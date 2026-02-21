Aj medzi ženami sa na ovále v Miláne darilo Holandsku. Na pódiu súperky zo zámoria

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
ženy - preteky s hromadným štartom
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Marijke Groenewoudová
Holandsko
60 b.
2.
Ivanie Blondinová
Kanada
40 b.
3.
Mia Manganellová
USA
20 b.
4.
Francesca Lollobrigidová
Taliansko
10 b.
5.
Valerie Maltaisová
Kanada
6 b.
6.
Kaitlyn McGregorová
Švajčiarsko
5 b.
Holandská rýchlokorčuliarka Marijke Groenewoudová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom.
Vo finále na ovále v Miláne triumfovala pred Kanaďankou Ivanie Blondinovou a dosiahla životný úspech. Bronz si vybojovala Američanka Mia Manganellová.
Groenewoudová nadviazala na víťazstvo svojho krajana Jorrita Bergsmu, ktorý sa stal vo veku 40 rokov najstarším olympijským šampiónom v rýchlokorčuľovaní v histórii.
Špecialistka na dlhé trate nazbierala v pretekoch celkovo 40 bodov, o 20 viac ako strieborná Blondinová.
