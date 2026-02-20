Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostala

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
ženy skijors - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Daniela Maierová
Nemecko
2.
Fanny Smithová
Švačiarsko
3.
Sandra Näslundová
Švédsko
4.
Marielle Sabbatelová Bergerová
Francúzsko
5.
Talina Gantenbeinová
Švačiarsko
6.
Jade Aubertová Grilletová
Francúzsko
28.
Nikola Fričová
Slovensko
Nemecká akrobatická lyžiarka Daniela Maierová získala zlato v skikrose na ZOH 2026. V piatkovom finále v Livingo Snow Parku triumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
Bronz si vybojovala Švédka Sandra Näslundová. Slovenská reprezentantka Nikola Fričová vypadla zo súťaže v osemfinále.
Maierová bola suverénna už od nasadzovacích pretekov, v ktorých mala najlepší čas spomedzi všetkých 30 klasifikovaných pretekárok. Postupne vyhrala aj osemfinálovú, štvrťfinálovú a semifinálovú jazdu.
Vynikajúci štart mala v súboji o medaily a počas celého priebehu finále kontrolovala svoju pozíciu na čele. Súboj o striebro zviedli Smithová s Näslundovou. Švajčiarka ťažila z chyby, ktorú urobila jej súperka a v cieli mala náskok sedem stotín sekundy. Štvrtá skončila Marielle Sabbatelová Bergerová z Francúzska.
