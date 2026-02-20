Kórejčanky dominovali na tisícpäťstovke, víťazka získala v Miláne tretiu medailu

Šortrek na ZOH 2026
ženy - 1500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Kim Kil-li
Kórejská republika
2:32,076 min
2.
Čoi Min-džong
Kórejská republika
2:32,450
3.
Corinne Stoddardová
USA
2:32,578
4.
Jang Ťing-žu
Čína
2:32,713
5.
Arianna Fontanová
Taliansko
2:32,783
6.
Arianna Sighelová
Taliansko
2:33,052
Reprezentantka Kórejskej republiky Kim Kil-li získala na zimných olympijských hrách v Miláne zlatú medailu v šortreku na 1500 m trati.
V piatkovom A-finále triumfovala pred svojou krajankou Čoi Min-džong, bronz vybojovala Američanka Corinne Stoddardová.
Kim získala tretí cenný kov na hrách. Zlato má už zo štafety a na tisícke vybojovala bronz.
