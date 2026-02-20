Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko prekonalo vlastný historický rekord (20. február)

Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po štrnástom súťažnom dni.
V piatok získali zásluhou biatlonistu Johannesa Daleho 17. zlato a prekonali tak o jeden najcennejší kov vlastný historický rekord, ktorý držali z predchádzajúcich hier v Pekingu.
Najviac medailí majú aj celkovo, a to 37, ich bilancia je 17-10-10. Na druhom mieste sú Američania (10-12-7), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-13).
Prvú medailu na hrách získalo tri dni pred koncom podujatia Estónsko, striebro vybojoval akrobatický lyžiar Henry Sildaru.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (štvrtok, 19. február)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara