    Dokážu Slováci napísať históriu? Kde sledovať zápas Slovensko - USA? (TV program)

    Slovenskí hokejisti oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. feb 2026 o 06:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - USA v semifinále na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 semifinálový zápas.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti USA, ktoré vo štvrťfinále vyradilo Švédsko.

    Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.

    V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2 a druhýkrát za sebou sa na turnaji pod piatimi kruhmi dostali do semifinále.

    Američania zatiaľ vyhrali všetky svoje zápasy. V skupine C postupne zdolali Lotyšsko (5:1), Dánsko (6:3) a aj Nemecko 5:1. Štvťfinále zvládli na severanmi po výsledku 2:1 po predĺžení.

    Zápas sa začína v piatok o 21.10 hod a odvysiela ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ZDF.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slovenskí hokejisti vyhrali posledný vzájomný zápas na svetovom šampionáte v roku 2024. V Ostrave viedli 4:1, no napokon vyhrali až po predĺžení 5:4.

    Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu triumfovali nad Američanmi 3:2 po samostatných nájazdoch a nakoniec získali historický bronz.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

