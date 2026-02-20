Dokážu Slováci napísať históriu? Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 semifinálový zápas.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti USA, ktoré vo štvrťfinále vyradilo Švédsko.
Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.
V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2 a druhýkrát za sebou sa na turnaji pod piatimi kruhmi dostali do semifinále.
Američania zatiaľ vyhrali všetky svoje zápasy. V skupine C postupne zdolali Lotyšsko (5:1), Dánsko (6:3) a aj Nemecko 5:1. Štvťfinále zvládli na severanmi po výsledku 2:1 po predĺžení.
Zápas sa začína v piatok o 21.10 hod a odvysiela ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ZDF.
Slovenskí hokejisti vyhrali posledný vzájomný zápas na svetovom šampionáte v roku 2024. V Ostrave viedli 4:1, no napokon vyhrali až po predĺžení 5:4.
Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu triumfovali nad Američanmi 3:2 po samostatných nájazdoch a nakoniec získali historický bronz.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara