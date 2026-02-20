    20.02.2026 06:00
    Deň 14
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 14

    Olympiáda Miláno 2026: Fričová sa predstaví v skikrose, Slováci proti USA (minúta po minúte)

    Nikola Fričová.
    Nikola Fričová. (Autor: facebook/Slovakia Freestyle Team)
    Sportnet|20. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 20. feb 2026 o 07:20)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 14 (20.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 14.

    Zo súťažného dňa, v piatok 20. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 14 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:20 Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 semifinálový zápas

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti USA, ktoré vo štvrťfinále vyradilo Švédsko.

    Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.

    7:10 Liuová má len dvadsať rokov a raz už ukončila kariéru

    Vyzerali ako tínedžerky, ktoré práve zažili najvzrušujúcejšiu diskotéku života. Boli celé bez seba, objímali sa, skákali, plakali a vrieskali.

    Neboli to však scény z nejakého populárneho seriálu o študentskom živote, ale vyvrcholenie neskutočného finále žien v krasokorčuľovaní na ZOH v Miláne.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Premiéru v Miláne absolvuje akrobatická lyžiarka Nikola Fričová, ktorá sa predstaví v skikrose.

    Bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová sa predstavia v dvojbobe, kde pôjdu 1. a 2. jazdu.

    Vrcholom dňa bude semifinále hokejistov Slovenska, ktorí sa od 21.10 hod predstavia proti tímu USA.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    20. február

    10:00

    Nikola Fričová

    skikros

    vyraďovacia časť

    20. február

    18:00 / 19:50

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    boby

    dvojbob, 1. a 2. jazda

    20. február

    21:10

    Slovensko - USA

    hokej

    semifinále

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Štrnásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Mužský hokejový turnaj pokračuje semifinálovými duelmi, kde o 16:40 vyzve favorizovanú Kanadu tím Fínska, druhé semifinále obstarajú Slováci s reprezentáciou USA.

    O medaily sa bude bojovať v biatlone, curlingu, akrobatickom lyžovaní, šortreku a rýchlokorčuľovaní.

