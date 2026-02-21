21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026.
Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 15Súvisiace

Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoria

Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 17:46
ShareTweet0

Groenewoudová získala zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie

ženy - preteky s hromadným štartom

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Marijke Groenewoudová

Holandsko

60 b.

2.

Ivanie Blondinová

Kanada

40 b.

3.

Mia Manganellová

USA

20 b.

4.

Francesca Lollobrigidová

Taliansko

10 b.

5.

Valerie Maltaisová

Kanada

6 b.

6.

Kaitlyn McGregorová

Švajčiarsko

5 b.

Holandská rýchlokorčuliarka Marijke Groenewoudová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.

Vo finále na ovále v Miláne triumfovala pred Kanaďankou Ivanie Blondinovou a dosiahla životný úspech. Bronz si vybojovala Američanka Mia Manganellová.

Groenewoudová nadviazala na víťazstvo svojho krajana Jorrita Bergsmu, ktorý sa stal vo veku 40 rokov najstarším olympijským šampiónom v rýchlokorčuľovaní v histórii.

Špecialistka na dlhé trate nazbierala v pretekoch celkovo 40 bodov, o 20 viac ako strieborná Blondinová. 

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

    Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
    Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
    Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoria
    dnes 17:46
    Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
    dnes 17:46
    Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoriaGroenewoudová získala zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.
    dnes 17:46
    Kanaďanky sa tešia zo zisku bronzu.
    dnes 17:38
    Kanaďanky zvládli zámorské derby. Získali prvú medailu od roku 2014Tešia sa zo šiestej olympijskej medaily v histórii, tretíkrát získali bronz (2-1-3).
    dnes 17:38
    Jorrit Bergsma sa teší zo zlata.
    dnes 17:07
    Holanďan triumfoval na ovále v Miláne. Dosiahol historický zápis v tomto športeVo veku 40 rokov sa stal najstarším olympijským šampiónom.
    dnes 17:07
    Ilustračná fotografia.
    dnes 12:47
    Nemecká bežkyňa kritizuje dĺžku vytrvalostných pretekov. My, ženy, máme iné telá, hnevá saRovnako ako muži musia absolvovať vzdialenosť 50 kilometrov.
    dnes 12:47
    Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
    dnes 13:29
    Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečkyTretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.
    dnes 13:29
    Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
    dnes 12:23
    Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medailyVo štvorčlennom finále zdolali USA s výrazným rozdielom Švajčiarsko a Čínu.
    dnes 12:23
    Rýchlokorčuľovanie

    Rýchlokorčuľovanie

      Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
      Marijke Groenewoudová sa teší z víťazstva.
      Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoria
      dnes 17:46
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Rýchlokorčuľovanie»Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoria