlonistky dnes idú preteky s hromadným štartom v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Ilustračná fotografia.
Nemecká bežkyňa kritizuje dĺžku vytrvalostných pretekov. My, ženy, máme iné telá, hnevá sa
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná

Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Fotogaléria (13)
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. feb 2026 o 14:02
Druhé miesto obsadili Švajčiari.

/správu aktualizujeme/

Francúzska dvojica Emily Harropová a Thibault Anselmet získala zlaté medaily v miešanej štafete v skialpinizme na ZOH 2026.

V Bormiu triumfovali s náskokom 11,9 s pred Švajčiarmi Marianne Fattonovou a Jonom Kistlerom, bronz vybojovali Španieli Ana Alonsová Rodriguezová a Oriol Cardona Coll (+26,5).

Slovenskí reprezentanti Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik skončili jedenásti so stratou 3:38,8 min. na víťazov. V pretekoch štartovalo dvanásť dvojíc.

Fotogaléria z miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Šiarnik)
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Diváci počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.
13 fotografií
Fanúšikovia počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Emily Harropová počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Emily Harropová počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Alba de Silvestrová počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Španielski pretekári počas miešanej štafety v skialpinizme na ZOH 2026.Slovenská skialpinistka Marinna Jagerčíková (10) čaká na štart pretekov zmiešaných štafiet na zimných olympijských hrách.

Francúzi v olympijskej premiére súťaže miešaných skialpinistických štafiet potvrdili úlohu najväčších favoritov. Od úvodného výšľapu sa usadili na čele a najlepšie zvládli i šprintérske, technické pasáže.

Slováci boli na úvodnom úseku, ktorý absolvovala Jagerčíková, na poslednej dvanástej priečke s výraznou stratou na najlepšie dvojice. Napokon sa posunuli na jedenástu pozíciu pred Austrálčanov.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skialpinizmus

Skialpinizmus

Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
dnes 14:02|3
Skialpinizmus

Skialpinizmus

Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
dnes 14:02|3
