Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 20. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 14. V piatok 20. februára sa predstavia ďalší Slováci.
O 10:00 čaká štart Nikolu Fričovú v skikrose, následne bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová sa predstavia v dvojbobe, kde pôjdu 1. a 2. jazdu.
Vo svojej druhej disciplíne bude v akcii Lea Popovičová, ktorá sa predstaví v pretekoch na 1500 m.
Vrcholom dňa bude semifinále hokejistov Slovenska, ktorí sa od 21.10 hod predstavia proti tímu USA.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v piatok 20. februára 2026 (deň 14).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 14)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
vyraďovacia časť
18:00 / 19:50
dvojbob, 1. a 2. jazda
20:15 / 21:56
vyraďovacia časť a finále
21:10
semifinále
