    20.02.2026 06:00
    Deň 14
    Miláno a Cortina 2026
    Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid sa tešia z medailí
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko prekonalo vlastný historický rekord (20. február)
    Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
    Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
    Tommaso Giacomel
    Najhorší pocit v živote. Talian vzdal preteky z prvého miesta, skončil v nemocnici
    Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
    Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
    Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
    Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
    Lindsey Vonnová
    Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko prekonalo vlastný historický rekord (20. február)

    Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid sa tešia z medailí
    Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid sa tešia z medailí (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 23:23
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 14 (piatok, 20. február).

    Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po štrnástom súťažnom dni.

    V piatok získali zásluhou biatlonistu Johannesa Daleho 17. zlato a prekonali tak o jeden najcennejší kov vlastný historický rekord, ktorý držali z predchádzajúcich hier v Pekingu.

    Najviac medailí majú aj celkovo, a to 37, ich bilancia je 17-10-10. Na druhom mieste sú Američania (10-12-7), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-13).

    Prvú medailu na hrách získalo tri dni pred koncom podujatia Estónsko, striebro vybojoval akrobatický lyžiar Henry Sildaru.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (štvrtok, 19. február)

    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
    Reprezentantka Kórejskej republiky Kim Kil-li sa teší po zisku zlata
    pi 23:07
    Kórejčanky dominovali na tisícpäťstovke, víťazka získala v Miláne tretiu medailuBronz získala Američanka.
    pi 23:07
    Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
    pi 22:24
    Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafeteVo finále triumfovali pred Kórejskou republikou a Talianskom.
    pi 22:24
    Švajčiarski reprezentanti v curlingu zľava Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel a Pablo Lachat-Couchepin oslavujú po ich výhre nad Nórskom v zápase o bronz
    pi 22:14
    Nadviazali na úspešný Pjongčang. Švajčiarski curleri získali bronzové medailyJednoznačne zdolali Nórsko.
    pi 22:14
    Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira
    pi 21:27
    Americký akrobat získal zlato na U-rampe, medailu oslavuje aj EstónskoAmeričan dosiahol životný úspech.
    pi 21:27
    Slovenské bobistky spredu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová v cieli 2. jazdy
    pi 21:05|1
    Slovenské bobistky sa v druhej jazde zlepšili. Vytúžené umiestnenie majú na dosahNa líderky strácajú takmer dve sekundy.
    pi 21:05|1
    Slovenská bobistka Viktória Čerňanská
    pi 19:05
    Slovenské bobistky majú za sebou prvú jazdu, na líderky stratili jednu sekunduPriebežne figurujú na 18. mieste.
    pi 19:05
    Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová
    pi 18:12
    Dramatický súboj o zlato. V prospech Holanďanky rozhodlo len šesť stotínZískala prvú zlatú medailu v kariére.
    pi 18:12
    Franziska Preussová
    pi 17:43
    Nemecká hviezda biatlonu sa definitívne lúči. Po olympiáde ukončí kariéruPrišla správna chvíľa sa s biatlonom rozlúčiť, napísala.
    pi 17:43
    Dale-Skjevdal
    pi 14:56
    Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailouBronz získal v závere Francúz Quentin Fillon-Maillet.
    pi 14:56
    Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
    pi 14:05
    Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovaťKarlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku.
    pi 14:05
    Wang Sin-tio oslavuje zlato.
    pi 15:24
    Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokusV superfinále štartovali celkom štyria Číňania.
    pi 15:24
    Finley Melville Ives po páde.
    pi 12:35
    Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidláchSúťaž bola na takmer desať minút zastavená.
    pi 12:35
    Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
    pi 12:10
    Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihliPredstavila sa v tretej osemfinálovej jazde.
    pi 12:10
    ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.online
    pi 11:15
    Biatlon na ZOH 2026: Dale vyhral preteky s hromadným štartom, darilo sa aj LägreidoviSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z pretekov s hromadným štartom mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    pi 11:15
    Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
    pi 10:53
    Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch ČešiekAbsolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.
    pi 10:53
    Daniela Maierová.
    pi 13:32
    Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostalaTriumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
    pi 13:32
    Tobias Wendl a Tobias Arlt.
    pi 12:47
    Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailíNa slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.
    pi 12:47
    ONLINE: Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu v dvojbobe na ZOH 2026.online
    pi 15:00
    ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v dvojbobe žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Čerňanská a Mokrášová.
    pi 15:00
    ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.online
    pi 11:20|1
    Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026: Fričová vypadla v osemfinále, zlato vyhrala NemkaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo skikrosu v akrobatickom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išla aj Nikola Fričová.
    pi 11:20|1
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
