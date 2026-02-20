Olympiáda Miláno 2026: Fričová sa predstaví v skikrose, Slováci proti USA (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 14.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v piatok 20. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 14 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:20 Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 semifinálový zápas
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti USA, ktoré vo štvrťfinále vyradilo Švédsko.
Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.
7:10 Liuová má len dvadsať rokov a raz už ukončila kariéru
Vyzerali ako tínedžerky, ktoré práve zažili najvzrušujúcejšiu diskotéku života. Boli celé bez seba, objímali sa, skákali, plakali a vrieskali.
Neboli to však scény z nejakého populárneho seriálu o študentskom živote, ale vyvrcholenie neskutočného finále žien v krasokorčuľovaní na ZOH v Miláne.
7:00 Program Slovákov na dnes
Premiéru v Miláne absolvuje akrobatická lyžiarka Nikola Fričová, ktorá sa predstaví v skikrose.
Bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová sa predstavia v dvojbobe, kde pôjdu 1. a 2. jazdu.
Vrcholom dňa bude semifinále hokejistov Slovenska, ktorí sa od 21.10 hod predstavia proti tímu USA.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
vyraďovacia časť
18:00 / 19:50
dvojbob, 1. a 2. jazda
21:10
semifinále
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Štrnásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj pokračuje semifinálovými duelmi, kde o 16:40 vyzve favorizovanú Kanadu tím Fínska, druhé semifinále obstarajú Slováci s reprezentáciou USA.
O medaily sa bude bojovať v biatlone, curlingu, akrobatickom lyžovaní, šortreku a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara