Nemecká hviezda biatlonu sa definitívne lúči. Po olympiáde ukončí kariéru

Nemecká biatlonistka Franziska Preussová po olympijských hrách ukončí kariéru. Tridsaťjedenročná úradujúca víťazka Svetového pohára to napísala na instagrame.
Preussová už na konci januára oznámila, že aktuálna sezóna bude jej posledná. Teraz uviedla, že po hrách v Taliansku, kde získala bronz so zmiešanou štafetou, sa už nezúčastní posledných troch zastávok Svetového pohára.
"Prišla správna chvíľa sa s biatlonom rozlúčiť. Zajtrajšok preto už pre mňa nebude o čase alebo o výsledku. Bude o vďačnosti a stopercentnom odovzdaní, "uviedla Preussová k štartu v sobotňajšom závode s hromadným štartom.
Preussová sa vo Svetovom pohári prvýkrát predstavila v ročníku 2013/14 a na konte má šesť víťazných pretekov.
Na majstrovstvách sveta získala dve zlaté, šesť strieborných a tri bronzové medaily. Na OH v roku 2022 bola tretia so štafetou.
