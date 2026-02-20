20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Johannes Dale-Skjevdal a Sturla Holm Laegreid sa tešia z medailí
Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko prekonalo vlastný historický rekord (20. február)
Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
Tommaso Giacomel
Najhorší pocit v živote. Talian vzdal preteky z prvého miesta, skončil v nemocnici
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Kórejčanky dominovali na tisícpäťstovke, víťazka získala v Miláne tretiu medailu

Reprezentantka Kórejskej republiky Kim Kil-li sa teší po zisku zlata
Reprezentantka Kórejskej republiky Kim Kil-li sa teší po zisku zlata (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 23:07
Bronz získala Američanka.

Šortrek na ZOH 2026

ženy - 1500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Kim Kil-li

Kórejská republika

2:32,076 min

2.

Čoi Min-džong

Kórejská republika

2:32,450

3.

Corinne Stoddardová

USA

2:32,578

4.

Jang Ťing-žu

Čína

2:32,713

5.

Arianna Fontanová

Taliansko

2:32,783

6.

Arianna Sighelová

Taliansko

2:33,052

Reprezentantka Kórejskej republiky Kim Kil-li získala na zimných olympijských hrách v Miláne zlatú medailu v šortreku na 1500 m trati.

V piatkovom A-finále triumfovala pred svojou krajankou Čoi Min-džong, bronz vybojovala Američanka Corinne Stoddardová.

Kim získala tretí cenný kov na hrách. Zlato má už zo štafety a na tisícke vybojovala bronz.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

Šortrek

