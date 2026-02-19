    20.02.2026 06:00
    Deň 14
    Miláno a Cortina 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 20. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok 20. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok 20. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. feb 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 14 (20.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 14. V piatok 20. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    O 10:00 čaká štart Nikolu Fričovú v skikrose, následne bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová sa predstavia v dvojbobe, kde pôjdu 1. a 2. jazdu.

    Vo svojej druhej disciplíne bude v akcii Lea Popovičová, ktorá sa predstaví v pretekoch na 1500 m.

    Vrcholom dňa bude semifinále hokejistov Slovenska, ktorí sa od 21.10 hod predstavia proti tímu USA.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v piatok 20. februára 2026 (deň 14).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 14)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    20. február

    10:00

    Nikola Fričová

    skikros

    vyraďovacia časť

    20. február

    18:00 / 19:50

    Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

    boby

    dvojbob, 1. a 2. jazda

    20. február

    20:15 / 21:56 

    Lea Popovičová

    šortrek

    vyraďovacia časť a finále

    20. február

    21:10

    Slovensko - USA

    hokej

    semifinále

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)
    dnes 00:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 20. február - ZOH Miláno 2026