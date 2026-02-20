Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách

V piatkovej kvalifikácii akrobatických lyžiarov v U-rampe na olympijských hrách mal ťažký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives.
Úradujúci majster sveta a líder Svetového pohára neustál jeden zo skokov a po niekoľkominútovom ošetrovaní na mieste opustil rampu v Livigne na záchranárskych saniach. Podľa vyhlásenia novozélandského tímu je relatívne v poriadku.
Melville Ives sa snažil v druhej kvalifikačnej jazde vylepšiť nepostupový výsledok z úvodného kola. Po veľmi vysokom skoku neustál dopad a podľa všetkého spadol bočnou stranou hlavy o zem. Zostal bezvládne ležať s jednou vypnutou lyžou.
Súťaž bola na takmer desať minút zastavená a niekoľko zdravotníkov Novozélanďanovi poskytovalo pomoc. Následne bol odvezený v nosidlách.
Novozélandský tím následne uviedol, že víťaz januárových X Games dostal "veľkú ranu", no nestratil vedomie. "Všetko je stabilizované a pozitívne.
Hovorí so svojou mamou, ktorá je s ním. Prechádza si lekárskymi vyšetreniami," poznamenali zástupcovia tímu. Vzhľadom na dve nepodarené jazdy Melville Ives nepostúpil do finále, ktoré je na programe od 19.30 h.
Ťažký pád mala v olympijskej rampe tiež Kanaďanka Cassie Sharpeová vo štvrtkovej kvalifikácii. Podľa vyhlásenia kanadskej výpravy je dvojnásobná olympijská medailistka v stabilizovanom stave. Či nastúpi do sobotňajšieho finále, do ktorého sa kvalifikovala, nie je jasné.
