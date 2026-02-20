Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou piatu operáciu nohy, ktorú si zlomila pri páde v olympijskom zjazde. Zákrok trval vyše šesť hodín. Dvojnásobná majsterka sveta o tom informovala na sociálnej sieti X.
Vonnová pri páde v Cortine d'Ampezzo utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. V Trevisu absolvovala postupne štyri operácie, v pondelok odletela do Ameriky, kde sa teraz podrobila ďalšiemu zákroku.
"Trval niečo málo vyše šesť hodín a dopadol dobre," napísala olympijská šampiónka z roku 2010. "Bolesť zatiaľ ťažko zvládam, ale pomaly sa to zlepšuje a dúfam, že ma skoro z nemocnice prepustia," dodala.
42-ročná Vonnová sa rozhodla štartovať na olympijských hrách aj napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.
Práve s vidinou ďalšieho olympijského štartu sa Vonnová k lyžovaniu predvlani po takmer šiestich rokoch vrátila aj s čiastočným implantátom v pravom kolene.
Opakovane ubezpečila, že ani napriek ďalšiemu ťažkému zraneniu svoje rozhodnutie neľutuje.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
