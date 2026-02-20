20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Dale-Skjevdal
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu

Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. feb 2026 o 16:55
Operácia trvala vyše šesť hodín.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou piatu operáciu nohy, ktorú si zlomila pri páde v olympijskom zjazde. Zákrok trval vyše šesť hodín. Dvojnásobná majsterka sveta o tom informovala na sociálnej sieti X.

Vonnová pri páde v Cortine d'Ampezzo utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. V Trevisu absolvovala postupne štyri operácie, v pondelok odletela do Ameriky, kde sa teraz podrobila ďalšiemu zákroku.

"Trval niečo málo vyše šesť hodín a dopadol dobre," napísala olympijská šampiónka z roku 2010. "Bolesť zatiaľ ťažko zvládam, ale pomaly sa to zlepšuje a dúfam, že ma skoro z nemocnice prepustia," dodala.

42-ročná Vonnová sa rozhodla štartovať na olympijských hrách aj napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.

Práve s vidinou ďalšieho olympijského štartu sa Vonnová k lyžovaniu predvlani po takmer šiestich rokoch vrátila aj s čiastočným implantátom v pravom kolene.

Opakovane ubezpečila, že ani napriek ďalšiemu ťažkému zraneniu svoje rozhodnutie neľutuje.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

