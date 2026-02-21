Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná

/správu aktualizujeme/
Francúzska dvojica Emily Harropová a Thibault Anselmet získala zlaté medaily v miešanej štafete v skialpinizme na ZOH 2026.
V Bormiu triumfovali s náskokom 11,9 s pred Švajčiarmi Marianne Fattonovou a Jonom Kistlerom, bronz vybojovali Španieli Ana Alonsová Rodriguezová a Oriol Cardona Coll (+26,5).
Slovenskí reprezentanti Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik skončili jedenásti so stratou 3:38,8 min. na víťazov. V pretekoch štartovalo dvanásť dvojíc.
Francúzi v olympijskej premiére súťaže miešaných skialpinistických štafiet potvrdili úlohu najväčších favoritov. Od úvodného výšľapu sa usadili na čele a najlepšie zvládli i šprintérske, technické pasáže.
Slováci boli na úvodnom úseku, ktorý absolvovala Jagerčíková, na poslednej dvanástej priečke s výraznou stratou na najlepšie dvojice. Napokon sa posunuli na jedenástu pozíciu pred Austrálčanov.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara