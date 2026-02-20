ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kde sledovať dvojbob na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Boby na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, dvojboby, ženy, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Boby 2026
20.02.2026 o 18:00
Ženy - Dvojbob (1. a 2. jazdy)
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina::
1 Laura Nolteová, Deborah Leviová (GER)
2 Kaillie Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA)
3 Kim Kalická, Talea Prepensová (GER)
4 Lisa Buckwitzová, Neele Schutenová (GER)
5 Katrin Beierlová, Christania Williamsová (AUT)
6 Elana Taylorová, Jadin O´Brienová (USA)
7 Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (SUI)
8 Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA)
9 Debora Annenová, Salome Koraová (SUI)
10 Margot Bochová, Carla Sénéchalová (FRA)
11 Cynthia Appiahová, Dawn Wilsonová (CAN)
12 Bianca Ribiová, Skylar Siebenová (CAN)
13 Chuej Ming-ming, Wang Sü-an (CHN)
14 Melissa Lotholzová, Kelsey Mitchellová (CAN)
15 Kim Ju-ran, Čon Un-či (KOR)
16 Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK)
17 Adele Nicollová, Ashleigh Nelsonová (GBR)
18 Linda Weiszewská, Klaudia Adamková (POL)
19 Giada Andreuttiová, Alessia Gattiová (ITA)
20 Lin Sin-rong, Lin Song-en (TPE)
21 Simona de Silvestrová, Anna Costellaová (ITA)
22 Sarah Blizzardová, Desi Johnsonová (AUS)
23 Čching Jing, Wang Jü (CHN)
24 Bree Walkerová, Kiara Reddingusová (AUS)
25 Lea Haslwanterová, Victoria Festinová (AUT)
1 Laura Nolteová, Deborah Leviová (GER)
2 Kaillie Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA)
3 Kim Kalická, Talea Prepensová (GER)
4 Lisa Buckwitzová, Neele Schutenová (GER)
5 Katrin Beierlová, Christania Williamsová (AUT)
6 Elana Taylorová, Jadin O´Brienová (USA)
7 Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (SUI)
8 Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA)
9 Debora Annenová, Salome Koraová (SUI)
10 Margot Bochová, Carla Sénéchalová (FRA)
11 Cynthia Appiahová, Dawn Wilsonová (CAN)
12 Bianca Ribiová, Skylar Siebenová (CAN)
13 Chuej Ming-ming, Wang Sü-an (CHN)
14 Melissa Lotholzová, Kelsey Mitchellová (CAN)
15 Kim Ju-ran, Čon Un-či (KOR)
16 Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK)
17 Adele Nicollová, Ashleigh Nelsonová (GBR)
18 Linda Weiszewská, Klaudia Adamková (POL)
19 Giada Andreuttiová, Alessia Gattiová (ITA)
20 Lin Sin-rong, Lin Song-en (TPE)
21 Simona de Silvestrová, Anna Costellaová (ITA)
22 Sarah Blizzardová, Desi Johnsonová (AUS)
23 Čching Jing, Wang Jü (CHN)
24 Bree Walkerová, Kiara Reddingusová (AUS)
25 Lea Haslwanterová, Victoria Festinová (AUT)
Prenos
Startovní listina:
1 Laura Nolteová, Deborah Leviová (GER)
2 Kaillie Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA)
3 Kim Kalická, Talea Prepensová (GER)
4 Lisa Buckwitzová, Neele Schutenová (GER)
5 Katrin Beierlová, Christania Williamsová (AUT)
6 Elana Taylorová, Jadin O´Brienová (USA)
7 Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (SUI)
8 Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA)
9 Debora Annenová, Salome Koraová (SUI)
10 Margot Bochová, Carla Sénéchalová (FRA)
11 Cynthia Appiahová, Dawn Wilsonová (CAN)
12 Bianca Ribiová, Skylar Siebenová (CAN)
13 Chuej Ming-ming, Wang Sü-an (CHN)
14 Melissa Lotholzová, Kelsey Mitchellová (CAN)
15 Kim Ju-ran, Čon Un-či (KOR)
16 Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK)
17 Adele Nicollová, Ashleigh Nelsonová (GBR)
18 Linda Weiszewská, Klaudia Adamková (POL)
19 Giada Andreuttiová, Alessia Gattiová (ITA)
20 Lin Sin-rong, Lin Song-en (TPE)
21 Simona de Silvestrová, Anna Costellaová (ITA)
22 Sarah Blizzardová, Desi Johnsonová (AUS)
23 Čching Jing, Wang Jü (CHN)
24 Bree Walkerová, Kiara Reddingusová (AUS)
25 Lea Haslwanterová, Victoria Festinová (AUT)
1 Laura Nolteová, Deborah Leviová (GER)
2 Kaillie Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA)
3 Kim Kalická, Talea Prepensová (GER)
4 Lisa Buckwitzová, Neele Schutenová (GER)
5 Katrin Beierlová, Christania Williamsová (AUT)
6 Elana Taylorová, Jadin O´Brienová (USA)
7 Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (SUI)
8 Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA)
9 Debora Annenová, Salome Koraová (SUI)
10 Margot Bochová, Carla Sénéchalová (FRA)
11 Cynthia Appiahová, Dawn Wilsonová (CAN)
12 Bianca Ribiová, Skylar Siebenová (CAN)
13 Chuej Ming-ming, Wang Sü-an (CHN)
14 Melissa Lotholzová, Kelsey Mitchellová (CAN)
15 Kim Ju-ran, Čon Un-či (KOR)
16 Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová (SVK)
17 Adele Nicollová, Ashleigh Nelsonová (GBR)
18 Linda Weiszewská, Klaudia Adamková (POL)
19 Giada Andreuttiová, Alessia Gattiová (ITA)
20 Lin Sin-rong, Lin Song-en (TPE)
21 Simona de Silvestrová, Anna Costellaová (ITA)
22 Sarah Blizzardová, Desi Johnsonová (AUS)
23 Čching Jing, Wang Jü (CHN)
24 Bree Walkerová, Kiara Reddingusová (AUS)
25 Lea Haslwanterová, Victoria Festinová (AUT)
Prvními dvěma jízdami startuje olympijská soutěž ženských dvojbobů. Zlato z Pekingu obhajují Němky Laura Nolteová a Deborah Leviová, které zvítězily před krajankami Jamankaovou a Burghardtovou, bronz získal dvojbob USA Meyersová, Hoffmanová.
Nolteová v soutěži monobobů vybojovala stříbro ve velmi těsném souboji mezi Američankami – zlatou Elanu Taylorovou a bronzovou Kailie Humphriesovou dělilo jen 12 setin v součtu časů.
Nolteová v soutěži monobobů vybojovala stříbro ve velmi těsném souboji mezi Američankami – zlatou Elanu Taylorovou a bronzovou Kailie Humphriesovou dělilo jen 12 setin v součtu časů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara