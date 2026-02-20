Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokus

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
muži - skoky - finále - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Wang Sin-ti
Čína
132,60 b.
2.
Noe Roth
Švačiarsko
131,58 b.
3.
Li Tchien-ma
Čína
123,93 b.
4.
Sun Ťia-sü
Čína
123,42 b.
5.
Pirmin Werner
Švačiarsko
99,32 b.
6.
Čchi Kuang-pchu
Čína
81,00 b.
Čínsky akrobatický lyžiar Wang Sin-ti získal zlatú medailu v skokanskej súťaži na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V piatkovom finále v Livigne triumfoval so známkou 132,60 bodu. Tesne druhý skončil Švajčiar Noe Roth s mankom 1,02 bodu, bronz si odniesol ďalší Číňan Li Tchien-ma (123,93 b.).
Tridsaťročnému Wangovi vyšiel boj o najcennejší kov na tretí pokus, na predchádzajúcich domácich hrách v Pekingu i v Pjongčangu 2018 bol štrnásty.
V superfinále štartovali celkom štyria Číňania, obhajca zlata Čchi Kuang-pchu napokon obsadil posledné šieste miesto so ziskom 81,00 bodu.
