20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostala

Daniela Maierová.
Daniela Maierová. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 13:32
Triumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

ženy skijors - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Daniela Maierová

Nemecko

2.

Fanny Smithová

Švačiarsko

3.

Sandra Näslundová

Švédsko

4.

Marielle Sabbatelová Bergerová

Francúzsko

5.

Talina Gantenbeinová

Švačiarsko

6.

Jade Aubertová Grilletová

Francúzsko

28.

Nikola Fričová

Slovensko

Nemecká akrobatická lyžiarka Daniela Maierová získala zlato v skikrose na ZOH 2026. V piatkovom finále v Livingo Snow Parku triumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.

Bronz si vybojovala Švédka Sandra Näslundová. Slovenská reprezentantka Nikola Fričová vypadla zo súťaže v osemfinále.

Maierová bola suverénna už od nasadzovacích pretekov, v ktorých mala najlepší čas spomedzi všetkých 30 klasifikovaných pretekárok. Postupne vyhrala aj osemfinálovú, štvrťfinálovú a semifinálovú jazdu.

Vynikajúci štart mala v súboji o medaily a počas celého priebehu finále kontrolovala svoju pozíciu na čele. Súboj o striebro zviedli Smithová s Näslundovou. Švajčiarka ťažila z chyby, ktorú urobila jej súperka a v cieli mala náskok sedem stotín sekundy. Štvrtá skončila Marielle Sabbatelová Bergerová z Francúzska.

