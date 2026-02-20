20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Dale-Skjevdal
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 14Súvisiace

Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokus

Wang Sin-tio oslavuje zlato.
Wang Sin-tio oslavuje zlato. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 15:24
ShareTweet0

V superfinále štartovali celkom štyria Číňania.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

muži - skoky - finále - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Wang Sin-ti

Čína

132,60 b.

2.

Noe Roth

Švačiarsko

131,58 b.

3.

Li Tchien-ma

Čína

123,93 b.

4.

Sun Ťia-sü

Čína

123,42 b.

5.

Pirmin Werner

Švačiarsko

99,32 b.

6.

Čchi Kuang-pchu

Čína

81,00 b.

Čínsky akrobatický lyžiar Wang Sin-ti získal zlatú medailu v skokanskej súťaži na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

V piatkovom finále v Livigne triumfoval so známkou 132,60 bodu. Tesne druhý skončil Švajčiar Noe Roth s mankom 1,02 bodu, bronz si odniesol ďalší Číňan Li Tchien-ma (123,93 b.).

Tridsaťročnému Wangovi vyšiel boj o najcennejší kov na tretí pokus, na predchádzajúcich domácich hrách v Pekingu i v Pjongčangu 2018 bol štrnásty.

V superfinále štartovali celkom štyria Číňania, obhajca zlata Čchi Kuang-pchu napokon obsadil posledné šieste miesto so ziskom 81,00 bodu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Wang Sin-tio oslavuje zlato.
Wang Sin-tio oslavuje zlato.
Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokus
dnes 15:24
Wang Sin-tio oslavuje zlato.
dnes 15:24
Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokusV superfinále štartovali celkom štyria Číňania.
dnes 15:24
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 11:15
Biatlon na ZOH 2026: Dale vyhral preteky s hromadným štartom, darilo sa aj LägreidoviSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z pretekov s hromadným štartom mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:15
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
dnes 10:53
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch ČešiekAbsolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.
dnes 10:53
Daniela Maierová.
dnes 13:32
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostalaTriumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
dnes 13:32
Tobias Wendl a Tobias Arlt.
dnes 12:47
Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailíNa slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.
dnes 12:47
ONLINE: Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu v dvojbobe na ZOH 2026.online
dnes 15:00
ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v dvojbobe žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Čerňanská a Mokrášová.
dnes 15:00
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:20|1
Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026: Fričová vypadla v osemfinále, zlato vyhrala NemkaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo skikrosu v akrobatickom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išla aj Nikola Fričová.
dnes 11:20|1
Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Wang Sin-tio oslavuje zlato.
Wang Sin-tio oslavuje zlato.
Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokus
dnes 15:24
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Akrobatické lyžovanie»Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokus