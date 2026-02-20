20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid sa tešia z medailí
Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko prekonalo vlastný historický rekord (20. február)
Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
Tommaso Giacomel
Najhorší pocit v živote. Talian vzdal preteky z prvého miesta, skončil v nemocnici
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Najhorší pocit v živote. Talian vzdal preteky z prvého miesta, skončil v nemocnici

Tommaso Giacomel
Tommaso Giacomel (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. feb 2026 o 22:53
Telo mi prestalo správne fungovať, uviedol.

Namiesto útoku na prvú zlatú olympijskú medailu v kariére dnes favorizovaný taliansky biatlonista Tommaso Giacomel skončil počas pretekov s hromadným štartom v starostlivosti lekárov.

Na trati ho zradilo telo pre ťažkosti s dýchaním a pohybom a po druhej položke v leže preteky vzdal. Zo strelnice pritom odchádzal na vedúcej pozícii, potom ale začal výrazne spomaľovať.

Na aj instagrame z nemocnice odkázal, že je v poriadku a čakajú ho ďalšie vyšetrenia. Napriek sklamaniu uviedol, že sa pokúsi uspieť o štyri roky na hrách vo Francúzsku.

"Som v poriadku - teda ak to tak môžem povedať, lebo som musel vzdať preteky na olympijských hrách z vedúcej pozície. Hneď po druhej streľbe v leže mi telo prestalo správne fungovať a mal som problémy s dýchaním a pohybom. Musel som preto zastaviť. Bol to najhorší pocit, aký som zatiaľ v živote zažil, "napísal dvadsaťpäťročný Giacomel.

Druhý muž priebežného poradia Svetového pohára bol dovtedy strelecky bezchybný a usiloval sa o prvú individuálnu medailu v Anterselve. Preteky ale nedokončil a na domácej olympiáde tak získal "iba" striebro zo miešanej štafety.

"Snažil som sa v prvej časti tretieho kola spomaliť, ale telo mi už nedovolilo ďalej lyžovať. Hlavou mi teraz ide veľa vecí... frustrácia, hnev, sklamanie. Je to devastujúce, ale nemohol som dnes proti svojmu telu nič robiť. Nie je to koniec hier, v aký som dúfal, ale nikdy sa nevzdám. Štyri roky utečú rýchlo a ja sa o to pokúsim znovu vo Francúzsku, "uviedol Giacomel.

Zatiaľ sa nevyjadril k prípadnej účasti v zostávajúcich troch dieloch Svetového pohára v tejto sezóne, ktoré sú na programe v marci.

"V ďalších dňoch podstúpim ešte nejaké lekárske vyšetrenia, aby som zistil, čo dnes bolo zlé," vyhlásil Giacomel a poďakoval fanúšikom za podporu.

