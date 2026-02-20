ONLINE: Nikola Fričová ide skikros dnes, akrobatické lyžovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová dnes ide skikros na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Slovenská reprezentantka si dnes odbije svoju premiéru na olympijských hrách.
Kde sledovať akrobatické lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Nikola Fričová ide skikros dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, akrobatické lyžovanie, ženy, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Freestyle lyžovanie 2026
20.02.2026 o 10:00
Ženy - Skikros (kvalifikácia)
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
Karin Ofnerová (AUT)
Marielle Thompsonová (CAN)
Sonja Giglerová (AUT)
Veronika Redderová (GER)
Brittany Phelanová (CAN)
Sandra Näslundová (SWE)
Jade Grilletová Aubertová (FRA)
Jole Galliová (ITA)
Hannah Schmidtová (CAN)
Marielle Bergerová Sabbatelová (FRA)
Mylene Balletová Bazová (FRA)
Fanny Smithová (SUI)
Sixtine Cousinová (SUI)
Saskja Lacková (SUI)
Talina Gantenbeinová (SUI)
Daniela Maierová (GER)
Luisa Klapprottová (GER)
Linnea Mobaergová (SWE)
Anouck Errardová (FRA)
Leonie Bachlová-Staudingerová (GER)
Lin Nakanišiová (JPN)
Stephanie Joffroyová (CHI)
Christina Foedermayrová (AUT)
Andrea Chesiová (ITA)
Kyra Wheatleyová (AUS)
Sakurako Mukogawaová (JPN)
Makiko Araiová (JPN)
Diana Cholenská (CZE)
Nikola Fričová (SVK)
Čang Süe-lien (CHN)
Lucie Krausová (CZE)
Li Wen-wen (CHN)
Prenos
Startovní listina
V kvalifikaci jde standardně o to, aby se určilo ze startujících 32 závodnic pro vyřazovací jízdy. Na olympijských hrách je ale přímo 32 skikrosařek, takže půjde už pouze o rozřazovací jízdy, v nichž se určí, kdo proti komu pojede ve čtyřčlenných jízdách v prvním kole vyřazovacích bojů.
Pořadí Světového poháru
1. Sandra Näslundová (SWE) 668
2. Daniela Maierová (GER) 614
3. Marielle Bergerová Sabbatelová (FRA) 492
4. Fanny Smithová (SUI) 351
5. Jole Galliová (ITA) 346
6. Saskja Lacková (SUI) 338
7. Kartin Ofnerová (AUT)
8. Mylene Balletová Bazová (FRA) 255
9. Hannah Schmidtová (CAN) 248
10. Jade Grilletová Aubertová (FRA) 240
---
36. Diana Cholenská (CZE) 14
39. Nikola Fričová (SVK) 7
41. Lucie Krausová (CZE) 4
Před čtyřmi lety v Pekingu vyhrála tuto atraktivní disciplínu Švédka Sandra Näslundová. Stříbro získala Kanaďanka Marielle Thompsonová. Bronzová medaile byla zpětně rozdělena mezi Švýcarku Fanny Smithovou a Němku Danielu Maierovou na základě rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) z 13. prosince 2022, které se týkalo posouzení kontaktu ve finálové jízdě. Všechny čtyři medailistky jsou i v Livignu a závodu se účastní.
Olympijské hry v Itálii se pomaličku dostávají ke svému vyvrcholení. V pátek budou pokračovat také soutěže v Livigno Snow Parku. Na programu je ženský skikros, který má na programu kvalifikaci i vyřazovací jízdy. V tomto přenosu se budeme věnovat kvalifikaci, respektive rozřazovacím jízdám.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:00.
