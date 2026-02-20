20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Dale-Skjevdal
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať
Denný program

ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ONLINE: Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu v dvojbobe na ZOH 2026.
ONLINE: Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu v dvojbobe na ZOH 2026. (Autor: Facebook Slovak Bobsleigh Federation)
Sportnet|20. feb 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v dvojbobe žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Čerňanská a Mokrášová.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Kde sledovať dvojbob na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Boby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, dvojboby, ženy, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Boby  2026
20.02.2026 o 18:00
Ženy - Dvojbob (1. a 2. jazdy)
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
1 Laura Nolteová, Deborah Leviová (GER)
2 Kaillie Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA)
3 Kim Kalická, Talea Prepensová (GER)
4 Lisa Buckwitzová, Neele Schutenová (GER)
5 Katrin Beierlová, Christania Williamsová (AUT)
6 Elana Taylorová, Jadin O´Brienová (USA)
7 Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (SUI)
8 Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA)
9 Debora Annenová, Salome Koraová (SUI)
10 Margot Bochová, Carla Sénéchalová (FRA)
11 Cynthia Appiahová, Dawn Wilsonová (CAN)
12 Bianca Ribiová, Skylar Siebenová (CAN)
13 Chuej Ming-ming, Wang Sü-an (CHN)
14 Melissa Lotholzová, Kelsey Mitchellová (CAN)
15 Kim Ju-ran, Čon Un-či (KOR)
16 Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK)
17 Adele Nicollová, Ashleigh Nelsonová (GBR)
18 Linda Weiszewská, Klaudia Adamková (POL)
19 Giada Andreuttiová, Alessia Gattiová (ITA)
20 Lin Sin-rong, Lin Song-en (TPE)
21 Simona de Silvestrová, Anna Costellaová (ITA)
22 Sarah Blizzardová, Desi Johnsonová (AUS)
23 Čching Jing, Wang Jü (CHN)
24 Bree Walkerová, Kiara Reddingusová (AUS)
25 Lea Haslwanterová, Victoria Festinová (AUT)
Prenos
Prvními dvěma jízdami startuje olympijská soutěž ženských dvojbobů. Zlato z Pekingu obhajují Němky Laura Nolteová a Deborah Leviová, které zvítězily před krajankami Jamankaovou a Burghardtovou, bronz získal dvojbob USA Meyersová, Hoffmanová.
Nolteová v soutěži monobobů vybojovala stříbro ve velmi těsném souboji mezi Američankami – zlatou Elanu Taylorovou a bronzovou Kailie Humphriesovou dělilo jen 12 setin v součtu časů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:00.

