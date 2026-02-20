Najhorší pocit v živote. Talian vzdal preteky z prvého miesta, skončil v nemocnici

Namiesto útoku na prvú zlatú olympijskú medailu v kariére dnes favorizovaný taliansky biatlonista Tommaso Giacomel skončil počas pretekov s hromadným štartom v starostlivosti lekárov.
Na trati ho zradilo telo pre ťažkosti s dýchaním a pohybom a po druhej položke v leže preteky vzdal. Zo strelnice pritom odchádzal na vedúcej pozícii, potom ale začal výrazne spomaľovať.
Na aj instagrame z nemocnice odkázal, že je v poriadku a čakajú ho ďalšie vyšetrenia. Napriek sklamaniu uviedol, že sa pokúsi uspieť o štyri roky na hrách vo Francúzsku.
"Som v poriadku - teda ak to tak môžem povedať, lebo som musel vzdať preteky na olympijských hrách z vedúcej pozície. Hneď po druhej streľbe v leže mi telo prestalo správne fungovať a mal som problémy s dýchaním a pohybom. Musel som preto zastaviť. Bol to najhorší pocit, aký som zatiaľ v živote zažil, "napísal dvadsaťpäťročný Giacomel.
Druhý muž priebežného poradia Svetového pohára bol dovtedy strelecky bezchybný a usiloval sa o prvú individuálnu medailu v Anterselve. Preteky ale nedokončil a na domácej olympiáde tak získal "iba" striebro zo miešanej štafety.
"Snažil som sa v prvej časti tretieho kola spomaliť, ale telo mi už nedovolilo ďalej lyžovať. Hlavou mi teraz ide veľa vecí... frustrácia, hnev, sklamanie. Je to devastujúce, ale nemohol som dnes proti svojmu telu nič robiť. Nie je to koniec hier, v aký som dúfal, ale nikdy sa nevzdám. Štyri roky utečú rýchlo a ja sa o to pokúsim znovu vo Francúzsku, "uviedol Giacomel.
Zatiaľ sa nevyjadril k prípadnej účasti v zostávajúcich troch dieloch Svetového pohára v tejto sezóne, ktoré sú na programe v marci.
"V ďalších dňoch podstúpim ešte nejaké lekárske vyšetrenia, aby som zistil, čo dnes bolo zlé," vyhlásil Giacomel a poďakoval fanúšikom za podporu.
